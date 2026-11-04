Pályázhatnak a diákok: meghirdették a Szent György ösztöndíjakat

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata idén is meghirdeti a Szent György-ösztöndíjat, amelyre a kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező sepsiszentgyörgyi végzős diákok pályázhatnak. Az ösztöndíjat évente egyszer ítélik oda, értéke 5000 lej.

Bodor Tünde 2026. november 04., 08:202026. november 04., 08:20 2026. november 04., 09:032026. november 04., 09:03

A helyi költségvetés ifjúsági alapjából finanszírozott ösztöndíjjal az önkormányzat a tanulók egész éves kitartó munkáját,

a kiváló tanulmányi eredményeiket

és a közösségi életben való aktív részvételüket szeretné jutalmazni. Az új szabályzat szerint a pályázatok elbírálásakor a végső pontszámot az első három középiskolai év átlaga – a technológiai líceumok esetében a modulok szerinti átlag –, valamint a tantárgyversenyeken és az iskolai versenyeken elért eredmények alapján számolják ki.

Pont jár a C1-es vagy C2-es nyelvvizsgáért, valamint a diákönkormányzatokban vagy civil szervezetekben nyújtott szerepvállalásért is.

Azok a jelentkezők, akik elérik a 100 pontot, automatikusan megkapják az ösztöndíjat, függetlenül az évi keretösszegtől.

A pályázati iratcsomókat december 3-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában. A nyerteseket december 10-én hirdetik ki.