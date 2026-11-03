Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A bruttó minimálbér szinten tartását kéri a romániai kis- és középvállalkozásokat tömörítő egyesület

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A bruttó minimálbér jelenlegi szinten tartását kéri a kormánytól 2027-re a kis és középvállalkozásokat tömörítő IMM Románia.

Székelyhon

2026. november 03., 18:392026. november 03., 18:39

2026. november 03., 18:432026. november 03., 18:43

Szerintük egy újabb béremelés tovább súlyosbítaná a gazdasági nehézségeket, és növelné a vállalatokra nehezedő terheket – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Florin Jianu, a szervezet elnöke.

Hirdetés

Jianu szerint a minimálbér emeléséről szóló vitákban figyelmen kívül hagyják

  • a gazdaság kedvezőtlen helyzetét,

  • a munkahelyek megszűnését

  • és a termelékenység csökkenését.

Úgy véli, hogy a minimálbér emelését a gazdasági mutatók alakulásához kellene igazítani, nem pedig politikai döntéssel meghatározni.

„Úgy viselkedünk, mintha növekedne a gazdaság, mintha minden ágazat fejlődne, és nem veszünk tudomást a jelenlegi rendkívül nehéz gazdasági helyzetről.

Idézet
A minimálbér emelése csak tovább mélyítené a válságot”

– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.

Az IMM Románia számításai szerint

  • a bruttó minimálbér 300 lejes, 4325 lejről 4625 lejre történő emelése mindössze 100 lejjel növelné az alkalmazottak nettó fizetését,

  • miközben a munkáltatók havi bérköltsége 311 lejjel emelkedne.

A számítások a minimálbérhez kapcsolódó 200 lejes adókedvezmény év végi megszűnésével számolnak.

Jianu szerint elsősorban a munkát terhelő adók és járulékok csökkentéséről kellene tárgyalni. A szervezet több lehetséges megoldást is megvizsgált, köztük az adóterhek mérséklését, az adómentes összeg 200 lejről 400 lejre emelését és a minimálbérek differenciált adóztatását.

Az IMM Románia elnöke arra kérte a kormányt, hogy

a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel közösen elemezze a minimálbér-emelés és az adócsökkentés várható hatásait.

Hangsúlyozta, hogy egyszerre kell biztosítani

  • a munkavállalók nettó keresetének növekedését,

  • a vállalatok versenyképességének és beruházási lehetőségeinek megőrzését,

  • valamint a kiszámítható adórendszert.

Jianu arra is figyelmeztetett, hogy az év első nyolc hónapjában több mint 125 ezer vállalkozás szűnt meg, és becslései szerint az év végéig akár 100 ezer munkahelyet is felszámolhatnak.

A szervezet a minimálbér-emelés hatásairól készített elemzését a kormány elé terjeszti, és álláspontját a munkaügyi miniszterrel szerdára tervezett találkozón is ismerteti - közölték.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fák dőltek az útra a Gyilkostónál és Piricskénél
Zöld utat kapott a Dracula Park Transylvania, megvan az építkezési engedély
Egyoldalú rangadók az Udvarhely körzetiben
Nekiment a romániai bevándorlóknak a legnépszerűbb német párt elnöke
Barcelona–Aston Villa, Atlético–Bayern és Manchester United–Roma – kedden a tévében
Maksay Ágnes: Nincsenek kudarcok, csak megoldandó feladatok
Fák dőltek az útra a Gyilkostónál és Piricskénél
Székelyhon

Fák dőltek az útra a Gyilkostónál és Piricskénél
Zöld utat kapott a Dracula Park Transylvania, megvan az építkezési engedély
Székelyhon

Zöld utat kapott a Dracula Park Transylvania, megvan az építkezési engedély
Egyoldalú rangadók az Udvarhely körzetiben
Székely Sport

Egyoldalú rangadók az Udvarhely körzetiben
Nekiment a romániai bevándorlóknak a legnépszerűbb német párt elnöke
Krónika

Nekiment a romániai bevándorlóknak a legnépszerűbb német párt elnöke
Barcelona–Aston Villa, Atlético–Bayern és Manchester United–Roma – kedden a tévében
Székely Sport

Barcelona–Aston Villa, Atlético–Bayern és Manchester United–Roma – kedden a tévében
Maksay Ágnes: Nincsenek kudarcok, csak megoldandó feladatok
Nőileg

Maksay Ágnes: Nincsenek kudarcok, csak megoldandó feladatok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 03., kedd

Bevásárlóközpontok hűtőit hekkelték meg, Romániai üzletek is érintettek

Hat romániai üzlet hűtőberendezéseinél észleltek rendellenes hőmérséklet-emelkedést az európai országok hűtőrendszereit érintő kibertámadás-sorozat idején – közölte kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).

Bevásárlóközpontok hűtőit hekkelték meg, Romániai üzletek is érintettek
Bevásárlóközpontok hűtőit hekkelték meg, Romániai üzletek is érintettek
2026. november 03., kedd

Bevásárlóközpontok hűtőit hekkelték meg, Romániai üzletek is érintettek
Hirdetés
2026. november 03., kedd

Nem vész el az 1500 lejes szakmai támogatás: az eddig kimaradt pedagógusok is megkaphatják

Meghosszabbították az 1500 lejes szakmai támogatásra jogosító kártyák aktiválásának és feltöltésének határidejét. Azok a pedagógusok is megkaphatják az összeget év végéig, akik eddig adminisztratív hibák miatt maradtak ki a juttatásból.

Nem vész el az 1500 lejes szakmai támogatás: az eddig kimaradt pedagógusok is megkaphatják
Nem vész el az 1500 lejes szakmai támogatás: az eddig kimaradt pedagógusok is megkaphatják
2026. november 03., kedd

Nem vész el az 1500 lejes szakmai támogatás: az eddig kimaradt pedagógusok is megkaphatják
2026. november 03., kedd

Megújult a ditrói községháza, a magyar felirat is visszakerült a homlokzatra

Befejeződött a gyergyóditrói községháza felújítása, hivatal munkatársai visszaköltöztek az épületbe. A lakosság ismét a megszokott helyen intézheti ügyeit, a korszerűsített épület homlokzatára pedig a magyar nyelvű Községháza felirat is visszakerült.

Megújult a ditrói községháza, a magyar felirat is visszakerült a homlokzatra
Megújult a ditrói községháza, a magyar felirat is visszakerült a homlokzatra
2026. november 03., kedd

Megújult a ditrói községháza, a magyar felirat is visszakerült a homlokzatra
2026. november 03., kedd

Biztosítási kötvényeket hamisított, hogy bankhitelt szerezzen egy férfi Hargita megyében

Biztosítási kötvények hamisításával próbált bankhitelt szerezni egy cég tulajdonosa Hargita megyében. A rendőrség kedden több házkutatást is tartott a cég munkapontjánál, valamint a tulajdonosnál.

Biztosítási kötvényeket hamisított, hogy bankhitelt szerezzen egy férfi Hargita megyében
Biztosítási kötvényeket hamisított, hogy bankhitelt szerezzen egy férfi Hargita megyében
2026. november 03., kedd

Biztosítási kötvényeket hamisított, hogy bankhitelt szerezzen egy férfi Hargita megyében
Hirdetés
2026. november 03., kedd

Jelentősen nőhet a gyereknevelésről munkába visszatérő szülők juttatása

A korábbi gyermekgondozási díj teljes összegének megfelelő támogatást kaphatnának azok a szülők, akik a gyermeknevelési szabadság ideje alatt visszatérnek dolgozni. Az erről szóló törvénytervezetet kedvezően véleményezte a szenátus szakbizottsága.

Jelentősen nőhet a gyereknevelésről munkába visszatérő szülők juttatása
Jelentősen nőhet a gyereknevelésről munkába visszatérő szülők juttatása
2026. november 03., kedd

Jelentősen nőhet a gyereknevelésről munkába visszatérő szülők juttatása
2026. november 03., kedd

Egymásra mutogat a két munkaügyi miniszter a PNRR-pénzek veszélybe kerülése miatt

Egymást hibáztatja a volt és a jelenlegi munkaügyi miniszter a fogyatékossággal élő személyekről jelentett vitatott adatok miatt. A botrány nyomán Románia a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós támogatások egy részét is elveszítheti.

Egymásra mutogat a két munkaügyi miniszter a PNRR-pénzek veszélybe kerülése miatt
Egymásra mutogat a két munkaügyi miniszter a PNRR-pénzek veszélybe kerülése miatt
2026. november 03., kedd

Egymásra mutogat a két munkaügyi miniszter a PNRR-pénzek veszélybe kerülése miatt
2026. november 03., kedd

Zöld utat kapott a Dracula Park Transylvania, megvan az építkezési engedély

Megkapta az építkezési engedélyt a Csíkszereda zsögödi részére tervezett Dracula Park Transylvania. A beruházó Lénárd András bejelentése szerint egy újabb, fontos mérföldkőhöz érkezett a nagyszabású élménypark előkészítése.

Zöld utat kapott a Dracula Park Transylvania, megvan az építkezési engedély
Zöld utat kapott a Dracula Park Transylvania, megvan az építkezési engedély
2026. november 03., kedd

Zöld utat kapott a Dracula Park Transylvania, megvan az építkezési engedély
Hirdetés
2026. november 03., kedd

A jelenlegi 4325 lejről 4652 lejre emeltetné a bruttó minimálbért a szakszervezet

A jelenlegi 4325 lejről 4652 lejre emelné 2027-ben a bruttó minimálbért az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS). A szakszervezeti szövetség átlátható, méltányos számítási módszert és a minimálbér befagyasztásának elkerülését szorgalmazza.

A jelenlegi 4325 lejről 4652 lejre emeltetné a bruttó minimálbért a szakszervezet
A jelenlegi 4325 lejről 4652 lejre emeltetné a bruttó minimálbért a szakszervezet
2026. november 03., kedd

A jelenlegi 4325 lejről 4652 lejre emeltetné a bruttó minimálbért a szakszervezet
2026. november 03., kedd

Közeleg a határidő: már csak pár napig kérhetnek kártérítést az aszály sújtotta gazdák

November 6-a, péntek az utolsó nap, amikor a gazdák benyújthatják a kérelmüket az aszály sújtotta kukorica- és napraforgótermés után járó rendkívüli támogatásra – hívta fel a figyelmet kedden a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

Közeleg a határidő: már csak pár napig kérhetnek kártérítést az aszály sújtotta gazdák
Közeleg a határidő: már csak pár napig kérhetnek kártérítést az aszály sújtotta gazdák
2026. november 03., kedd

Közeleg a határidő: már csak pár napig kérhetnek kártérítést az aszály sújtotta gazdák
2026. november 03., kedd

Évszakok találkozása a Hargitán

Az ősz színeit kedd reggelre a frissen hullott hó fehérsége törte meg Hargitafürdőn.

Évszakok találkozása a Hargitán
Évszakok találkozása a Hargitán
2026. november 03., kedd

Évszakok találkozása a Hargitán
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!