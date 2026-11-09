Népszavazáshoz kötné a települések összevonását az RMDSZ

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond hétfőn kijelentette: a települések összevonásánál figyelembe kell venni az érintett közösségek akaratát és az etnikai szempontokat, ezért a közigazgatási reform nem alapulhat kizárólag számszerű kritériumokon.

Székelyhon 2026. november 09., 17:482026. november 09., 17:48

A parlamentben nyilatkozó politikus szerint az RMDSZ elvben nem ellenzi a reformot, de a települések összevonásáról minden esetben ki kell kérni a helyi közösségek véleményét népszavazáson.

Nem lehet népszavazás nélkül, és nem lehet az etnikai szempont figyelembevétele nélkül végrehajtani a reformot. Ezt a kérdést nem lehet leegyszerűsíteni egyetlen számszerű kritériumra”

– idézi Csomát az Agerpres. Hirdetés A frakcióvezető közölte, hogy ha a kormány olyan tervezetért vállal parlamenti felelősséget, amely nem veszi figyelembe a helyi népszavazások eredményét és az etnikai szempontokat,

az RMDSZ minden rendelkezésére álló parlamenti eszközzel megpróbálja megakadályozni az elfogadását.