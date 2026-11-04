Pályázhatnak a diákok: meghirdették a Szent György ösztöndíjakat

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Fotó: Borbély Fanni
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata idén is meghirdeti a Szent György-ösztöndíjat, amelyre a kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező sepsiszentgyörgyi végzős diákok pályázhatnak. Az ösztöndíjat évente egyszer ítélik oda, értéke 5000 lej.
2026. november 04., 08:202026. november 04., 08:20
2026. november 04., 09:032026. november 04., 09:03
A helyi költségvetés ifjúsági alapjából finanszírozott ösztöndíjjal az önkormányzat
a tanulók egész éves kitartó munkáját,
a kiváló tanulmányi eredményeiket
és a közösségi életben való aktív részvételüket szeretné jutalmazni.
Az új szabályzat szerint a pályázatok elbírálásakor a végső pontszámot az első három középiskolai év átlaga – a technológiai líceumok esetében a modulok szerinti átlag –, valamint a tantárgyversenyeken és az iskolai versenyeken elért eredmények alapján számolják ki.
Azok a jelentkezők, akik elérik a 100 pontot, automatikusan megkapják az ösztöndíjat, függetlenül az évi keretösszegtől.
Az oklevelek és ösztöndíjak átadása a képviselő-testület decemberi rendes ülésén lesz.
További részletek a sepsiszentgyörgyi önkormányzat oldalán találhatók.
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