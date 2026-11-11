Erdélyi pedagógusok ötletei egy kattintásra: bemutatták az erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait összegyűjtő kötetet

Sütő Edith-Magdolna óvódapedagógus és Gábor Lizetta tanítónő is bemutatták a kötetben megjelent írásukat

Bárki számára elérhető az az online kötet, amely erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait, újító ötleteit foglalja magában. Ezt be is mutatták kedden este Marosvásárhelyen a régi bábszínházban a PedCafé elnevezésű rendezvényen.

Hajnal Csilla 2026. november 11., 18:392026. november 11., 18:39

A hazai magyar pedagógusoknak szóló szakmai közösségi és tudásmegosztó kezdeményezés, a PedCafé a pedagógusok jóllétét is szem előtt tartja, és Maros megyében is aktívan működik helyi pedagógusok közreműködésével. Hirdetés A program kötetlen, kávéházi hangulatú találkozók keretében biztosít teret a tapasztalatcserére és az innovatív pedagógiai módszerek megvitatására. Az idei első Maros megyei alkalmat nemrégiben szervezték meg, és itt mutatták be azt az online könyvet is, amely egy tavasszal lezajlott nemzetközi konferencia előadásanyagát tartalmazza.

A rendezvény hangulatáról Majla Géza, a csíkszentgyörgyi Gál Sándor Általános Iskola óvodapedagógusa gondoskodott gitárja segítségével Fotó: Hajnal Csilla

Objektív kritériumok alapján A kötetben található jógyakorlatok az Együtt gyermekeinkért – Esélyteremtés és innovatív megoldások a jóllétért című nemzetközi szimpózium felhívása nyomán születtek, amelyet egy Erasmus+ program keretében szerveztek. A program szervezői és a kötet megvalósítói, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Jóllét munkacsoportjának önkéntes tagjai csütörtökön Marosvásárhelyen a régi bábszínház épületében meséltek a nemzetközi szimpóziumról és a kötet megszületéséről, illetve a beküldött dolgozatok értékeléséről is. A jógyakorlatokat értékelő bizottság tagjai, Hideg Magda, a szamosújvári Elvarázsolt Házikó Napköziotthon óvodapedagógusa, Bálint-Svella Éva, a kolozsvári Napsugár Napköziotthon óvodapedagógusa, Both Virág, a csíkszeredai József Attila Általános Iskola tanítója, és Kovács Júlia, koragyermekkori nevelésért felelős Maros megyei tanfelügyelő egyetértettek abban, hogy nagy felelősség volt a kollégáik által beküldött dolgozatokat kijavítani, de mindvégig szem előtt tartották a külső, objektív kritériumrendszert, így olyan dolgozatok is voltak, amelyek nem kerülhettek be a kötetbe. Négy szekcióban küldtek be írásokat az erdélyi pedagógusok: a differenciálás és a személyre szabott tanulás,

sajátos nevelési igényű gyerekek inkluzív nevelése és támogatása,

az innovatív pedagógiai és technológiai megoldások az oktatásban,

valamint a sikeres kezdeményezések, jó gyakorlatok. Ezek közül a legnagyobb érdeklődést az óvónőkből a harmadik szekció, vagyis az innovatív megoldások váltotta ki, hiszen a húsz beválasztott dolgozatból tizenegy született ebben a témakörben – tudtuk meg Kovács Júlia tanfelügyelőtől.

Bálint-Svella Éva, a kolozsvári Napsugár Napköziotthon óvodapedagógusa is beszélt a kötet születéséről Fotó: Hajnal Csilla

Both Virág tanítónő kiemelte, mind használható ötleteket tartalmaztak a dolgozatok, akár egy jól felépített képzés is lehetne belőlük. Azon viszont meglepődött, hogy

a sajátos nevelési igényű gyerekek inkluzív nevelése és támogatása témában egy dolgozat sem volt a beérkezett húsz között.

Két Maros megyei írásról is beszéltek A kötetben megjelent dolgozatok közül kettőről is részletesen beszéltek a szerzők a rendezvényen. Az egyik Sütő Edith-Magdolna és Török Katalin-Csilla, a marosvásárhelyi Stefánia Napköziotthon pedagógusainak írása volt, amelyben az óvodai kísérletezést, mint a jóllétet támogató pedagógiai gyakorlatot mutatták be.

A jógyakorlatokat értékelő pedagógus-bizottság egy része: Kovács Júlia, Both Virág, Bálint-Svella Éva, Hideg Magda Fotó: Hajnal Csilla