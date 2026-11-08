Holtan találták meg a jeges hegygerincről lezuhant turistát

Életét vesztette egy turista a Retyezát-hegységben, miután megcsúszott egy jeges szakaszon és lezuhant – közölte vasárnap a Facebook-oldalán a Hunyad megyei hegyimentő-szolgálat.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A bejegyzés szerint a férfi szombaton a Kusztura (Custura)-nyereg és a Kis-Papusa (Păpușa Mică)-csúcs közötti gerinc nyugati oldalán zuhant le. Társai nem tudtak eljutni hozzá.

A hegyimentők egész éjszaka keresték, nyomkövető kutyát és hőkamerás drónt is bevetettek.