Fejsérülést szenvedett egy 44 éves marosvásárhelyi férfi egy Maros megyei lőtéren, miután egy lövedék eltalálta a fejét. A rendőrség vizsgálja a történtek körülményeit.

Székelyhon 2026. november 23., 13:212026. november 23., 13:21 2026. november 23., 13:252026. november 23., 13:25

Az baleset egy Szécsen található lőtéren történt, egy lövészeti gyakorlat során pénteken, közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. Hirdetés A rendőrség elsődleges vizsgálatai szerint a lövések leadása közben egy lövedék feltehetően visszapattant, és

fejen talált egy 44 éves, marosvásárhelyi férfit.