Milliós bírságokat szabtak ki a munkaügyi ellenőrök

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Fotó: Borbély Fanni
Több mint 4,2 millió lej bírságot szabott ki egy hét alatt a Munkaügyi Felügyelet 2357 ellenőrzés során, 58 esetben be nem jelentett foglalkoztatást tártak fel – közölte pénteken a Facebook-oldalán az intézmény.
A bejegyzés szerint a leggyakoribb szabálytalanságok között a
valamint a korábbi ellenőrzéseken elrendelt intézkedések végrehajtásának elmulasztása szerepelt.
A munkavédelmi ellenőrzések során több mint egymillió lej bírságot szabtak ki, és négy munkaeszköz használatát is megtiltották – közli az Agerpres.
Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízkészültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 13 megye folyóinak vízgyűjtő területére.
A román gazdaság harmadik negyedévi, 2,1 százalékos bővülése lélegzetvételhez juttatta a gazdaságot, de nem tekinthető fellendülésnek – véli Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó.
Erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztást péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Szombaton jelentősen lehűl az idő, vasárnap hajnalban pedig az ország nagy részén fagyni fog.
Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
Az előrejelzéseknek megfelelően felmelegedett az idő országszerte, a péntek reggeli hőmérsékleti értékek a 10 Celsius-fok körüli tartományban maradtak a hegyközi medencékben is.
Nicușor Dan államfő csütörtökön kijelentette, hogy magánemberként joga van megtagadni a párbeszédet azzal, aki nem tanúsít tiszteletet iránta.
Négy új veszettséggócot igazoltak a laborvizsgálatok csütörtökön, ezzel szinte negyvenre nőtt a veszettség szeptember végi megjelenése óta Hargita megyében jegyzett fertőzések száma. Elővigyázatosságból több embert is be kellett oltani.
Ellenőrzéseket indít az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) mintegy 25 állami és magán járóbeteg-szakrendelőben – jelentette be csütörtökön Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A romániaiak mindössze 36 százaléka tartja magát pénzügyileg függetlennek, és a pénzhez való viszonyukban a 30 éves kor jelenti a fordulópontot – derül ki a Reveal Marketing Research csütörtökön közzétett felméréséből.
Házkutatásokat tartottak Maros megyében egy 25 éves férfinél, akit lopással gyanúsítanak. Az általa eltulajdonított tárgyakat sikerült megtalálni és visszaszerezni.
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