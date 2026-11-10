Ők lettek a román köztévé és közrádió elnök-vezérigazgatói

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Keddi ülésén a parlament Sorina Mateit nevezte ki a Román Televíziótársaság (SRTV) elnök-vezérigazgatójává. A közszolgálati rádió elnök-vezérigazgatójává Răzvan Dincát nevezték ki.
2026. november 10., 18:282026. november 10., 18:28
2026. november 10., 18:402026. november 10., 18:40
A Románok Egyesüléséért Szövetség jelöltjét 239-en támogatták és 78-an elutasították a titkos, golyós szavazáson – ismerteti az Agerpres.
Mateit korábban az SRTV igazgatótanácsa jelölte a tisztségre, majd a parlament kulturális bizottságai is kedvezően véleményezték a jelölését.
Sorina Matei szeptember eleje óta ideiglenes igazgatóként vezette a közszolgálati televíziót.
Keddi ülésén ugyanakkor a parlament Răzvan Dincát nevezte ki a Román Rádiótársaság (SRR) elnök-vezérigazgatójává.
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