Hét gázszivárgási bejelentés előzte meg a halálos bukaresti robbanást, bíróság elé állítják a felelősöket

Négy személyt és két vállalatot, köztük a Distrigaz gázszolgáltatót állítja bíróság elé a bukaresti ügyészség a 2025 októberében a főváros Rahova negyedében történt gázrobbanás ügyében, amelyben négyen életüket vesztették.

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A gondatlanságból elkövetett, katasztrófát okozó rongálással vádolt személyek közül ketten a Distrigaz sürgősségi beavatkozásokat végző alkalmazottai, ketten pedig a gázberendezések ellenőrzésére szakosodott Amproperty Construct vállalat szerelői. A két céget szintén bíróság elé állították.

A 2025. október 17-én történt robbanásban négyen meghaltak, nyolcan megsérültek, 54 lakás lakhatatlanná vált, további 96 lakás és 45 gépkocsi pedig megrongálódott.

korábban írtuk Hatalmas robbanás történt egy bukaresti tömbházban – videóval Nagy erejű robbanás történt pénteken Bukarestben egy ötödik kerületi tömbházban – közölte a belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztálya (DSU).

Az ügyészség szerint a robbanást egy föld alatti gázvezeték meghibásodása okozta, amely az elektromos kábelek sérülése és felmelegedése miatt két helyen kilyukadt. A kiszivárgó gáz a föld alatti vezetékcsatornákon keresztül jutott az épületbe, ahol felgyülemlett.