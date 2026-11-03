Közel 47 millió lejes kárt tártak fel, folytatódik a nagyszabású rendőrségi akció

Folytatódik a Jupiter művelet, a rendőrök és az ügyészek kedden országszerte több mint 300 helyszínen tartanak házkutatást különböző bűncselekmények felderítése és az elkövetők felelősségre vonása érdekében – közölte a legfőbb ügyészség.

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A legfőbb ügyészség és a Román Rendőrség által irányított akciók elsősorban gazdasági és pénzügyi bűncselekmények, valamint fegyverekkel és erdőgazdálkodással, illetve hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvénysértések felderítésére irányulnak – írja az Agerpres.

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A nyomozók többek között adócsalás, csempészet, sikkasztás, minősített lopás, csalás, pénzmosás, okirat-hamisítás, hivatali visszaélés gyanúja, valamint a fegyverekre, robbanóanyagokra és hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértése miatt vizsgálódnak. Az eljárások illegális fakitermeléssel, orvvadászattal és hamisított termékek forgalmazásával kapcsolatos ügyekre is kiterjednek.