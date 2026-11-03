A bruttó minimálbér szinten tartását kéri a romániai kis- és középvállalkozásokat tömörítő egyesület

A bruttó minimálbér jelenlegi szinten tartását kéri a kormánytól 2027-re a kis és középvállalkozásokat tömörítő IMM Románia.

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Szerintük egy újabb béremelés tovább súlyosbítaná a gazdasági nehézségeket, és növelné a vállalatokra nehezedő terheket – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Florin Jianu, a szervezet elnöke.

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Jianu szerint a minimálbér emeléséről szóló vitákban figyelmen kívül hagyják

a gazdaság kedvezőtlen helyzetét,

a munkahelyek megszűnését

és a termelékenység csökkenését.

Úgy véli, hogy a minimálbér emelését a gazdasági mutatók alakulásához kellene igazítani, nem pedig politikai döntéssel meghatározni.

„Úgy viselkedünk, mintha növekedne a gazdaság, mintha minden ágazat fejlődne, és nem veszünk tudomást a jelenlegi rendkívül nehéz gazdasági helyzetről.