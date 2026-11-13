Szeptemberinek is beillik ez a novemberi reggel hőmérsékleti szempontból

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Az előrejelzéseknek megfelelően felmelegedett az idő országszerte, a péntek reggeli hőmérsékleti értékek a 10 Celsius-fok körüli tartományban maradtak a hegyközi medencékben is.
2026. november 13., 10:232026. november 13., 10:23
2026. november 13., 10:242026. november 13., 10:24
Az Országos Meteorológiai Igazgatóság, legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket összesítő térképe szerint Csíkszeredában 9,2 Celsius-fokról indult a reggel, Gyergyóalfaluban pedig 10,6 Celsius-fok volt ez az érték.
Székelyudvarhelyen 10,3 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték, Marosvásárhelyen 11,7 Celsius-fok, míg Sepsiszentgyörgyön valamivel alacsonyabb hőmérsékletet, 8,8 Celsius-fokot regisztráltak péntek hajnalban, Kézdivásárhelyen pedig 8,4 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték.
Az előrejelzések szerint hétvégétől újabb csapadékos időszak és lehűlés következik, a hegyekben havazhat és hóréteg rakódhat le.
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Nicușor Dan államfő csütörtökön kijelentette, hogy magánemberként joga van megtagadni a párbeszédet azzal, aki nem tanúsít tiszteletet iránta.
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Nicușor Dan államfő csütörtökön kétoldalú megbeszélést folytatott Friedrich Merz német kancellárral Dublinban, az Európai Politikai Közösség (EPK) kilencedik csúcstalálkozójának keretében.
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Személyes interjún választják ki azokat, akik a marosvásárhelyi rendőrségen szeretnének önkénteskedni. A jelentkezőket november 16-tól várják.
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