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Fotó: Tuchiluș Alex
Fejsérülést szenvedett egy 44 éves marosvásárhelyi férfi egy Maros megyei lőtéren, miután egy lövedék eltalálta a fejét. A rendőrség vizsgálja a történtek körülményeit.
2026. november 23., 13:212026. november 23., 13:21
2026. november 23., 13:252026. november 23., 13:25
Az baleset egy Szécsen található lőtéren történt, egy lövészeti gyakorlat során pénteken, közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A rendőrség elsődleges vizsgálatai szerint a lövések leadása közben egy lövedék feltehetően visszapattant, és
A sérültet a mentőszolgálat egyik egysége vette át, hogy szakorvosi ellátásban részesítsék.
Az ügyben a Maros megyei rendőrség folytat nyomozást, a szászrégeni ügyészség felügyelete mellett. Gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indult büntetőeljárás, a hatóságok a baleset pontos körülményeit vizsgálják.
Megjelent Marosvásárhelyen egy román nyelvű molinó az „Isus e rege” (Jézus a király) felirattal, amely gyorsan vitát váltott ki a közösségi oldalakon. A szociológus szerint a vallás közösségi jelenléte nem mond ellent a térség társadalmi meggyőződésének.
Gazdasági melléképületben csaptak fel a lángok vasárnap délután a Marosszentgyörgy községhez tartozó Csejden – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Testének felén égési sérüléseket szenvedett egy 81 éves nő vasárnap, miután felrobbant egy gázkályha a Mezőcsávás községhez tartozó Bazédon – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Harmincéves a marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség diakóniai szolgálata. Vasárnap a gyülekezet és közéleti vezetők jelenlétében adtak hálát a Kistemplomban a szolgálat fennmaradásáért, és azért, hogy tovább végezhessék a munkát.
Újabb innovatív ötlet kapott helyet a marosvásárhelyi 7-es számú iskolában. Nem egy hagyományos osztálytermi okostáblát, hanem egy óriási, projektoros interaktív tornatermi rendszert szereltek fel, amely összeköti a mozgást a digitális tanulással.
Tizenhat országból érkeztek színésznövendékek Marosvásárhelyre, ahol tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Színházi Iskolák Találkozóját. Az előadások ingyenesek, de helyfoglalás szükséges.
Ellenőrzéseket tartottak a Maros megyei rendőrök a vasútállomásokon, személyvonatokon, vasúti átjáróknál és a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér környékén. Az akció során 210 embert igazoltattak, 160 járművet vizsgáltak át.
Harmincöt éves a marosvásárhelyi Milvus Csoport, amely a helyi természetvédelmi kutatásoktól az országos és nemzetközi fajvédelemig jutott. A jubileumi sajtótájékoztatón az A8-as autópálya vadátjáróiról és a veszélyeztetett fajokról is beszéltek.
Nőtt ugyan a Maros megyében megszálló turisták száma, de továbbra is kevés a külföldi vendég. A Visit Maros vezetője szerint ebben szerepe van a hiányzó programcsomagoknak, miközben a marosvásárhelyi repülőtér forgalma már érezhetően segíti a turizmust.
November 20-ig kell benyújtani a fűtéspótlékra vonatkozó kéréseket annak érdekében, hogy a teljes téli időszakra támogatásban részesüljenek a kis jövedelmű családok, illetve az egyedül élők.
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