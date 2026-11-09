Patkány támadt egy nőre fényes nappal, Csíkszereda központjában

Furcsán viselkedett a patkány, nem menekült el – mesélte a nő, akinek a lábát meg akarta harapni a rágcsáló

Méretes patkány támadt egy csíkszeredai nőre fényes nappal Csíkszereda központjában, a piac közelében. Az áldozat a sokkoló esetet jelezte a városvezetésnek is. Az önkormányzat szerint a rágcsálók irtása folyamatos, a napokban is lesz a köztereken.

Barabás Hajnal 2026. november 09., 10:552026. november 09., 10:55

„Éreztem, hogy hátulról valami a csizmámnak ütődik.

Először azt hittem, egy kiskutya, de amikor közelebbről megnéztem, megdermedtem, mert egy méretes patkány volt”

– idézte fel a Székelyhonnak a csíkszeredai nő, hogy miként támadt rá a rágcsáló múlt csütörtökön délután, fényes nappal a város központjában. Hozzátette, egy üzlet előtt állt éppen a piac közelében. Hirdetés „Szerencsére csizma volt rajtam, mert meg is haraphatott volna” – mondta. Az eset sokkolta a nőt, akinek még volt annyi lélekjelenléte, hogy lefotózza a rágcsálót, később pedig a városháza online bejelentő-felületén jelezte a történteket.

Nem az volt a megrázó, hogy észrevettem egy patkányt, hanem az, hogy nekem jött”

– jegyezte meg. Mint fogalmazott, attól tart, hogy hasonló eset másokkal, akár kisgyermekekkel is megtörténhet. Közegészségügyi kockázat A patkányok közegészségügyi szempontból azért jelentenek kockázatot, mert többféle fertőzés hordozói lehetnek – hívta fel a figyelmet Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője. Mint elmondta:

a rágcsálók többek között a pestishez, a tífuszhoz és a leptospirózishoz kapcsolódó kórokozók terjesztésében is szerepet játszhatnak.

Fotó: Freepik

A leptospirózis különösen veszélyes lehet, a fertőzés a patkányok vizeletével szennyezett tárgyakon, vízen keresztül, illetve sérült bőrön át is bekerülhet a szervezetbe. Tar Gyöngyi felidézte, hogy

Csíkszeredában korábban halálos kimenetelű leptospirózisos eset is előfordult, egy olyan páciens vesztette életét, aki egy pincében takarított.

Patkányharapás esetén egy bakteriális fertőzés is kialakulhat, amely lázzal és kiütésekkel járhat, de antibiotikummal kezelhető. Tar Gyöngyi arra is kitért, hogy a közegészségügyi igazgatóság időről időre felszólítja az önkormányzatokat a kötelező rágcsálóirtás elvégzésére.

Amennyiben lakossági bejelentést kapnak, és az eset ellenőrizhető, a helyszínen is vizsgálódnak, illetve ismételten felhívják az illetékesek figyelmét a kötelezettségükre.

Súlyosabb esetben bírságot is kiszabhatnak.

Fotó: Borbély Fanni

Három szinten kell elvégezni a patkányirtást Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere szerint a rágcsálók elleni védekezés három szinten zajlik a városban.

Az önkormányzatnak a köztereken, az Eco Csík Kft.-nek a hulladéktárolók környékén, a lakószövetségeknek pedig a tömbházak alagsorában kell elvégezniük a rágcsálóirtást”