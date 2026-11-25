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Apartmant bérelt két napra Gyulafehérváron két fiatal a Bookingon keresztül, távozásukkor viszont mindent elloptak, amit magukkal tudtak vinni. A tulajdonosnak „köszönetképpen” egy csokor rózsát hagytak hátra az ágyon.
Egy gyulafehérvári apartmantulajdonos, aki a Bookingon keresztül adja ki a lakását, szinte teljesen kiürített apartmanra bukkant, miután két nagyszebeni fiatal két napra lefoglalta a szállást.
A lakás tulajdonosa a Ziarul Unirea helyi lapnak azt mondta, hogy
„Mindent elvittek, ami a kezük ügyébe került. Ajándékként egy csokor rózsát hagytak” – szemlézi a News.ro hírportál a gyulafehérvári lap cikkét. A tulajdonos feljelentést tett a rendőrségen.
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