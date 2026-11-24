Tűz ütött ki egy marosszentannai lakóháznál hétfő este: a lángokat sikerült a kéményre korlátozni, az eset során személyi sérülés és további anyagi kár nem keletkezett.

Székelyhon 2026. november 24., 08:562026. november 24., 08:56

Egy marosszentannai lakóház tetőszerkezeténél keletkezett tűzhöz riasztották hétfő este a marosvásárhelyi tűzoltókat – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem. Hirdetés A helyszínre tűzoltóautóval, rohammentő-kocsival (SMURD) és a mentőszolgálat egyik egységével vonultak ki, valamint az áramszolgáltató szakembereit is mozgósították. A katasztrófavédelem későbbi tájékoztatása szerint

a tüzet sikerült a lakóház kéményére korlátozni, majd eloltani.