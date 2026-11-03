A bruttó minimálbér szinten tartását kéri a romániai kis- és középvállalkozásokat tömörítő egyesület

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A bruttó minimálbér jelenlegi szinten tartását kéri a kormánytól 2027-re a kis és középvállalkozásokat tömörítő IMM Románia.
2026. november 03., 18:392026. november 03., 18:39
2026. november 03., 18:432026. november 03., 18:43
Szerintük egy újabb béremelés tovább súlyosbítaná a gazdasági nehézségeket, és növelné a vállalatokra nehezedő terheket – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Florin Jianu, a szervezet elnöke.
Jianu szerint a minimálbér emeléséről szóló vitákban figyelmen kívül hagyják
a gazdaság kedvezőtlen helyzetét,
a munkahelyek megszűnését
és a termelékenység csökkenését.
Úgy véli, hogy a minimálbér emelését a gazdasági mutatók alakulásához kellene igazítani, nem pedig politikai döntéssel meghatározni.
„Úgy viselkedünk, mintha növekedne a gazdaság, mintha minden ágazat fejlődne, és nem veszünk tudomást a jelenlegi rendkívül nehéz gazdasági helyzetről.
– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.
Az IMM Románia számításai szerint
a bruttó minimálbér 300 lejes, 4325 lejről 4625 lejre történő emelése mindössze 100 lejjel növelné az alkalmazottak nettó fizetését,
miközben a munkáltatók havi bérköltsége 311 lejjel emelkedne.
A számítások a minimálbérhez kapcsolódó 200 lejes adókedvezmény év végi megszűnésével számolnak.
Jianu szerint elsősorban a munkát terhelő adók és járulékok csökkentéséről kellene tárgyalni. A szervezet több lehetséges megoldást is megvizsgált, köztük az adóterhek mérséklését, az adómentes összeg 200 lejről 400 lejre emelését és a minimálbérek differenciált adóztatását.
Az IMM Románia elnöke arra kérte a kormányt, hogy
Hangsúlyozta, hogy egyszerre kell biztosítani
a munkavállalók nettó keresetének növekedését,
a vállalatok versenyképességének és beruházási lehetőségeinek megőrzését,
valamint a kiszámítható adórendszert.
Jianu arra is figyelmeztetett, hogy az év első nyolc hónapjában több mint 125 ezer vállalkozás szűnt meg, és becslései szerint az év végéig akár 100 ezer munkahelyet is felszámolhatnak.
A szervezet a minimálbér-emelés hatásairól készített elemzését a kormány elé terjeszti, és álláspontját a munkaügyi miniszterrel szerdára tervezett találkozón is ismerteti - közölték.
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