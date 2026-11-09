Népszavazáshoz kötné a települések összevonását az RMDSZ

Fotó: Kozán István
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond hétfőn kijelentette: a települések összevonásánál figyelembe kell venni az érintett közösségek akaratát és az etnikai szempontokat, ezért a közigazgatási reform nem alapulhat kizárólag számszerű kritériumokon.
A parlamentben nyilatkozó politikus szerint az RMDSZ elvben nem ellenzi a reformot, de a települések összevonásáról minden esetben ki kell kérni a helyi közösségek véleményét népszavazáson.
– idézi Csomát az Agerpres.
A frakcióvezető közölte, hogy ha a kormány olyan tervezetért vállal parlamenti felelősséget, amely nem veszi figyelembe a helyi népszavazások eredményét és az etnikai szempontokat,
Ezek között említette az alkotmánybírósághoz fordulást és a bizalmatlansági indítvány benyújtását is.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) területi-közigazgatási reformot előkészítő munkacsoportja egyes kisvárosok összevonását vagy községgé való visszaminősítését is mérlegeli – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Dragoș Benea európai parlamenti képviselő.
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