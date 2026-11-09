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Népszavazáshoz kötné a települések összevonását az RMDSZ

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond hétfőn kijelentette: a települések összevonásánál figyelembe kell venni az érintett közösségek akaratát és az etnikai szempontokat, ezért a közigazgatási reform nem alapulhat kizárólag számszerű kritériumokon.

Székelyhon

2026. november 09., 17:482026. november 09., 17:48

A parlamentben nyilatkozó politikus szerint az RMDSZ elvben nem ellenzi a reformot, de a települések összevonásáról minden esetben ki kell kérni a helyi közösségek véleményét népszavazáson.

Idézet
Nem lehet népszavazás nélkül, és nem lehet az etnikai szempont figyelembevétele nélkül végrehajtani a reformot. Ezt a kérdést nem lehet leegyszerűsíteni egyetlen számszerű kritériumra”

– idézi Csomát az Agerpres.

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A frakcióvezető közölte, hogy ha a kormány olyan tervezetért vállal parlamenti felelősséget, amely nem veszi figyelembe a helyi népszavazások eredményét és az etnikai szempontokat,

az RMDSZ minden rendelkezésére álló parlamenti eszközzel megpróbálja megakadályozni az elfogadását.

Ezek között említette az alkotmánybírósághoz fordulást és a bizalmatlansági indítvány benyújtását is.

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Belföld
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