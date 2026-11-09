Patkány támadt egy nőre fényes nappal, Csíkszereda központjában

Furcsán viselkedett a patkány, nem menekült el – mesélte a nő, akinek a lábát meg akarta harapni a rágcsáló
Fotó: Olvasói felvétel
Méretes patkány támadt egy csíkszeredai nőre fényes nappal Csíkszereda központjában, a piac közelében. Az áldozat a sokkoló esetet jelezte a városvezetésnek is. Az önkormányzat szerint a rágcsálók irtása folyamatos, a napokban is lesz a köztereken.
„Éreztem, hogy hátulról valami a csizmámnak ütődik.
– idézte fel a Székelyhonnak a csíkszeredai nő, hogy miként támadt rá a rágcsáló múlt csütörtökön délután, fényes nappal a város központjában. Hozzátette, egy üzlet előtt állt éppen a piac közelében.
„Szerencsére csizma volt rajtam, mert meg is haraphatott volna” – mondta. Az eset sokkolta a nőt, akinek még volt annyi lélekjelenléte, hogy lefotózza a rágcsálót, később pedig a városháza online bejelentő-felületén jelezte a történteket.
– jegyezte meg. Mint fogalmazott, attól tart, hogy hasonló eset másokkal, akár kisgyermekekkel is megtörténhet.
A patkányok közegészségügyi szempontból azért jelentenek kockázatot, mert többféle fertőzés hordozói lehetnek – hívta fel a figyelmet Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője. Mint elmondta:
Fotó: Freepik
A leptospirózis különösen veszélyes lehet, a fertőzés a patkányok vizeletével szennyezett tárgyakon, vízen keresztül, illetve sérült bőrön át is bekerülhet a szervezetbe. Tar Gyöngyi felidézte, hogy
Patkányharapás esetén egy bakteriális fertőzés is kialakulhat, amely lázzal és kiütésekkel járhat, de antibiotikummal kezelhető.
Tar Gyöngyi arra is kitért, hogy a közegészségügyi igazgatóság időről időre felszólítja az önkormányzatokat a kötelező rágcsálóirtás elvégzésére.
Súlyosabb esetben bírságot is kiszabhatnak.
Fotó: Borbély Fanni
Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere szerint a rágcsálók elleni védekezés három szinten zajlik a városban.
– magyarázta.
Hozzátette, a városháza júliusban végzett patkányirtást a közterületeken, az Eco Csík pedig folyamatosan helyez ki patkánymérget a hulladéktárolók környékén. A csalétkeket biztonságos, zárható fekete dobozokban helyezik ki, amelyekhez sem a háziállatok, sem a gyermekek nem férhetnek hozzá.
A folyamatos hatékonyság érdekében a közterületeken ezen a héten ismét folytatják a rágcsálóirtást – tudtuk meg.
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