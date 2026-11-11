Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Beköltözött elnöki rezidenciájába az államfő

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan államfő kedden bejelentette, hogy októberben családjával együtt hivatalos rezidenciába költözött.

Székelyhon

2026. november 11., 08:262026. november 11., 08:26

„Októberben beköltöztem a hivatali rezidenciámba” – mondta a Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatón.

Az elnök tavaly májusi hivatalba lépése óta élettársával, Mirabela Grădinaruval és két gyermekükkel továbbra is abban a lakásban éltek, ahol az elnökválasztás előtt laktak – írja az Agerpres.

Hirdetés
Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson
Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval
Izgalmas hajrák az Udvarhely körzetiben
Óva intik a román állampolgárokat az utazástól a Charles ciklon miatt
Két nagyhatalom összecsapását dirigálja Kovács István
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson
Székelyhon

Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson
Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval
Székelyhon

Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval
Izgalmas hajrák az Udvarhely körzetiben
Székely Sport

Izgalmas hajrák az Udvarhely körzetiben
Óva intik a román állampolgárokat az utazástól a Charles ciklon miatt
Krónika

Óva intik a román állampolgárokat az utazástól a Charles ciklon miatt
Két nagyhatalom összecsapását dirigálja Kovács István
Székely Sport

Két nagyhatalom összecsapását dirigálja Kovács István
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Nőileg

Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 11., szerda

Olyanról kérdezett, ami nem tetszett az elnöknek – újságírót tiltott ki sajtótájékoztatóiról Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.

Olyanról kérdezett, ami nem tetszett az elnöknek – újságírót tiltott ki sajtótájékoztatóiról Nicușor Dan
Olyanról kérdezett, ami nem tetszett az elnöknek – újságírót tiltott ki sajtótájékoztatóiról Nicușor Dan
2026. november 11., szerda

Olyanról kérdezett, ami nem tetszett az elnöknek – újságírót tiltott ki sajtótájékoztatóiról Nicușor Dan
Hirdetés
2026. november 11., szerda

Tragikus baleset Brassó közelében: egy csecsemő életét vesztette, hárman megsérültek

Egy csecsemő életét vesztette, három felnőtt megsérült egy személyautó és egy kamion ütközésében kedd este a 13-as országúton, Brassó közelében.

Tragikus baleset Brassó közelében: egy csecsemő életét vesztette, hárman megsérültek
Tragikus baleset Brassó közelében: egy csecsemő életét vesztette, hárman megsérültek
2026. november 11., szerda

Tragikus baleset Brassó közelében: egy csecsemő életét vesztette, hárman megsérültek
2026. november 11., szerda

A helyi gazdáktól az erdélyi piacra: egyre fontosabb szerepet vállal a régióban az AnFeed
A helyi gazdáktól az erdélyi piacra: egyre fontosabb szerepet vállal a régióban az AnFeed
A helyi gazdáktól az erdélyi piacra: egyre fontosabb szerepet vállal a régióban az AnFeed
2026. november 11., szerda

A helyi gazdáktól az erdélyi piacra: egyre fontosabb szerepet vállal a régióban az AnFeed
2026. november 10., kedd

Nicușor Dan szerint az AUR kormányra kerülése rontott volna Románia hitelminősítésén

Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek kormányra kerülése szerinte rövid időn belül rontott volna Románia hitelminősítésén.

Nicușor Dan szerint az AUR kormányra kerülése rontott volna Románia hitelminősítésén
Nicușor Dan szerint az AUR kormányra kerülése rontott volna Románia hitelminősítésén
2026. november 10., kedd

Nicușor Dan szerint az AUR kormányra kerülése rontott volna Románia hitelminősítésén
Hirdetés
2026. november 10., kedd

Bemutatják, hogy milyen lesz a Dracula Park Transylvania

Nyilvános projektbemutatót és közösségi beszélgetést szervez december 3-án Csíkzsögödben a Dracula Park Transylvania beruházója. A találkozón a résztvevők megismerhetik a tervezett élménypark koncepcióját, és megoszthatják észrevételeiket.

Bemutatják, hogy milyen lesz a Dracula Park Transylvania
Bemutatják, hogy milyen lesz a Dracula Park Transylvania
2026. november 10., kedd

Bemutatják, hogy milyen lesz a Dracula Park Transylvania
2026. november 10., kedd

Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország

Nicușor Dan államfő kedd este kijelentette, hogy Romániában az elmúlt egy évben csökkent az életszínvonal, a teljes jogkörű kormány nélküli hónapokban pedig értékes időt veszített az ország.

Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország
Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország
2026. november 10., kedd

Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország
2026. november 10., kedd

Bár hármat kilőttek, továbbra is számítani lehet arra, hogy medve járhat Csíkszereda utcáin

Továbbra is számítani lehet medvék megjelenésére Csíkszeredában, annak ellenére, hogy a múlt héten három nagyvadat is kilőttek a városban, illetve a közelében. Ezek közül kettőt a jóváhagyott kvóta alapján, egyet veszélyessége miatt ejtettek el.

Bár hármat kilőttek, továbbra is számítani lehet arra, hogy medve járhat Csíkszereda utcáin
Bár hármat kilőttek, továbbra is számítani lehet arra, hogy medve járhat Csíkszereda utcáin
2026. november 10., kedd

Bár hármat kilőttek, továbbra is számítani lehet arra, hogy medve járhat Csíkszereda utcáin
Hirdetés
2026. november 10., kedd

Ők lettek a román köztévé és közrádió elnök-vezérigazgatói

Keddi ülésén a parlament Sorina Mateit nevezte ki a Román Televíziótársaság (SRTV) elnök-vezérigazgatójává. A közszolgálati rádió elnök-vezérigazgatójává Răzvan Dincát nevezték ki.

Ők lettek a román köztévé és közrádió elnök-vezérigazgatói
Ők lettek a román köztévé és közrádió elnök-vezérigazgatói
2026. november 10., kedd

Ők lettek a román köztévé és közrádió elnök-vezérigazgatói
2026. november 10., kedd

Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bemutatják a Hunyadi-sorozatot

A Lionsgate Studios vásárolta meg a 2025-ben bemutatott Hunyadi-sorozat (Rise of the Raven) sugárzási jogait az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban – adta hírül a Variety filmes szakportál.

Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bemutatják a Hunyadi-sorozatot
Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bemutatják a Hunyadi-sorozatot
2026. november 10., kedd

Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bemutatják a Hunyadi-sorozatot
2026. november 10., kedd

Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről

A parkolóhelyek megszüntetése, a szökőkút átalakítása és a forgalom átszervezése váltotta ki a legtöbb ellenérzést Kézdivásárhely központjának megújításáról tartott lakossági fórumon. A városvezetés élhetőbb, gyalogosbarát főtér kialakítását ígéri.

Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről
Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről
2026. november 10., kedd

Főtérből élettér? Indulatos vita a nagy kézdivásárhelyi tervről
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!