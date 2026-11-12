Akár ötvenszázalékos adócsökkentéssel ösztönöznék a települések önkéntes összevonását

Fotó: Székelyhon
A lakossági adók akár 50 százalékos csökkentésével ösztönözné a kormány az önkéntes település-összevonásokat – jelentette be csütörtökön Buzăuban Alexandru Stoica fejlesztési miniszter.
A tárcavezető egy konferencián elmondta, hogy a közigazgatási reform keretében 429, legfeljebb 1500 lakosú település összevonását tervezik. Stoica szerint a minisztérium külön beruházási programot dolgoz ki az önkéntes összevonást választó önkormányzatok számára – számolt be az Agerpres.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az önkéntes összevonásról szóló helyi népszavazások előkészítését 2027. március 1-jéig el kell indítani,
Hozzátette, hogy már több polgármester is jelezte részvételi szándékát.
Az összevonásra váró községek között van Stoica szülőfaluja, a Buzău megyei Pănătău is, amelynek polgármestere a miniszter édesapja.
A tárcavezető azt is közölte, hogy az önkéntes település-összevonásokat ösztönző program tervezetét jövő héten tíznapos közvitára bocsátják, majd a kormány elé terjesztik.
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