A pedagógusképzés nem merül ki az elméletben, de a gyermekekkel végzett munkához a közoktatáson túlmutató szakmai tapasztalat is kell. A székelyföldi tanítóképzősök a módszertani ismereteken kívül számos szervezetnél szereznek emberismeretet.

Hajnal Csilla 2026. november 27., 13:002026. november 27., 13:00

A pedagógiai gyakorlatot szabályozó tanterv a 9–10. osztályban a megfigyelést és a tapasztalatok irányított értelmezését írja elő Romániában. Az elméleti órák és a gyakorlati tapasztalatszerzés kiegészítik egymást, a megfigyelt jelenségeket az órákon elméleti keretben értelmezik,

a tanult módszertani, lélektani és pedagógiai fogalmakat pedig a diákok konkrét helyzetekben ismerhetik fel

– fejtette ki a Székelyhonnak Sajgó Melinda, a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium gyakorlatvezető tanára. Éppen ezért a marosvásárhelyi pedagógiai líceum diákjainak képzésébe ettől az évtől újabb intézmény kapcsolódik be:

együttműködési megállapodást kötöttek a Gyulafehérvári Caritas Cseperedő programjával.

Ennek révén a kisdedóvó szakos, Korai Fejlesztés Pedagógiájára szakosodott kilencedikes diákok közelről megismerhetik a program mindennapjait.

A Gyulafehérvári Caritas Cseperedő programja a 0-3 éves korosztályt és családjaikat szólítja meg - ebbe kapcsolódnak be szakmai gyakorlatra a jövő pedagógusai Fotó: Facebook/Caritas Cseperedő Marosvásárhely

A megállapodás lényege, hogy

a diákok az iskolában megszerzett elméleti tudásukat valós szakmai közegben is kipróbálhatják,

és betekintést nyernek a kisgyermekekkel végzett napi munkába – mondta el a Székelyhonnak Furó Boglárka, a Cseperedő program képviselője. Kölcsönös partnerség a jövő szakembereiért „A Cseperedő programban a diákok nem kívülálló megfigyelőként vesznek részt, maguk is bekapcsolódnak az irányított tevékenységekbe, mondókáznak, énekelnek. Eközben megfigyelik a gyerekek életkori sajátosságait, az egyes tevékenység-mozzanatok fejlesztő funkcióját, az alkalmazott eszközöket, az anya és a gyerek, valamint a gyerek és a fejlesztő szakember közötti kapcsolatot” – magyarázta Sajgó Melinda, aki gyakorlatvezetőként

minden szakosztály számára igyekszik változatos tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítani.

Így a hagyományos gyakorlóhelyszíneken – bölcsődékben, óvodákban, iskolákban – kívül civil szervezetek, alapítványok tevékenységébe is bekapcsolódnak. A Caritas mellett ebben a tanévben a ForCamp, az Educational Reborn – EduR és a Creactivity egyesületekkel is együttműködnek. Hirdetés A Caritas képviselője, Furó Boglárka szerint az együttműködés egyik legnagyobb értéke, hogy

a diákok más szakmai közegbe is bepillanthatnak.

Megismerhetik a korai gyermekkor sajátosságait, a fejlődés támogatásának módjait, a gyermekek egyéni szükségleteit és a családokkal való kapcsolattartás fontosságát. „Azt szeretnénk, ha nem pusztán feladatok elvégzését tanulnák meg, hanem

olyan gyermekközpontú szemlélet alakulna ki bennük, amelyet későbbi munkájuk során is képviselni tudnak

– fogalmazott a Caritas munkatársa. Túl a módszertani ismereteken: emberismeret és empátia Székely Gyula, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum igazgatója szintén fontosnak tartja, hogy a tanítóképzős diákok ne csak iskolában és óvodában szerezzenek tapasztalatot, hanem más szakmai és társadalmi környezetet is megismerhessenek.

A pedagógusi hivatásra való felkészülés sokkal több a módszertani és tantárgyi ismeretek elsajátításánál.

Legalább ennyire fontos az emberismeret és az empátia, a nyitottság, valamint a társadalmi érzékenység fejlesztése” – hangsúlyozta az iskolavezető a Székelyhonnak.

Fotó: Olti Angyalka

Intézménye ezért több szervezettel is kapcsolatban áll. A polgármesteri hivatal közvetítésével rendszeresen szerveznek foglalkozásokat a Szépkorúak Házában. A diákok itt kézműves-foglalkozásokat és vetélkedőket tartottak, előadásokat mutattak be, például a maturandus táncot, karácsonykor pedig ünnepi műsort is adtak. Így

nemcsak a fiatalokkal, hanem az idősebb generációkkal is közvetlen kapcsolatot építhetnek.

Hozzátette, a líceum a székelyudvarhelyi Lilapont Egyesülettel is együttműködik. A diákok az elmúlt években bekapcsolódtak az autizmus világnapjához és a koraszülöttek világnapjához fűződő programokba, az egyesület nyári táboraiban pedig sokan önkénteskedtek. Az igazgató szerint ez

értékes tapasztalat a pályaorientáció szempontjából is.

Évente ellátogatnak az oklándi kisegítő iskolába is, ahol a leendő pedagógusok betekintést nyerhetnek a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásába. A tanítóképző vezetője szerint intézményük szerencsés helyzetben van, hiszen

a kilencedik osztályokba minden évben többen jelentkeznek, mint ahány hely van.