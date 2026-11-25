Fotó: Székelyhon
Petícióban kéri a Székely Nemzeti Tanács és az RMDSZ, hogy a 149, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó és Bákó megyei magyar polgármester által vezetett önkormányzatot csatolják egy közigazgatási régióba. Az anyagot az Európai Unió intézményeinek is elküldik.
A Székely Nemzeti Tanács már augusztusban elkezdte kidolgozni azt a petíciót, amit most közösen az RMDSZ-el eljuttattak 149 magyar önkormányzati vezetőnek, azt kérve, hogy ők írják alá és küldjék tovább uniós és román intézményeknek. A kezdeményezésről Csibi Attila Zoltán a Maros megyei RMDSZ és a Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanácsának elnöke és Izsák Balázs az SZNT elnöke tartott sajtótájékoztatót.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) segít eljuttatni a 149 székelyföldi önkormányzatnak a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) petícióját, amelyben az érintett települések kérik, hogy egytelen székelyföldi közigazgatási régióhoz tartozhassanak.
Az RMDSZ székházában tartott szerdai sajtótájékoztatón Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hogy ők már korábban megfogalmazták a petíciót, amelyet ismertettek a Civil Magyar Szövetség és a Polgári Erő vezetőivel, valamint november elején Kelemen Hunor RMDSZ elnökkel is. A petícióban azt kérik, hogy a 149, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó és Bákó megyében található, magyar polgármester által vezetett önkormányzatot csatolják egy közigazgatási régióba.
– mutatott rá a kezdeményező. Izsák Balázs arra reagálva, hogy a román lakosság esetleg aggodalommal figyelné ezt a kezdeményezést, amiatt aggódva, hogy Székelyföldet el akarják csatolni az országtól, elmondta:
fontos kellene legyen.
Izsák: Székelyföld fejlődés minden itt élőnek javára válik
Fotó: Haáz Vince
Úgy értékelte, hogy ha a magyar lakta települések egy régiót alkotnának, akkor több pénzt tudnának lehívni az európai uniótól és saját elképzelések, igények szerint tudnának fejlődni.
Csibi Attila Zoltán a szerdai sajtótájékoztatón kifejtette: Bukarestben ma arról beszélnek, hogy hány megyéje legyen Romániának, és hogyan nézzen ki az ország közigazgatási térképe. Kiemelte, a közigazgatási reformra az RMDSZ szerint is szükség van.
hiszen ismerni kell a településeken élők véleményét, a valóságot, hogy jó döntés szülessen. A petíció aláírásával a polgármesterek a közösség akaratát nyomatékosítják”. Arról is beszélt, hogy a petíciót elküldték a polgármestereiknek, akik aláírva kell továbbküldjék azt a román s a nemzetközi intézményeknek.
milyen jogos elvárásaik vannak az román kormánnyal szemben.
Arra reagálva, hogy a román sajtó arról cikkezik, hogy a kezdeményezés
hiszen a magyar polgármesterek által vezetett települések más megyék önkormányzataival közösen alkotnának egy külön közigazgatási egységet Csibi Attila Zoltán a Székelyhonnak elmondta: „Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnökeként én elsősorban a Maros megyei emberekért tartozom felelősséggel, úgy a mezőségi, a Küküllő menti és a szórványban élő magyar közösségekért, mint a történelmi Székelyföldön élőkért.
Csibi: nekünk Maros megye egészében kell gondolkodnunk
Fotó: Haáz Vince
A kezdeményezésünk azt bátorítja, hogy Székelyföld települései megfogalmazzák a saját közigazgatási jövőjükkel kapcsolatos igényüket, és ugyanígy Maros megye többi települését is erre biztatom.
Számomra az a fontos és elsődleges, hogy a döntés ne az emberek megkérdezése nélkül történjen” – mutatott rá.
A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtökön és pénteken az ország legnagyobb részében vegyes csapadékra, havazásra és heves szélre lehet számítani.
Kelemen Hunor szerint súlyos hiányosság, hogy Nicușor Dan államfő mindmáig nem tette közzé a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének körülményeit tisztázó jelentést. Az RMDSZ elnöke szerint ezzel az AUR politikai előnyhöz jutott.
Bár egyelőre nem mértek rendkívüli hideget, fagyosan indult a szerda reggel Székelyföldön: a térség valamennyi vizsgált településén fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.
Alkotmányellenesnek nyilvánította az alkotmánybíróság azt a törvényi rendelkezést, amely lehetővé tette, hogy a határozott időre alkalmazott pedagógusok egy korábbi versenyvizsgán elért eredményük alapján határozatlan időre szóló kinevezést kapjanak.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) segít eljuttatni a 149 székelyföldi önkormányzatnak a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) petícióját, amelyben az érintett települések kérik, hogy egytelen székelyföldi közigazgatási régióhoz tartozhassanak.
A néhai Jorge Mario Bergoglio feljegyezte, hogy érsekként és pápaként is találkozott az ördöggel, és katolikus egyházfőként hosszabb lelki válságot élt át – hangoztatta Victor Emanuel Fernandez bíboros, Ferenc pápa naplójának szerkesztője.
Büntetőeljárás indult a Brassópojánán a hétvégén bekövetkezett szállodatűz ügyében - jelentette be kedden a Brassó megyei rendőrség.
Elbukott a Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti díjszabásáról szóló kompromisszumos javaslat, amely vidéken havi 21,14 lejért két elszállítást biztosított volna. Bíró Barna Botond provokációt sejt a döntés mögött.
A kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő vállalások határidejének előrehozatalát kéri majd a magyar miniszterelnök az ukrán államfőtől keddi megbeszélésükön.
Nicușor Dan államfő szerint a választások tisztaságának felügyeletével megbízott alkotmánybíróságnak jogában állt érvényteleníteni a 2024-es elnökválasztás első fordulójának eredményét és elrendelni a választás újrakezdését.
szóljon hozzá!