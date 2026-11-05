Járda és kerékpárút is lesz a Nagymező utcában

Előkészületben a járda és a bicikliút építése a Nagymező utcában
Fotó: Borbély Fanni
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a csíkszeredai Nagymező utcában tervezett járda- és kerékpárút-építés kivitelezése érdekében. A beruházáshoz az Anghel Saligny programtól várja a támogatást az önkormányzat.
A Nagymező utca korszerűsítése óta fontos útvonallá vált nemcsak Csíksomlyó, Csobotfalva vagy Csíkpálfalva megközelítése szempontjából, hanem az út mentén bővülő lakóövezetek számára is. A korszerűsítés viszont csak az úttest felújítását jelentette, járda nem épült, így
Az önkormányzat ezért döntött a járda- és bicikliút-építésről, amelyre az Anghel Saligny program keretéből 4,81 millió lej értékű támogatásban részesült.
Noha a finanszírozási szerződést még nem írták alá, a polgármesteri hivatal kiírta a közbeszerzési eljárást a kivitelezés érdekében, azzal a feltétellel, hogy
– tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől.
Fotó: Borbély Fanni
Az előkészítés során viszont a Nagymező utca menti magánterületekből kisajátított a város az építkezés számára, az úttest jelenlegi szélessége ugyanis megmarad, a járda és a bicikliút ezen kívül készül el.
A beruházás során megfelelő buszmegállókat is kialakítanak, valamint hat gyalogátjárót jelölnek ki és festenek fel, jelenleg ugyanis egy átjáró sincs.
Fotó: Borbély Fanni
A Nagymező utcai lakói közül többen kifogásolták korábban, hogy túl nagy sebességgel közlekednek az autók, és emiatt nem biztonságos a gyalogos közlekedés. Bors Béla kérdésünkre azt mondta, a korábban a Szék útjára kihelyezett automata sebességmérőt a Nagymező utcába helyezték át, ahol a Hétvezér lakónegyednél folyamatosan üzemel. Ennek adatai szerint
Úgy látja, meg kell várni a járda- és kerékpárút-építést, valamint a gyalogátjárók kialakítását, ezek kivilágítását, és csak utána érdemes döntést hozni arról, hogy lesz-e szükség fekvőrendőrök telepítésére az utcában, vagy sem.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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