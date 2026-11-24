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Fotó: Pinti Attila
Tűz ütött ki egy marosszentannai lakóháznál hétfő este: a lángokat sikerült a kéményre korlátozni, az eset során személyi sérülés és további anyagi kár nem keletkezett.
Egy marosszentannai lakóház tetőszerkezeténél keletkezett tűzhöz riasztották hétfő este a marosvásárhelyi tűzoltókat – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem.
A helyszínre tűzoltóautóval, rohammentő-kocsival (SMURD) és a mentőszolgálat egyik egységével vonultak ki, valamint az áramszolgáltató szakembereit is mozgósították. A katasztrófavédelem későbbi tájékoztatása szerint
Az eset során senki sem sérült meg, további anyagi kár sem keletkezett.
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