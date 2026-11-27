Közel egymillió euró értékű pirotechnikai eszközt foglaltak le a rendőrök egy nagyszabású országos akció során. Összesen 158 helyszínen tartottak házkutatást, több mint száz személyt vittek be kihallgatásra.

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A Dâmbovița Megyei Rendőr-főkapitányság 28 megye rendőrségének, valamint a bukaresti rendőrségnek a közreműködésével tartott házkutatásokat csütörtökön magánszemélyek lakóhelyén, vállalkozások székhelyén, illetve pirotechnikai eszközök illegális tárolására használt helyszíneken.

ezek leltározása még folyamatban van. Egy engedélyköteles, jogtalanul birtokolt nem halálos fegyvert is találtak.

A News.ro portál értesülései szerint a nyomozás során beszerzett információk alapján a pirotechnikai eszközök egy részét illegális értékesítési hálózaton keresztül, a hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások megkerülésével juttatták volna el a lakossághoz.

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A gyanú szerint egyes, pirotechnikai eszközök forgalmazására engedéllyel rendelkező vállalkozások a törvényes tevékenységükkel párhuzamosan