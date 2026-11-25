Fotó: Máramaros megyei rendőrség
Megcsúszott és letért az útról egy kamion a Gutin-hágó környékén, a helyszínre érkező rendőrök pedig megállapították, hogy a járműszerelvényen nyári gumiabroncsok voltak. A sofőrt megbírságolták, a jármű forgalmi engedélyét pedig bevonták.
2026. november 25., 17:182026. november 25., 17:18
2026. november 25., 17:192026. november 25., 17:19
Az eset az idei téli szezon első, kiterjedtebb területen bekövetkezett havazása után, kedden történt a Nagybánya és Máramarossziget közötti 18-as országút Gutin-hágói szakaszán. A rendőrséget arról értesíttették, hogy egy járműszerelvény letért az úttestről, az ellenőrzés során a hatóságiak pedig megállapították, hogy a kamion nem volt téli gumiabroncsokkal felszerelve – írta News.ro a Máramaros megyei rendőrség közlésére hivatkozva.
A 45 éves sofőrt kilenc büntetőpontnak megfelelő bírsággal sújtották, amiért nem tartotta be a téli közlekedési körülményekre vonatkozó járműfelszerelési előírásokat. Emellett
Az eset kapcsán a közlekedési rendőrök ismételten felhívják az autósok figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, győződjenek meg arról, hogy azok megfelelően fel vannak szerelve a téli közlekedési körülményekre, valamint az útviszonyokhoz és az időjárási körülményekhez igazítsák a sebességüket.
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