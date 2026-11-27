Fotó: Olti Angyalka
A pedagógusképzés nem merül ki az elméletben, de a gyermekekkel végzett munkához a közoktatáson túlmutató szakmai tapasztalat is kell. A székelyföldi tanítóképzősök a módszertani ismereteken kívül számos szervezetnél szereznek emberismeretet.
A pedagógiai gyakorlatot szabályozó tanterv a 9–10. osztályban a megfigyelést és a tapasztalatok irányított értelmezését írja elő Romániában. Az elméleti órák és a gyakorlati tapasztalatszerzés kiegészítik egymást, a megfigyelt jelenségeket az órákon elméleti keretben értelmezik,
– fejtette ki a Székelyhonnak Sajgó Melinda, a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium gyakorlatvezető tanára.
Éppen ezért a marosvásárhelyi pedagógiai líceum diákjainak képzésébe ettől az évtől újabb intézmény kapcsolódik be:
Ennek révén a kisdedóvó szakos, Korai Fejlesztés Pedagógiájára szakosodott kilencedikes diákok közelről megismerhetik a program mindennapjait.
A Gyulafehérvári Caritas Cseperedő programja a 0-3 éves korosztályt és családjaikat szólítja meg - ebbe kapcsolódnak be szakmai gyakorlatra a jövő pedagógusai
Fotó: Facebook/Caritas Cseperedő Marosvásárhely
A megállapodás lényege, hogy
és betekintést nyernek a kisgyermekekkel végzett napi munkába – mondta el a Székelyhonnak Furó Boglárka, a Cseperedő program képviselője.
„A Cseperedő programban a diákok nem kívülálló megfigyelőként vesznek részt, maguk is bekapcsolódnak az irányított tevékenységekbe, mondókáznak, énekelnek. Eközben megfigyelik a gyerekek életkori sajátosságait, az egyes tevékenység-mozzanatok fejlesztő funkcióját, az alkalmazott eszközöket, az anya és a gyerek, valamint a gyerek és a fejlesztő szakember közötti kapcsolatot” – magyarázta Sajgó Melinda, aki gyakorlatvezetőként
Így a hagyományos gyakorlóhelyszíneken – bölcsődékben, óvodákban, iskolákban – kívül civil szervezetek, alapítványok tevékenységébe is bekapcsolódnak. A Caritas mellett ebben a tanévben a ForCamp, az Educational Reborn – EduR és a Creactivity egyesületekkel is együttműködnek.
A Caritas képviselője, Furó Boglárka szerint az együttműködés egyik legnagyobb értéke, hogy
Megismerhetik a korai gyermekkor sajátosságait, a fejlődés támogatásának módjait, a gyermekek egyéni szükségleteit és a családokkal való kapcsolattartás fontosságát. „Azt szeretnénk, ha nem pusztán feladatok elvégzését tanulnák meg, hanem
– fogalmazott a Caritas munkatársa.
Székely Gyula, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum igazgatója szintén fontosnak tartja, hogy a tanítóképzős diákok ne csak iskolában és óvodában szerezzenek tapasztalatot, hanem más szakmai és társadalmi környezetet is megismerhessenek.
Legalább ennyire fontos az emberismeret és az empátia, a nyitottság, valamint a társadalmi érzékenység fejlesztése” – hangsúlyozta az iskolavezető a Székelyhonnak.
Fotó: Olti Angyalka
Intézménye ezért több szervezettel is kapcsolatban áll. A polgármesteri hivatal közvetítésével rendszeresen szerveznek foglalkozásokat a Szépkorúak Házában. A diákok itt kézműves-foglalkozásokat és vetélkedőket tartottak, előadásokat mutattak be, például a maturandus táncot, karácsonykor pedig ünnepi műsort is adtak. Így
Hozzátette, a líceum a székelyudvarhelyi Lilapont Egyesülettel is együttműködik. A diákok az elmúlt években bekapcsolódtak az autizmus világnapjához és a koraszülöttek világnapjához fűződő programokba, az egyesület nyári táboraiban pedig sokan önkénteskedtek. Az igazgató szerint ez
Évente ellátogatnak az oklándi kisegítő iskolába is, ahol a leendő pedagógusok betekintést nyerhetnek a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásába. A tanítóképző vezetője szerint intézményük szerencsés helyzetben van, hiszen
Tavaly két osztályt indítottak, egy tanító- és egy óvodapedagógus-képzőst, és erre összesen 170-en jelentkeztek.
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