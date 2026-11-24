A tűzoltóknak 36 órás bevetés után sikerült keddre virradóan eloltaniuk a brassópojánai szállodában kiütött tüzet.

Székelyhon 2026. november 24., 10:052026. november 24., 10:05

A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség keddi közleménye szerint egy tűzoltóegység a helyszínen marad két tűzoltókocsival, hogy

a tűz esetleges újraéledését megelőzzék.

Hirdetés A tűz vasárnap este ütött ki egy brassópojánai szállodában. A lángok kezdetben az épület tetőterében és homlokzatán pusztítottak, később azonban átterjedtek a tetőszerkezetre és a felső három emeletre is, majd később részben két alsóbb emeletre is.

Az érintett terület nagysága elérte a 3000 négyzetmétert.