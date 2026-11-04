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Beoltották az állatállományt Felcsíkon, de még nem múlt el a veszély

A felcsíki állatállomány már be van oltva veszettség ellen, de még nem telt el elég idő ahhoz, hogy teljesen védetté váljanak

A felcsíki állatállomány már be van oltva veszettség ellen, de még nem telt el elég idő ahhoz, hogy teljesen védetté váljanak

Fotó: Olti Angyalka

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Immunizálták veszettség ellen a felcsíki állatállománynak a kórokozóra fogékony részét. Ez azonban még néhány hétig nem jelent megnyugtató megoldást a veszettség terjedésére, és ezt a legújabb esetek is igazolják.

Széchely István

2026. november 04., 16:032026. november 04., 16:03

Valamelyest lassult a veszettség terjedése az elmúlt napokban Hargita megyében, de így sem telt el újabb fertőzések nélkül az elmúlt hét. Négy újabb fertőzés regisztrált a szakhatóság, ezzel 29-re nőtt a veszettséggócok száma a megyében.

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A körülményekhez képest kissé megnyugtató hír, hogy

a veszettség nem terjedt tovább a felcsíki térségből.

Az új eseteket is felcsíki településeken igazolták: Csíkszentdomokoson, Csíkdánfalván és Csíkszenttamáson, ezeken a területeken a leggyakoribbak a fertőzések. Ezúttal is

szarvasmarhák betegedtek meg, többnyire rókaharapás miatt, ráadásul ezek az állatok már be voltak oltva veszettség ellen.

Két hete kapták meg a védőoltást, de ennél több idő kell a teljes védettséget adó immunválasz kialakulásához, így gyűrhette le az állatot a kór – tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az egyik megbetegedett állatról azt is tudni, hogy körülbelül egy hónapja haraphatta meg egy róka. Egészen az utóbbi napokig nem produkált tüneteket, de ez nem szokatlan,

a nagytestű állatoknál 25, 30, de akár 45 nap is eltelhet a tünetek megjelenéséig

– mondta a megyei főállatorvos. Ezért kell az emberek is körültekintőek legyenek, főleg ott, ahol gyakoribbak a veszettségfertőzések. A szakhatóságok elsődleges célja is az, hogy megvédjék a lakosságot, ezért indul járványügyi kivizsgálás minden esetben, amely során az orvosok megállapítják, hogy a gazdaságokban ki kell védőoltást, esetleg kezelést is kapjon, vagy ki az, akinek egyikre sincs szüksége – magyarázta.

Immunizálnák a Felcsík határán álló települések állatállományát is

Nem múlt el tehát még a veszély, dacára annak, hogy Felcsíkon a napokban befejeződött az állatállomány veszettségre fogékony részének a beoltása.

A megyei állategészségügyi szakhatóság Vaslui megyéből kapott 10 000 adag oltóanyagot kiegészítésként, így volt elegendő vakcina a tehenek, juhok és lovak beoltásához is, és ezzel párhuzamosan lezajlott a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

Idézet
Minden állat, ami fogékony a veszettségre, be van oltva Felcsíkon.

Ezért is törekszünk most arra, hogy valahogy még hozzunk oltóanyagot, hogy a Felcsík határán álló településeket is tudjuk leoltani. Sajnos

Idézet
még a piacon is nagyon nehezen elérhető a vakcina, az egyik típus teljesen el is fogyott Romániában.

István Róbert szerint a Csíkszereda környéki falvakban, Csíkmindszenten, Csíkszentkirályon, Csíkszentgyörgyön kellene még mihamarabb beoltani az állatállományt veszettség ellen.

Egyelőre azonban még pénze sincs erre az igazgatóságnak, várják a költségvetés-kiegészítést – ami szintén nem egy gyors adminisztratív eljárás –, hogy oltóanyagot vásárolhassanak, az említettek mellett egy tartalékkészlet elkülönítésére is, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljon.

Nem bánnák, ha beállna a hideg idő

A szakemberek a hideg idő beálltát is várják – a megyei főállatorvos szerint az sem lenne baj, ha már lehavazna –, hogy az állatokat hajtsák be a legelőkről. Az ugyanis

jelentősen csökkenthetné a veszélyét annak, hogy a szarvasmarhák, juhok veszett rókával találkozzanak.

Elképzelhető, hogy a lesz még egy-két eset az állatok behajtása után is, ha néhány állat „hazaviszi” a fertőzést, vagy egy veszett róka is beszökhet egy-egy gazdaságba, de

lényegesen jobb lenne már a helyzet, ha behajtanák az állatokat a legelőkről és a beadott oltások is elérnék a teljes hatásukat

– mondta István Róbert.

Csíkszék
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