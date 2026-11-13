Milliós bírságokat szabtak ki a munkaügyi ellenőrök

Több mint 4,2 millió lej bírságot szabott ki egy hét alatt a Munkaügyi Felügyelet 2357 ellenőrzés során, 58 esetben be nem jelentett foglalkoztatást tártak fel – közölte pénteken a Facebook-oldalán az intézmény.

Székelyhon 2026. november 13., 13:272026. november 13., 13:27

A bejegyzés szerint a leggyakoribb szabálytalanságok között a

be nem jelentett foglalkoztatás, a munka- és pihenőidőre vonatkozó előírások megsértése,