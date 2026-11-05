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Járda és kerékpárút is lesz a Nagymező utcában

Előkészületben a járda és a bicikliút építése a Nagymező utcában • Fotó: Borbély Fanni

Előkészületben a járda és a bicikliút építése a Nagymező utcában

Fotó: Borbély Fanni

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Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a csíkszeredai Nagymező utcában tervezett járda- és kerékpárút-építés kivitelezése érdekében. A beruházáshoz az Anghel Saligny programtól várja a támogatást az önkormányzat.

Kovács Attila

2026. november 05., 07:492026. november 05., 07:49

A Nagymező utca korszerűsítése óta fontos útvonallá vált nemcsak Csíksomlyó, Csobotfalva vagy Csíkpálfalva megközelítése szempontjából, hanem az út mentén bővülő lakóövezetek számára is. A korszerűsítés viszont csak az úttest felújítását jelentette, járda nem épült, így

a gyalogosok számára nem kifejezetten biztonságos a közlekedés a gyakran nagy sebességgel haladó autók miatt.

Az önkormányzat ezért döntött a járda- és bicikliút-építésről, amelyre az Anghel Saligny program keretéből 4,81 millió lej értékű támogatásban részesült.

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Noha a finanszírozási szerződést még nem írták alá, a polgármesteri hivatal kiírta a közbeszerzési eljárást a kivitelezés érdekében, azzal a feltétellel, hogy

a licit eredményhirdetése után akkor írnak alá szerződést a kivitelezővel, ha a finanszírozási szerződést is megkötötték előtte

– tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az előkészítés során viszont a Nagymező utca menti magánterületekből kisajátított a város az építkezés számára, az úttest jelenlegi szélessége ugyanis megmarad, a járda és a bicikliút ezen kívül készül el.

Járda az úttest mindkét oldalán létesül, a kétirányú kerékpárút pedig Taploca irányából Csíksomlyó felé haladva a bal oldalon lesz.

A beruházás során megfelelő buszmegállókat is kialakítanak, valamint hat gyalogátjárót jelölnek ki és festenek fel, jelenleg ugyanis egy átjáró sincs.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A Nagymező utcai lakói közül többen kifogásolták korábban, hogy túl nagy sebességgel közlekednek az autók, és emiatt nem biztonságos a gyalogos közlekedés. Bors Béla kérdésünkre azt mondta, a korábban a Szék útjára kihelyezett automata sebességmérőt a Nagymező utcába helyezték át, ahol a Hétvezér lakónegyednél folyamatosan üzemel. Ennek adatai szerint

az autók sebessége valamivel kisebb, mint amit a Szék útján mértek.

Úgy látja, meg kell várni a járda- és kerékpárút-építést, valamint a gyalogátjárók kialakítását, ezek kivilágítását, és csak utána érdemes döntést hozni arról, hogy lesz-e szükség fekvőrendőrök telepítésére az utcában, vagy sem.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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