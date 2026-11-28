Osszák meg tapasztalataikat a gyermekek online biztonságáról szóló uniós konzultációban – bíztatja a székelyföldi magyar szülőket, pedagógusokat és fiatalokat, Zsigmond József sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselő.

Bodor Tünde 2026. november 28., 09:382026. november 28., 09:38

„Háromgyermekes apaként tudom, mekkora kihívás megtalálni az egyensúlyt a digitális világ lehetőségei és veszélyei között. Mennyi időt töltsön a gyermek a képernyő előtt? Ki léphet vele kapcsolatba? Hogyan védhetjük meg a káros tartalmaktól? Ezek a székelyföldi családokban is mindennapos kérdések.

Fontosnak tartom, hogy a mi tapasztalataink és elvárásaink is megjelenjenek az európai szabályok kialakításában

– fogalmazott Zsigmond József, aki az az EU Local Councillors Network, az uniós helyi és regionális választott képviselők hálózatának tagja. Az EU KIDS ACT

egységes korhatárszabályokat vezetne be az érintett közösségi oldalakon és videóplatformokon,

valamint szigorúbb biztonsági követelményeket határozna meg az online játékok, MI-chatbotok és alkalmazásboltok számára. Hirdetés A javaslat célja a túlzott használatot korlátozni, a nem kívánt kapcsolatfelvételeket és más online kockázatokat megelőzni, a szülői felügyeletet segítő eszközöket megerősíteni. A tervezet még nem hatályos jogszabály.

A konzultáció minden érintett előtt nyitott,