Fotó: Képernyőmentés/Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
A tűzoltóknak 36 órás bevetés után sikerült keddre virradóan eloltaniuk a brassópojánai szállodában kiütött tüzet.
A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség keddi közleménye szerint egy tűzoltóegység a helyszínen marad két tűzoltókocsival, hogy
A tűz vasárnap este ütött ki egy brassópojánai szállodában. A lángok kezdetben az épület tetőterében és homlokzatán pusztítottak, később azonban átterjedtek a tetőszerkezetre és a felső három emeletre is, majd később részben két alsóbb emeletre is.
A Brassó megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az épületből mintegy 150 embert menekítettek ki, személyi sérülés nem történt – írja az Agerpres.
Mintegy 150 embert menekítettek ki a brassópojánai szállodából, ahol vasárnap este tűz ütött ki. A lángok körülbelül 2000 négyzetméteres területre terjedtek ki, de személyi sérülés nem történt.
Tűz ütött ki vasárnap este egy brassópojánai szállodában. A lángok az épület tetőterében és homlokzatán csaptak fel, mintegy 300 négyzetméteres területen. Négy megyéből, köztük Háromszékről is tűzoltókat riasztottak a helyszínre.
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Több mint 15 órája tart a brassópojánai szállodában kitört tűz oltása, a helyszínen több mint 100 tűzoltó dolgozik.
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