A felcsíki állatállomány már be van oltva veszettség ellen, de még nem telt el elég idő ahhoz, hogy teljesen védetté váljanak
Fotó: Olti Angyalka
Immunizálták veszettség ellen a felcsíki állatállománynak a kórokozóra fogékony részét. Ez azonban még néhány hétig nem jelent megnyugtató megoldást a veszettség terjedésére, és ezt a legújabb esetek is igazolják.
Valamelyest lassult a veszettség terjedése az elmúlt napokban Hargita megyében, de így sem telt el újabb fertőzések nélkül az elmúlt hét. Négy újabb fertőzés regisztrált a szakhatóság, ezzel 29-re nőtt a veszettséggócok száma a megyében.
A körülményekhez képest kissé megnyugtató hír, hogy
Az új eseteket is felcsíki településeken igazolták: Csíkszentdomokoson, Csíkdánfalván és Csíkszenttamáson, ezeken a területeken a leggyakoribbak a fertőzések. Ezúttal is
Két hete kapták meg a védőoltást, de ennél több idő kell a teljes védettséget adó immunválasz kialakulásához, így gyűrhette le az állatot a kór – tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.
Fotó: Olti Angyalka
Az egyik megbetegedett állatról azt is tudni, hogy körülbelül egy hónapja haraphatta meg egy róka. Egészen az utóbbi napokig nem produkált tüneteket, de ez nem szokatlan,
– mondta a megyei főállatorvos. Ezért kell az emberek is körültekintőek legyenek, főleg ott, ahol gyakoribbak a veszettségfertőzések. A szakhatóságok elsődleges célja is az, hogy megvédjék a lakosságot, ezért indul járványügyi kivizsgálás minden esetben, amely során az orvosok megállapítják, hogy a gazdaságokban ki kell védőoltást, esetleg kezelést is kapjon, vagy ki az, akinek egyikre sincs szüksége – magyarázta.
Nem múlt el tehát még a veszély, dacára annak, hogy Felcsíkon a napokban befejeződött az állatállomány veszettségre fogékony részének a beoltása.
A megyei állategészségügyi szakhatóság Vaslui megyéből kapott 10 000 adag oltóanyagot kiegészítésként, így volt elegendő vakcina a tehenek, juhok és lovak beoltásához is, és ezzel párhuzamosan lezajlott a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is.
Fotó: Kozán István
Ezért is törekszünk most arra, hogy valahogy még hozzunk oltóanyagot, hogy a Felcsík határán álló településeket is tudjuk leoltani. Sajnos
István Róbert szerint a Csíkszereda környéki falvakban, Csíkmindszenten, Csíkszentkirályon, Csíkszentgyörgyön kellene még mihamarabb beoltani az állatállományt veszettség ellen.
Egyelőre azonban még pénze sincs erre az igazgatóságnak, várják a költségvetés-kiegészítést – ami szintén nem egy gyors adminisztratív eljárás –, hogy oltóanyagot vásárolhassanak, az említettek mellett egy tartalékkészlet elkülönítésére is, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljon.
A szakemberek a hideg idő beálltát is várják – a megyei főállatorvos szerint az sem lenne baj, ha már lehavazna –, hogy az állatokat hajtsák be a legelőkről. Az ugyanis
Elképzelhető, hogy a lesz még egy-két eset az állatok behajtása után is, ha néhány állat „hazaviszi” a fertőzést, vagy egy veszett róka is beszökhet egy-egy gazdaságba, de
– mondta István Róbert.
Hamarosan befejezik annak a közel kétszáz kamerának a felszerelését, amelyek a csíkszeredai forgalomfigyelő-rendszernek a részét fogják képezni. Felügyeletükre 24 órás diszpécserszolgálatot is létrehoznak.
Az új hulladékgazdálkodási rendszer decemberi bevezetésével az illegális szemétlerakás növekedésétől tartanak a csíkszeredai lakószövetségek. A helyi rendőrség kamerákkal és járőrözéssel próbálja megelőzni és visszaszorítani a szabálytalanságokat.
Karbantartási munkálatokat végeznek Csíkszeredában november 2-án, 4-én és 6-án. Az érintett szakaszokon parkolási korlátozásokra lehet számítani.
A Csíkszentgyörgyhöz tartozó Bánkfalván a víz- és szennyvízhálózat építése megnehezítette a közlekedést, több utca lakói háborognak az állapotok miatt. A beruházást irányító Harvíz Rt. szerint az építő helyreállít mindent, miután végez.
Bizony, előfordult, hogy miután Maniu gárdistái leverték, évtizedeken át templomtoronyban őrizték, és egy szocialista munkakitüntetés bronzérméből sikerült újjáéleszteni. Sorozatunk újabb állomásaként ezúttal Alcsíkon eredtünk a turulmadár nyomába.
Közel negyven nap után újraindult a teherforgalom Csobányosnál, igaz, jelenleg egy ideiglenes átkelőn.
Állásbörzét szerveztek Csíkszeredában, ahol 75 munkalehetőséget kínáltak. Bár a rendezvény célja az álláskeresők és a munkáltatók közötti közvetlen kapcsolat megteremtése volt, a helyszínen kiderült: kevés cég képviselteti magát az ilyen eseményeken.
Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése körüli kérdésekről vitáztak a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki ülésén. Emellett a gépjárműadók euróárfolyam szerinti indexálásáról és sok más fontos témában döntöttek.
Csíkszereda saját költségvetéséből vállalja a szécsenyi lakóövezet 17 millió lejre becsült villamosítási projektjének előfinanszírozását. A megvalósításig még vannak lépések, de addig is egy előtanulmányt elfogadott pénteken a helyi képviselő-testület.
Noha finanszírozási szerződés még nincs az Anghel Saligny-programmal, nemsokára kiírják a közbeszerzési eljárást a csíkszeredai Nagy István festő sétány felújítására. A több éve késlekedő beruházás elkezdésének időpontja így közelebb kerül.
szóljon hozzá!