Akár ötvenszázalékos adócsökkentéssel ösztönöznék a települések önkéntes összevonását

A lakossági adók akár 50 százalékos csökkentésével ösztönözné a kormány az önkéntes település-összevonásokat – jelentette be csütörtökön Buzăuban Alexandru Stoica fejlesztési miniszter.

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A tárcavezető egy konferencián elmondta, hogy a közigazgatási reform keretében 429, legfeljebb 1500 lakosú település összevonását tervezik. Stoica szerint a minisztérium külön beruházási programot dolgoz ki az önkéntes összevonást választó önkormányzatok számára – számolt be az Agerpres .

A tervezett kedvezmények között szerepel a lakossági adók akár 50 százalékos csökkentése is.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az önkéntes összevonásról szóló helyi népszavazások előkészítését 2027. március 1-jéig el kell indítani,

Hozzátette, hogy már több polgármester is jelezte részvételi szándékát.

Az összevonásra váró községek között van Stoica szülőfaluja, a Buzău megyei Pănătău is, amelynek polgármestere a miniszter édesapja.

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A tárcavezető azt is közölte, hogy az önkéntes település-összevonásokat ösztönző program tervezetét jövő héten tíznapos közvitára bocsátják, majd a kormány elé terjesztik.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) korábban hat szempontot javasolt az önkormányzatok fenntarthatóságának értékelésére. Ezek a lakosságszám és a demográfiai folyamatok, a gazdasági fenntarthatóság, az igazgatási kapacitás, az összeköttetések, a lakosság hozzáférése az alapvető szolgáltatásokhoz és a helyi közszolgáltatások fejlettsége.