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Hét gázszivárgási bejelentés előzte meg a halálos bukaresti robbanást, bíróság elé állítják a felelősöket

• Fotó: Silviu Matei/Agerpres

Fotó: Silviu Matei/Agerpres

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Négy személyt és két vállalatot, köztük a Distrigaz gázszolgáltatót állítja bíróság elé a bukaresti ügyészség a 2025 októberében a főváros Rahova negyedében történt gázrobbanás ügyében, amelyben négyen életüket vesztették.

Székelyhon

2026. november 04., 16:022026. november 04., 16:02

A gondatlanságból elkövetett, katasztrófát okozó rongálással vádolt személyek közül ketten a Distrigaz sürgősségi beavatkozásokat végző alkalmazottai, ketten pedig a gázberendezések ellenőrzésére szakosodott Amproperty Construct vállalat szerelői. A két céget szintén bíróság elé állították.

A 2025. október 17-én történt robbanásban négyen meghaltak, nyolcan megsérültek, 54 lakás lakhatatlanná vált, további 96 lakás és 45 gépkocsi pedig megrongálódott.

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Nagy erejű robbanás történt pénteken Bukarestben egy ötödik kerületi tömbházban – közölte a belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztálya (DSU).

Az ügyészség szerint a robbanást egy föld alatti gázvezeték meghibásodása okozta, amely az elektromos kábelek sérülése és felmelegedése miatt két helyen kilyukadt. A kiszivárgó gáz a föld alatti vezetékcsatornákon keresztül jutott az épületbe, ahol felgyülemlett.

A robbanást feltehetően egy villanykapcsoló felkapcsolásakor keletkezett szikra váltotta ki.

A vádhatóság megállapította, hogy a Distrigazhoz a robbanást megelőzően hét bejelentés érkezett gázszagról, de az alkalmazottak nem végezték el megfelelően a szükséges ellenőrzéseket,

nem azonosították a szivárgás forrását, és nem gondoskodtak a veszély elhárításáról.

Az Amproperty Construct szerelői szintén észlelték a gáz jelenlétét, de nem értesítették a szolgáltatót, és nem tették meg az előírt biztonsági intézkedéseket – vélik az ügyészek az Agerpres beszámolója szerint.

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Az ügyben 297 magán- és jogi személy jelentkezett polgári jogi igénnyel. A károk megtérítésének biztosítására az ügyészség vagyoni zárlatot rendelt el a vádlottak javaira, többek között a Distrigaz székházára.

A zárolt vagyontárgyak becsült értéke meghaladja a 68 millió eurót.

Az elektromos hálózatot üzemeltető Rețele Electrice România vállalattal szemben megszüntették az eljárást, mivel nem bizonyosodott be, hogy vétkesen járt volna el. Az ügyet Bukarest ötödik kerületének bírósága tárgyalja.

Belföld
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