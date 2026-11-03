Ártatlannak vallotta magát Călin Georgescu, nem akar többé megjelenni a bíróságon

Călin Georgescu volt államfőjelöltet kedden a fővárosi fogdából az első kerületi bíróságra kísérték, hogy részt vegyen az ellene legionárius propaganda vádjával indított per tárgyalásán.

Székelyhon 2026. november 03., 13:092026. november 03., 13:09

Georgescut, aki jelenleg egy másik ügyben vizsgálati fogságban van, megbilincselt kézzel vitték a fogdából a tárgyalóterembe – számolt be az Agerpres. A tárgyalás elején az ügyet tárgyaló bíró, Georgiana Prodan felolvasta a vádlottak padjában ülő Georgescunak az ellene irányuló vádakat, illetve a jogait, megemlítve, hogy egyszerűsített bírósági eljárásban részesülhet, ha beismeri bűnét.

Ártatlan vagyok. Rendes eljárást szeretnék”

– válaszolta Georgescu, elutasítva az egyszerűsített eljárást. Hirdetés Azt is közölte, hogy többé nem kíván megjelenni ez ügyben a bíróság előtt, és

kérte, hogy távollétében hozzanak ítéletet ügyében.

A bíró december 15-ére tűzte ki a következő tárgyalást, amelyen tanúként kihallgatják Elena Sechilát. Elena Sechila Călin Georgescu közeli ismerősének, Eugen Sechila volt idegenlégiós katonának a felesége, aki 2020-ban készített egy interjút Georgescuval.

A volt államelnökjelölt az interjúban a legionárius mozgalomról beszélt, illetve egy „új nacionalizmus” megjelenéséről, amelyet „globális szintű” hazafiságnak tekintett.

Georgescu ellen tavaly július 2-án emelt vádat a legfőbb ügyészség népirtásért, emberiesség elleni bűncselekményekért és háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvános népszerűsítése, valamint fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő nézetek és tanok nyilvános népszerűsítésének folytatólagosan elkövetett bűncselekménye miatt. A vádirat szerint a vádlott ezeket a bűncselekményeket az elmúlt öt évben, különböző időpontokban – 2020. június 16-án, 2020. szeptemberében, 2021. október 2-án, 2024. szeptember 1-jén és 2025. május 16-án – követte el.

Az ügyészek szerint a volt elnökjelölt az elmúlt években interjúkban, nyilatkozatokban vagy Facebook- bejegyzésekben következetesen törekedett arra, hogy változtasson a legionárius mozgalom történelmi szerepének megítélésén,