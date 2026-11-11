A férfiak egészségéről és lelki egyensúlyáról beszélgetnek Gyergyószentmiklóson

2026. november 09., hétfő

A befejezéshez közelednek az idei munkálatokkal Gyergyószentmiklóson

Közelít a tél, és fogynak a napok, amíg az időjárás várhatóan kedvező lehet a közművesítési munkálatokra, aszfaltozásra. Három helyszínen is dolgoznak még a munkagépek, van ahol már ásnak, de az útfelületek helyreállítása is esedékes.