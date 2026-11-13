Eltűnt férfit keresnek a Ratosnya-patakban

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Egy 56 éves férfi keresésére riasztották a szászrégeni tűzoltókat, akiről azt feltételezik, hogy a Kelemen-havasok lábánál lévő pisztrángos környékén a Ratosnya-patakba eshetett. Az eltűnt ember keresésére kivonultak a hegyimentők is. Az akció péntek este még folyamatban volt – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.