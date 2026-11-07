Kalibáskő, a természet alkotta „kunyhó” | Erdély kincsei

Kalibáskőről sokaknak a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő út mellett található, egykori étterem jut eszébe. Pedig a név eredetileg egy különleges természeti képződményt jelöl, amely az országút közelében rejtőzik.
A Kalibáskő egy hatalmas, különös formájú vulkáni kőtömb, amely alatt a Tolvajos-patak folyik. Kialakulása a víz kitartó munkájának köszönhető:
A víz azonban utat talált magának a kőtömb alatt.
A természet így hozta létre azt a kalibára, vagyis pásztorkunyhóra emlékeztető sziklaalakzatot, amelyről a hely a nevét kapta. A Kalibáskő tehát nem mesterséges építmény, hanem az erózió és egy természetes sziklaomlás eredménye.
A különleges képződmény a 13A jelzésű országútról letérve, a Kirulyfürdő felé vezető, 29-es községi út közelében található, és minden évszakban felkereshető. Ám
A közelben található a Festő-borvíz – nevét onnan kapta, hogy a 19. század végéig egy festéket összetörő malom is működött itt. Ez egy szénsavas ásványvízforrás, amelynek vizét egykor Kamilla és Hargita Forrás néven palackozták. Nem messze innen terül el a helyiek által Szortyogóként ismert, Hargita-ligeti borvizes tőzegláp is, amelynek kialakulásához évezredekre volt szükség, és ma ritka, védett növényfajoknak ad otthont.
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