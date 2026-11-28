A havazás, a hóviharok és az erős szél ellenére zavartalan és biztonságos a vasúti közlekedés, sehol nem jeleztek az időjárás okozta fennakadásokat – közölte szombaton a vasúti infrastruktúrát kezelő országos vasúttársaság (CFR SA).

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A vállalat tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan ellenőrzik a vasúti infrastruktúra állapotát, a havazás által érintett térségekben pedig helyi

operatív törzseket hoztak létre a megelőző intézkedések és az esetleges beavatkozások összehangolására.

Az érintett vasúti szakaszokon – Chitila-Băneasa-Sărulești, Bukarest-Urziceni-Ploiești, Giurgiu-Videle – hat hóeltakarító munkagépet helyeztek készenlétbe: három hómarót és három hóekével felszerelt járművet – számol be az Agerpres.

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A vasúttársaság szakemberei és munkagépei továbbra is készen állnak a hó eltakarítására, valamint a vasúti pályák, a váltók, a jelzőberendezések és az áramellátó rendszerek működőképességének biztosítására. Tekintettel a kedvezőtlen időjárási viszonyokra