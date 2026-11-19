Nőtt ugyan a Maros megyében megszálló turisták száma, de továbbra is kevés a külföldi vendég. A Visit Maros vezetője szerint ebben szerepe van a hiányzó programcsomagoknak, miközben a marosvásárhelyi repülőtér forgalma már érezhetően segíti a turizmust.

Simon Virág 2026. november 19., 12:442026. november 19., 12:44

Maros megyében 14 ezer, turisták számára fenntartott ágyat tartanak számon, ebből ötezer van Szovátán, 2–3 ezer pedig Segesváron és Marosvásárhelyen. Tavaly félmillió turista kereste fel a megyét, ők azok, akik legalább egy éjszakát itt is töltöttek. Ez több mint egy évvel korábban, ami országos szinten is ritkaság. Hirdetés Míg a Szovátán eltöltött éjszakák száma megközelíti a négyet, a megyében töltött éjszakák száma 1,48. Segesváron bár sok külföldi turista megfordul, ők Brassóból vagy Nagyszebenből ruccannak át a középkori váráról is nevezetes településre. A marosvásárhelyi repülőtér hatása A Visit Maros turisztikai egyesület vezetője, Szántó Lóránt a Székelyhon kérdésére elmondta, hogy idén a marosvásárhelyi repülőtér szárnyalása jó hatással volt a turizmusra is. A marosvásárhelyi irodájukba sokan betértek úgy, hogy szinte semmit sem tudtak a városról, de

olcsón tudtak iderepülni, így kerültek Maros megyébe, Marosvásárhelyre.

De olyanok is voltak, akiket a szecessziós épített örökség vonzott ide, és csak azután szereztek tudomást erről, miután Marosvásárhely is csatlakozott a Szecessziós Városok Európai Hálózatához (Réseau Art Nouveau Network)

Szántó Lóránt: az új weboldal nemcsak a turistáknak, a helyieknek is érkedes lehet Fotó: Haáz Vince

Arra a kérdésre, hogy a megye külföldi népszerűsítő kampánya milyen szakaszban van, miután Marosvásárhely és Maros Megye Tanácsa is jelentős pénzösszeget szánt arra, hogy egy magáncég reklámozza a megyét a határokon túl, Szántó Lóránt azt mondta: egyelőre egyeztetések zajlanak a céggel arról, hogy melyik településnek milyen erősségét emeljék ki, hiszen

másképp kell, illetve lehet reklámozni Szovátát, Segesvárt vagy a kastélyokat.

Már vannak reklámok is a különböző közösségi felületeken, de a java ezután következik. Ennek a most indult, de többéves kampánynak a kézzelfogható eredményeit csak ezután lehet majd mérni, látni.

A szecessziós épületek is vonzzák a turistákat Fotó: Haáz Vince

Hol vannak hiányosságok? Az illetékessel arról is beszélgettünk, hogy milyen hiányosságai vannak Maros megyének. Mint kifejtette, véleménye szerint hiányoznak azok a szolgáltatások, amelyek az ide érkezőknek élményeket, kirándulásokat, aktív kikapcsolódást biztosítanak.

A turisztikai cégek arra összpontosítanak, hogy a helyieket vigyék el külföldre, de arra még nem eléggé, hogy ide vonzzák a külföldieket,

ide szervezzenek utakat, olyan csomagokat kínáljanak, amelyek Maros megyébe, Székelyföldre vonzzák a turistákat, és itt lefoglalják őket. Mit kínál az új honlap? A helyieknek, de az ide érkező turistáknak, vendégeknek is hasznára válhat a Visit Maros teljesen új honlapja, amelyet csütörtökön mutattak be. A weboldalt egy üzletembereket tömörítő egyesület és az orvosi egyetem informatika szakos diákjai hozták létre ingyen.

Csütörtökön mutatták be a Visit Maros új honlapját Fotó: Haáz Vince

Az egyetem prorektora, Daniel Ștefan a csütörtöki bemutatón arról beszélt, hogy fontosnak tartották olyan honlapot létrehozni, ahol a helyiek és a Marosvásárhelyre érkezők is megtalálják azokat az eseményeket és helyeket, ahová érdemes elmenni.

Daniel Ștefan: önkéntes munkával járultunk hozzá az új honlaphoz Fotó: Haáz Vince

„Kicsit közösségépítés is ez, hiszen a helyi fiatalok is egy helyen megtalálják az eseményeket, de az ide érkezők is válogathatnak nemcsak a rendezvényekben, hanem a vendéglátó egységek kínálatában is. Városnéző sétákat is ajánlunk és kikapcsolódási lehetőségeket. Ezzel az önkéntes munkával mi hozzá akartunk járulni a marosvásárhelyi közösség fejlődéséhez.”

Idén a Visit Maros irodáját hatezren keresték fel Fotó: Haáz Vince