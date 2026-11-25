Petícióban kéri a Székely Nemzeti Tanács és az RMDSZ, hogy a 149, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó és Bákó megyei magyar polgármester által vezetett önkormányzatot csatolják egy közigazgatási régióba. Az anyagot az Európai Unió intézményeinek is elküldik.

Simon Virág 2026. november 25., 12:592026. november 25., 12:59

A Székely Nemzeti Tanács már augusztusban elkezdte kidolgozni azt a petíciót, amit most közösen az RMDSZ-el eljuttattak 149 magyar önkormányzati vezetőnek, azt kérve, hogy ők írják alá és küldjék tovább uniós és román intézményeknek. A kezdeményezésről Csibi Attila Zoltán a Maros megyei RMDSZ és a Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanácsának elnöke és Izsák Balázs az SZNT elnöke tartott sajtótájékoztatót. korábban írtuk Összefogás Székelyföldért: 149 település mondhatja ki, hogy egyetlen közigazgatási régióhoz akar tartozni A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) segít eljuttatni a 149 székelyföldi önkormányzatnak a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) petícióját, amelyben az érintett települések kérik, hogy egytelen székelyföldi közigazgatási régióhoz tartozhassanak. Közös fellépés Az RMDSZ székházában tartott szerdai sajtótájékoztatón Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hogy ők már korábban megfogalmazták a petíciót, amelyet ismertettek a Civil Magyar Szövetség és a Polgári Erő vezetőivel, valamint november elején Kelemen Hunor RMDSZ elnökkel is. A petícióban azt kérik, hogy a 149, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó és Bákó megyében található, magyar polgármester által vezetett önkormányzatot csatolják egy közigazgatási régióba.

Ez a petíció nem egy válaszreakció a román kormány közigazgatási intézkedéseire, az SZNT már elébe akart menni az átszervezésnek, ami Románia uniós vállalása

– mutatott rá a kezdeményező. Izsák Balázs arra reagálva, hogy a román lakosság esetleg aggodalommal figyelné ezt a kezdeményezést, amiatt aggódva, hogy Székelyföldet el akarják csatolni az országtól, elmondta:

Székelyföld az ország közepében levő régió, amelynek gazdasági fejlődése minden itt lakónak, magyar és románnak egyaránt fontos,

fontos kellene legyen.

Izsák: Székelyföld fejlődés minden itt élőnek javára válik Fotó: Haáz Vince

Úgy értékelte, hogy ha a magyar lakta települések egy régiót alkotnának, akkor több pénzt tudnának lehívni az európai uniótól és saját elképzelések, igények szerint tudnának fejlődni. Hirdetés Kérdezzenek meg minket (is) Csibi Attila Zoltán a szerdai sajtótájékoztatón kifejtette: Bukarestben ma arról beszélnek, hogy hány megyéje legyen Romániának, és hogyan nézzen ki az ország közigazgatási térképe. Kiemelte, a közigazgatási reformra az RMDSZ szerint is szükség van.

Mi azt kérjük, hogy minket is kérdezzenek meg, mielőtt átrajzolják a térképet,

hiszen ismerni kell a településeken élők véleményét, a valóságot, hogy jó döntés szülessen. A petíció aláírásával a polgármesterek a közösség akaratát nyomatékosítják”. Arról is beszélt, hogy a petíciót elküldték a polgármestereiknek, akik aláírva kell továbbküldjék azt a román s a nemzetközi intézményeknek.

Azért küldik el az uniós intézményeknek is, hogy azok illetékesei tudják, hogy mi foglalkoztatja a helyi közösségeket,

milyen jogos elvárásaik vannak az román kormánnyal szemben. Kettészakítják Maros megyét? Arra reagálva, hogy a román sajtó arról cikkezik, hogy a kezdeményezés

ketté szakítaná Maros megyét,

hiszen a magyar polgármesterek által vezetett települések más megyék önkormányzataival közösen alkotnának egy külön közigazgatási egységet Csibi Attila Zoltán a Székelyhonnak elmondta: „Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnökeként én elsősorban a Maros megyei emberekért tartozom felelősséggel, úgy a mezőségi, a Küküllő menti és a szórványban élő magyar közösségekért, mint a történelmi Székelyföldön élőkért.

Csibi: nekünk Maros megye egészében kell gondolkodnunk Fotó: Haáz Vince

A kezdeményezésünk azt bátorítja, hogy Székelyföld települései megfogalmazzák a saját közigazgatási jövőjükkel kapcsolatos igényüket, és ugyanígy Maros megye többi települését is erre biztatom.

Amikor egy konkrét közigazgatási reformtervezet kerül az asztalra, nekünk Maros megye egészében kell gondolkodnunk, és valamennyi közösségünk érdekeit képviselnünk kell.