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Szeptemberinek is beillik ez a novemberi reggel hőmérsékleti szempontból

• Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

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Az előrejelzéseknek megfelelően felmelegedett az idő országszerte, a péntek reggeli hőmérsékleti értékek a 10 Celsius-fok körüli tartományban maradtak a hegyközi medencékben is.

Székelyhon

2026. november 13., 10:232026. november 13., 10:23

2026. november 13., 10:242026. november 13., 10:24

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság, legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket összesítő térképe szerint Csíkszeredában 9,2 Celsius-fokról indult a reggel, Gyergyóalfaluban pedig 10,6 Celsius-fok volt ez az érték.

Székelyudvarhelyen 10,3 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték, Marosvásárhelyen 11,7 Celsius-fok, míg Sepsiszentgyörgyön valamivel alacsonyabb hőmérsékletet, 8,8 Celsius-fokot regisztráltak péntek hajnalban, Kézdivásárhelyen pedig 8,4 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték.

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Az előrejelzések szerint hétvégétől újabb csapadékos időszak és lehűlés következik, a hegyekben havazhat és hóréteg rakódhat le.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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