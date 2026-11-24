Fotó: László Ildikó
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) segít eljuttatni a 149 székelyföldi önkormányzatnak a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) petícióját, amelyben az érintett települések kérik, hogy egytelen székelyföldi közigazgatási régióhoz tartozhassanak – tájékoztatta kedden az MTI-t közös közleményében a két szervezet.
Az együttműködésről kedden állapodott meg Izsák Balázs SZNT-elnök és Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanácsának elnöke – írták.
A tájékoztatás szerint az SZNT és az RMDSZ Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanácsa közösen juttatja el a 149 önkormányzathoz a petíciót. Ebben azt kérik Románia parlamentjétől és kormányától, hogy
Az érintett önkormányzatok a hét folyamán megkapják a petíciót és a hozzá tartozó tájékoztató anyagot. Ezt majd aláírva külön-külön továbbítják az illetékes romániai hatóságoknak és nemzetközi szervezeteknek.
Az SZNT és az RMDSZ közös közleményében rámutat, hogy napirenden van Románia közigazgatási-területi átszervezése, de meggyőződésük szerint egy ilyen reform „csak akkor tisztességes”, ha az érintett közösségek akaratából indul ki, és figyelembe veszi a régiók történelmi és kulturális sajátosságait. Emlékeztetnek, hogy Románia is ratifikálta a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, amely előírja, hogy
„A petícióval a települések maguk mondják ki, mit akarnak” – írják.
Hangsúlyozzák, hogy a petíció nem egy közösség ellen irányul, és senki jogait nem csökkenti.
– fogalmaznak.
Felidézik, hogy a kezdeményezés előzményeként 2014 és 2016 között 62 székelyföldi önkormányzati testület fogadott el hasonló határozatot. A petíció ezt folytatja a települések vezetőinek egyéni aláírásával. Hozzáteszik, hogy a kezdeményezésről az Európai Unió, az Európa Tanács és az ENSZ illetékes fórumait is tájékoztatják, és a hét tájékoztató levelet az önkormányzatok saját nevükben is elküldhetik.
A közlemény idézi Izsák Balázst, aki szerint a petíció nem követelés senkivel szemben, hanem egy közösség világosan kimondott akarata.
– fogalmazott Izsák.
Csibi Attila Zoltán szerint szükség van a romániai közigazgatás reformjára, de az ország térképét nem lehet az ott élők megkérdezése nélkül átrajzolni.
– húzta alá Csibi.
Az SZNT már október végén, a Székely Autonómia Napján tartott őrtűzgyújtások alkalmával felszólította a székelyföldi önkormányzatokat, hogy egy esetleges közigazgatási reform esetén nyilvánítsák ki, hogy egyetlen régióba kívánnak tartozni. A rendezvény kiáltványában rámutattak:
Gazda Zoltán, az SZNT ügyvezető elnöke, a demonstráció főszervezője akkor az MTI-nek nyilatkozva felidézte: az SZNT nyolc éve úgy tiltakozott egy esetleges közigazgatási reform ellen, hogy a 149 székelyföldi önkormányzat mindegyike tanácsi határozatban mondta ki:a többihez akar tartozni és velük egységes régiót kíván alkotni, amelynek Székelyföld a neve. Az önkormányzati döntéseket azonban a prefektúrák megtámadták a bíróságon, és az igazságszolgáltatás törvénytelennek nyilvánította ezeket. Ezért ezúttal a közigazgatási átszervezés elleni újabb tiltakozásként
Az ügyvivő reményének adott hangot, hogy a kezdeményezésben az RMDSZ is partner lesz, és a két kisebb erdélyi magyar párt, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) és a Magyar Polgári Erő (MPE) is támogatja azt.
Az EMSZ hétfőn jelentette be, hogy a székelyföldi települések közös közigazgatási egységbe szerveződését indítványozza a tervezett közigazgatási reform kapcsán. A párt önkormányzati képviselői határozattervezetet terjesztenek a Hargita megyei önkormányzat elé, melyben indítványozzák, hogy a testület kezdeményezze Hargita és Kovászna megye, valamint a jelenleg Maros megyéhez tartozó marosszéki települések önkéntes és közös közigazgatási egységbe szerveződését.
A székelyföldi települések önkéntes, közös közigazgatási egységbe szerveződését indítványozza az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) a Romániában tervezett közigazgatási reform kapcsán.
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