A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) segít eljuttatni a 149 székelyföldi önkormányzatnak a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) petícióját, amelyben az érintett települések kérik, hogy egytelen székelyföldi közigazgatási régióhoz tartozhassanak – tájékoztatta kedden az MTI-t közös közleményében a két szervezet.

Farkas Áron 2026. november 24., 17:332026. november 24., 17:33

Az együttműködésről kedden állapodott meg Izsák Balázs SZNT-elnök és Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanácsának elnöke – írták. A tájékoztatás szerint az SZNT és az RMDSZ Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanácsa közösen juttatja el a 149 önkormányzathoz a petíciót. Ebben azt kérik Románia parlamentjétől és kormányától, hogy

egy majdani közigazgatási reformban a 149 település egyetlen közigazgatási régióhoz tartozzon.

Az érintett önkormányzatok a hét folyamán megkapják a petíciót és a hozzá tartozó tájékoztató anyagot. Ezt majd aláírva külön-külön továbbítják az illetékes romániai hatóságoknak és nemzetközi szervezeteknek. Hirdetés Az SZNT és az RMDSZ közös közleményében rámutat, hogy napirenden van Románia közigazgatási-területi átszervezése, de meggyőződésük szerint egy ilyen reform „csak akkor tisztességes”, ha az érintett közösségek akaratából indul ki, és figyelembe veszi a régiók történelmi és kulturális sajátosságait. Emlékeztetnek, hogy Románia is ratifikálta a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, amely előírja, hogy

a határok módosítása előtt meg kell kérdezni az érintett helyi közösségeket.

„A petícióval a települések maguk mondják ki, mit akarnak” – írják. Hangsúlyozzák, hogy a petíció nem egy közösség ellen irányul, és senki jogait nem csökkenti.

Mindössze annyit állítunk, hogy Székelyföld egy olyan történelmileg és kulturálisan kialakult régió, amelynek ez a 149 települése az idők során mindig, így ma is, összekapaszkodik”

– fogalmaznak. Felidézik, hogy a kezdeményezés előzményeként 2014 és 2016 között 62 székelyföldi önkormányzati testület fogadott el hasonló határozatot. A petíció ezt folytatja a települések vezetőinek egyéni aláírásával. Hozzáteszik, hogy a kezdeményezésről az Európai Unió, az Európa Tanács és az ENSZ illetékes fórumait is tájékoztatják, és a hét tájékoztató levelet az önkormányzatok saját nevükben is elküldhetik. A közlemény idézi Izsák Balázst, aki szerint a petíció nem követelés senkivel szemben, hanem egy közösség világosan kimondott akarata.

A székelyföldi települések most a saját nevükben szólalnak meg, és ezt Bukarestben éppen úgy hallani kell, mint az európai fórumokon”

– fogalmazott Izsák. Csibi Attila Zoltán szerint szükség van a romániai közigazgatás reformjára, de az ország térképét nem lehet az ott élők megkérdezése nélkül átrajzolni.

Ezért kértük, hogy minden polgármester a saját nevével írja alá a petíciót: így 149 település külön-külön mondja ki saját akaratát”

– húzta alá Csibi. Az SZNT már október végén, a Székely Autonómia Napján tartott őrtűzgyújtások alkalmával felszólította a székelyföldi önkormányzatokat, hogy egy esetleges közigazgatási reform esetén nyilvánítsák ki, hogy egyetlen régióba kívánnak tartozni. A rendezvény kiáltványában rámutattak:

Székelyföld történelmi és kulturális régió. (…) Ezt az összetartozást nem szüntethetik meg a megyehatárok. Székelyföld egységének kifejezésre kell jutnia intézményes keretek között is”.

Gazda Zoltán, az SZNT ügyvezető elnöke, a demonstráció főszervezője akkor az MTI-nek nyilatkozva felidézte: az SZNT nyolc éve úgy tiltakozott egy esetleges közigazgatási reform ellen, hogy a 149 székelyföldi önkormányzat mindegyike tanácsi határozatban mondta ki:a többihez akar tartozni és velük egységes régiót kíván alkotni, amelynek Székelyföld a neve. Az önkormányzati döntéseket azonban a prefektúrák megtámadták a bíróságon, és az igazságszolgáltatás törvénytelennek nyilvánította ezeket. Ezért ezúttal a közigazgatási átszervezés elleni újabb tiltakozásként

az SZNT előkészített egy petíciót, amelyet elküldenek a 149 önkormányzatnak azzal a kéréssel, hogy írják alá és postázzák Románia kormányának, parlamentjének, hat európai uniós fórumnak és az ENSZ-nek.