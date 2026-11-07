Kalibáskő, a természet alkotta „kunyhó” | Erdély kincsei

Kalibáskőről sokaknak a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő út mellett található, egykori étterem jut eszébe. Pedig a név eredetileg egy különleges természeti képződményt jelöl, amely az országút közelében rejtőzik.

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A Kalibáskő egy hatalmas, különös formájú vulkáni kőtömb, amely alatt a Tolvajos-patak folyik. Kialakulása a víz kitartó munkájának köszönhető:

a patak egy kanyarulatban folyamatosan alámosta a sziklafalat, mígnem annak egy része leszakadt és a mederbe zuhant.

A víz azonban utat talált magának a kőtömb alatt.

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A természet így hozta létre azt a kalibára, vagyis pásztorkunyhóra emlékeztető sziklaalakzatot, amelyről a hely a nevét kapta. A Kalibáskő tehát nem mesterséges építmény, hanem az erózió és egy természetes sziklaomlás eredménye.

A különleges képződmény a 13A jelzésű országútról letérve, a Kirulyfürdő felé vezető, 29-es községi út közelében található, és minden évszakban felkereshető. Ám