A férfiak egészségéről és lelki egyensúlyáról beszélgetnek Gyergyószentmiklóson

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A férfiak egészségügyi problémáira, a megelőzés és a rendszeres szűrés fontosságára, valamint a lelki egyensúly megőrzésére hívja fel a figyelmet az a beszélgetés, amelyet november 11-én, szerdán 19 órától tartanak Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánián.
Az erős férfi is kérdez címmel hirdetnek beszélgetést, amely a férfiak egészségügyi problémáira, a megelőzés és a rendszeres szűrés fontosságára, valamint a lelki egyensúly megőrzésére hívja fel a figyelmet. Az eseményt szerdán 19 órától tartják Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánia nagytermében.
A rendezvényen Dr. Lukács Zoltán-Attila urológus főorvos és Dr. Kiss Róbert-László pszichiáter
A beszélgetés házigazdája Bajkó Tibor lesz.
A részvétel ingyenes, a résztvevők pedig előzetesen, névtelenül is beküldhetik kérdéseiket a szervezőknek. További részletek itt olvashatók.
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