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Osszák meg tapasztalataikat a gyermekek online biztonságáról szóló uniós konzultációban – bíztatja a székelyföldi magyar szülőket, pedagógusokat és fiatalokat, Zsigmond József sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselő.
„Háromgyermekes apaként tudom, mekkora kihívás megtalálni az egyensúlyt a digitális világ lehetőségei és veszélyei között. Mennyi időt töltsön a gyermek a képernyő előtt? Ki léphet vele kapcsolatba? Hogyan védhetjük meg a káros tartalmaktól? Ezek a székelyföldi családokban is mindennapos kérdések.
– fogalmazott Zsigmond József, aki az az EU Local Councillors Network, az uniós helyi és regionális választott képviselők hálózatának tagja. Az EU KIDS ACT
valamint szigorúbb biztonsági követelményeket határozna meg az online játékok, MI-chatbotok és alkalmazásboltok számára.
A javaslat célja a túlzott használatot korlátozni, a nem kívánt kapcsolatfelvételeket és más online kockázatokat megelőzni, a szülői felügyeletet segítő eszközöket megerősíteni. A tervezet még nem hatályos jogszabály.
a részvételhez nem szükséges hálózati tagság. December 3-ig a gyermekek, szülők, pedagógusok és szervezetek közvetlenül is megoszthatják észrevételeiket.
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