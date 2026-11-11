Két kutyát vittek el a rendőrök a háztól, ahol rosszul tartották az állatokat

Három kutya volt a háznál, kettőt rosszul tartottak. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Két kutyát szállítottak menhelyre egy gyergyószentmiklósi állatvédelmi ellenőrzés során szerdán. Amikor megtalálták az állatokat, nem volt megfelelő menedékük, elegendő élelmük és vizük sem.
A Hargita megyei állatvédelmi rendőrök és a gyergyószentmiklósi rendőrség munkatársai a városháza képviselőivel közösen ellenőrizték az állattartási körülményeket a városban. Egy helyen, ahol három kutyát találtak, azt látták, hogy közülük kettő veszélyes körülmények között él. A rendőrök 45 napra menhelyre szállították a két kutyát, ahol megkapják a szükséges állategészségügyi ellátást is.
Az ellenőrzés során négy bírságot szabtak ki, összesen háromezer lej értékben, az állatvédelmi előírások megszegése miatt.
A rendőrség ismételten felhívja az állattartók figyelmét:
gondoskodjanak arról, hogy a kutyáiknak mindig legyen elegendő élelmük és vizük,
valamint olyan helyük, ahol rossz időjárás esetén védve lehetnek.
A gazdáknak az állatok ellátásáról és egészségügyi kezeléséről is gondoskodniuk kell,
az állatok elhagyása pedig tilos.
A hatóságok közlése szerint a következő időszakban is folytatják az ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék az állatok elhanyagolását és a velük szembeni visszaéléseket.
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