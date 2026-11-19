Szováta a legnépszerűbb Maros megyei település
Fotó: Haáz Vince
Nőtt ugyan a Maros megyében megszálló turisták száma, de továbbra is kevés a külföldi vendég. A Visit Maros vezetője szerint ebben szerepe van a hiányzó programcsomagoknak, miközben a marosvásárhelyi repülőtér forgalma már érezhetően segíti a turizmust.
Maros megyében 14 ezer, turisták számára fenntartott ágyat tartanak számon, ebből ötezer van Szovátán, 2–3 ezer pedig Segesváron és Marosvásárhelyen. Tavaly félmillió turista kereste fel a megyét, ők azok, akik legalább egy éjszakát itt is töltöttek. Ez több mint egy évvel korábban, ami országos szinten is ritkaság.
Míg a Szovátán eltöltött éjszakák száma megközelíti a négyet, a megyében töltött éjszakák száma 1,48. Segesváron bár sok külföldi turista megfordul, ők Brassóból vagy Nagyszebenből ruccannak át a középkori váráról is nevezetes településre.
A Visit Maros turisztikai egyesület vezetője, Szántó Lóránt a Székelyhon kérdésére elmondta, hogy idén a marosvásárhelyi repülőtér szárnyalása jó hatással volt a turizmusra is. A marosvásárhelyi irodájukba sokan betértek úgy, hogy szinte semmit sem tudtak a városról, de
De olyanok is voltak, akiket a szecessziós épített örökség vonzott ide, és csak azután szereztek tudomást erről, miután Marosvásárhely is csatlakozott a Szecessziós Városok Európai Hálózatához (Réseau Art Nouveau Network)
Szántó Lóránt: az új weboldal nemcsak a turistáknak, a helyieknek is érkedes lehet
Fotó: Haáz Vince
Arra a kérdésre, hogy a megye külföldi népszerűsítő kampánya milyen szakaszban van, miután Marosvásárhely és Maros Megye Tanácsa is jelentős pénzösszeget szánt arra, hogy egy magáncég reklámozza a megyét a határokon túl, Szántó Lóránt azt mondta: egyelőre egyeztetések zajlanak a céggel arról, hogy melyik településnek milyen erősségét emeljék ki, hiszen
Már vannak reklámok is a különböző közösségi felületeken, de a java ezután következik. Ennek a most indult, de többéves kampánynak a kézzelfogható eredményeit csak ezután lehet majd mérni, látni.
A szecessziós épületek is vonzzák a turistákat
Fotó: Haáz Vince
Az illetékessel arról is beszélgettünk, hogy milyen hiányosságai vannak Maros megyének. Mint kifejtette, véleménye szerint hiányoznak azok a szolgáltatások, amelyek az ide érkezőknek élményeket, kirándulásokat, aktív kikapcsolódást biztosítanak.
ide szervezzenek utakat, olyan csomagokat kínáljanak, amelyek Maros megyébe, Székelyföldre vonzzák a turistákat, és itt lefoglalják őket.
A helyieknek, de az ide érkező turistáknak, vendégeknek is hasznára válhat a Visit Maros teljesen új honlapja, amelyet csütörtökön mutattak be. A weboldalt egy üzletembereket tömörítő egyesület és az orvosi egyetem informatika szakos diákjai hozták létre ingyen.
Csütörtökön mutatták be a Visit Maros új honlapját
Fotó: Haáz Vince
Az egyetem prorektora, Daniel Ștefan a csütörtöki bemutatón arról beszélt, hogy fontosnak tartották olyan honlapot létrehozni, ahol a helyiek és a Marosvásárhelyre érkezők is megtalálják azokat az eseményeket és helyeket, ahová érdemes elmenni.
Daniel Ștefan: önkéntes munkával járultunk hozzá az új honlaphoz
Fotó: Haáz Vince
„Kicsit közösségépítés is ez, hiszen a helyi fiatalok is egy helyen megtalálják az eseményeket, de az ide érkezők is válogathatnak nemcsak a rendezvényekben, hanem a vendéglátó egységek kínálatában is. Városnéző sétákat is ajánlunk és kikapcsolódási lehetőségeket. Ezzel az önkéntes munkával mi hozzá akartunk járulni a marosvásárhelyi közösség fejlődéséhez.”
Idén a Visit Maros irodáját hatezren keresték fel
Fotó: Haáz Vince
Az elkövetkező időszakban a Visit Maros a megyeszékhelyi és megyei éttermekkel, szállodákkal együttműködve kívánja népszerűsíteni az új weboldalt. Azt akarják elérni, hogy minden, turisták által látogatott helyen elérhető legyen a weboldalt népszerűsítő szórólap és az oldal QR-kódja.
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