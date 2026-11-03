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A jelenlegi 4325 lejről 4652 lejre emeltetné a bruttó minimálbért a szakszervezet

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A jelenlegi 4325 lejről 4652 lejre emelné 2027-ben a bruttó minimálbért az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS). A szakszervezeti szövetség átlátható, méltányos számítási módszert és a minimálbér befagyasztásának elkerülését szorgalmazza.

Székelyhon

2026. november 03., 16:322026. november 03., 16:32

2026. november 03., 16:342026. november 03., 16:34

A BNS kedden ismertette a minimálbér megfelelőségéről és az erre vonatkozó uniós irányelv romániai alkalmazásáról készített tanulmányát. A dokumentumot Radu Teodor Soviani közgazdász és újságíró, valamint a BNS gazdasági igazgatója, Steluța Enache állította össze.

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A tanulmány szerint Romániában továbbra is rendkívül sokan dolgoznak minimálbérért vagy ahhoz közeli fizetésért.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak egyharmada, 1,71 millió személy legfeljebb 5 százalékkal keres többet a bruttó minimálbérnél, és ez a helyzet 2024 óta nem változott.

2026. szeptember 30-án 714 864 teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott (13,6 százalék) pontosan a 4325 lejes bruttó minimálbért kapta. Ugyanakkor tíz alkalmazottból nyolcnak az alapbére elmarad az országos átlagbértől.

Románia a 825 eurós minimálbérrel a 20. helyen áll az Európai Unió minimálbért alkalmazó 22 tagállama között, miközben Bulgária gyors ütemben dolgozza le a lemaradását.

A szomszédos országban a nettó átlagbér 2025-ben már meghaladta a romániait, noha Romániában a bruttó átlagbér jóval magasabb.

A különbséget a szerzők azzal magyarázzák, hogy Bulgáriában kisebbek az adóterhek.

A BNS számításai szerint a jelenlegi, 2699 lejes nettó minimálbér a tisztességes megélhetéshez szükséges összeg mindössze 48,7 százalékát fedezi. Egy két felnőttből és két gyermekből álló család havi megélhetési költségeit 2026 szeptemberében 11 668 lejre becsülték. A szövetség kifogásolja, hogy

Romániában továbbra sem határozták meg hivatalosan a megélhetéshez szükséges minimális fogyasztói kosár értékét.

A BNS elnöke, Dumitru Costin hangsúlyozta, hogy az uniós irányelv célja kiszámítható, átlátható minimálbér-megállapítási rendszer kialakítása, amelyben a kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek közösen vesznek részt.

A szakszervezeti vezető bírálta, hogy a kormány korábban politikai megfontolásokból hat hónappal elhalasztotta a minimálbér emelését, noha a munkaügyi minisztérium elemzése már januártól indokoltnak tartotta a 4325 lejes összeget. Costin szerint ezzel

a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók jelentős jövedelemtől estek el.

A szövetség ezért azt szorgalmazza, hogy a 2027-es minimálbért objektív gazdasági mutatók és hivatalos megélhetési költségek alapján, a szociális partnerekkel folytatott érdemi egyeztetés után állapítsák meg.

Belföld Gazdaság
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