Hét gázszivárgási bejelentés előzte meg a halálos bukaresti robbanást, bíróság elé állítják a felelősöket

Fotó: Silviu Matei/Agerpres
Négy személyt és két vállalatot, köztük a Distrigaz gázszolgáltatót állítja bíróság elé a bukaresti ügyészség a 2025 októberében a főváros Rahova negyedében történt gázrobbanás ügyében, amelyben négyen életüket vesztették.
A gondatlanságból elkövetett, katasztrófát okozó rongálással vádolt személyek közül ketten a Distrigaz sürgősségi beavatkozásokat végző alkalmazottai, ketten pedig a gázberendezések ellenőrzésére szakosodott Amproperty Construct vállalat szerelői. A két céget szintén bíróság elé állították.
A 2025. október 17-én történt robbanásban négyen meghaltak, nyolcan megsérültek, 54 lakás lakhatatlanná vált, további 96 lakás és 45 gépkocsi pedig megrongálódott.
Nagy erejű robbanás történt pénteken Bukarestben egy ötödik kerületi tömbházban – közölte a belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztálya (DSU).
Az ügyészség szerint a robbanást egy föld alatti gázvezeték meghibásodása okozta, amely az elektromos kábelek sérülése és felmelegedése miatt két helyen kilyukadt. A kiszivárgó gáz a föld alatti vezetékcsatornákon keresztül jutott az épületbe, ahol felgyülemlett.
A vádhatóság megállapította, hogy a Distrigazhoz a robbanást megelőzően hét bejelentés érkezett gázszagról, de az alkalmazottak nem végezték el megfelelően a szükséges ellenőrzéseket,
Az Amproperty Construct szerelői szintén észlelték a gáz jelenlétét, de nem értesítették a szolgáltatót, és nem tették meg az előírt biztonsági intézkedéseket – vélik az ügyészek az Agerpres beszámolója szerint.
Az ügyben 297 magán- és jogi személy jelentkezett polgári jogi igénnyel. A károk megtérítésének biztosítására az ügyészség vagyoni zárlatot rendelt el a vádlottak javaira, többek között a Distrigaz székházára.
Az elektromos hálózatot üzemeltető Rețele Electrice România vállalattal szemben megszüntették az eljárást, mivel nem bizonyosodott be, hogy vétkesen járt volna el. Az ügyet Bukarest ötödik kerületének bírósága tárgyalja.
Bővítenék az újszülöttkori szűrőprogramot, összehangolnák a ritka betegségek kezelését végző orvoscsapatok munkáját, és megkönnyítenék a gyermekkorú betegek átállását a felnőttellátásra – jelentette be az egészségügyi miniszter.
A piacvezető OMV Petrom szerda délben 5 banival csökkentette a benzin literenkénti árát, amely így, egy hónap elteltével ismét 10 lej alá csökkent a Petrom-töltőállomásokon – derül ki a Profit.ro gazdasági portál által elemzett adatokból.
Hiába kezdeményezték, nem kapnak szabadnapot a szülők a tanévnyitó napjára: a képviselőház szerdán elutasította az erre vonatkozó törvénytervezetet. A javaslat az óvodás és iskolás gyermekek szüleire vonatkozott volna.
Románia a 31. helyről a 32. helyre csúszott vissza az európai vásárlóerő-ranglistán, miközben Magyarország három helyet javított. A romániai egy főre jutó vásárlóerő alig több mint fele az európai átlagnak – derül ki a NielsenIQ friss felméréséből.
Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren.
Jelentősen visszaesett az új személyautók forgalomba íratása Romániában az idei év harmadik negyedévében: 26,4 százalékkal kevesebb autót jegyeztek be, mint 2025 azonos időszakában.
Súlyos választási vereséget szenvedtek Donald Trump republikánusai az amerikai félidős választásokon: a demokraták mind a szenátusban, mind a képviselőházban megszerezték a többséget, ráadásul több hagyományosan republikánus fellegvárban is győztek.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szerda reggel 6:09-kor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A belügyminisztérium egységei részt vesznek szerdán a Fekete-tengeren, Neptun üdülőtelepülés közelében elsüllyedt török vontatóhajó hét tengerészének megmentésére indított akcióban.
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata idén is meghirdeti a Szent György-ösztöndíjat, amelyre a kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező sepsiszentgyörgyi végzős diákok pályázhatnak. Az ösztöndíjat évente egyszer ítélik oda, értéke 5000 lej.
szóljon hozzá!