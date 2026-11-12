Idén is megszervezik az utazást az austerlitzi hadijátékra

Különleges történelmi kirándulásra utazhatnak a történelem és a székely katonaság múltja iránt érdeklődők: november 26. és 30. között az austerlitzi csata 221. évfordulóján szervezett nemzetközi megemlékezésen vehetnek részt.

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Az 1805. december 2-án, a mai Csehország területén Brünn (Brno) közelében lezajlott austerlitzi csata, a napóleoni háborúk egyik jelentős ütközete volt. A csata emlékére minden évben sor kerül a tvaroznai hadijátékra, amely Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. Több ezer hagyományőrző idézi fel az 1805-ös ütközetet.

a csíki, gyergyói és kászonszéki első székely határőr gyalogezred, a háromszéki második határőr gyalogezred, valamint az első székely határőr huszárezred katonái. Emléküket a csehországi Telnice településen tömegsír és emlékhely őrzi.

A program során Nagykárolyban megtekintik a Károlyi-kastélyt, majd Kassára és Lőcsére is ellátogatnak, mielőtt megérkeznek Brünnbe. A következő napokban többek között Austerlitz, Kutná Hora és Brünn történelmi nevezetességeivel ismerkedhetnek meg.

A november 28-án zajlik a tvaroznai hadijáték, majd Telnicében folytatódik a megemlékezés. Itt Csikány Tamás hadtörténész professzor ismerteti a csata székely vonatkozásait. A napot közös vacsora és mulatság zárja a helyi művelődési házban.

A november 30-ig tartó utazás során a történelmi helyszínek és az épített örökség megismerése mellett