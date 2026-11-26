A kormány 2027. június 30-áig meghosszabbította az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását, az ukrajnai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek behozatala pedig 2027 végéig továbbra is engedélyköteles marad – jelentette be csütörtökön Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

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A tárcavezető a kormányülés után tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

az árréskorlátozást hat hónappal, az ukrajnai termékek behozatalának korlátozását egy évvel hosszabbították meg.

Barbu a Facebook-oldalán kifejtette: az alapélelmiszerek árrésének korlátozásával az alacsony és közepes jövedelmű lakosság vásárlóerejét kívánják megvédeni. A kormány emellett azt is biztosítani szeretné, hogy a romániai gazdák termékeire ne alkalmazzanak aránytalanul magas kereskedelmi árrést a hasonló importtermékekhez képest.

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A miniszter az ukrajnai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek behozatalának további korlátozását azzal indokolta, hogy a romániai gazdák továbbra is jelentős nehézségekkel szembesülnek terményeik értékesítésekor – írja az Agerpres.