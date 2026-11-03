Villanypásztor alatt nyúlt át a medve, és megsebesített egy embert

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Fotó: Tuchiluș Alex
Megtámadott egy embert a medve a Bardoc melletti Erdőfülén hétfőn: a villanypásztor alatt átnyúlva harapta meg a kert végében ellenőrző tulajdonos lábát. A vadat a szomszéd és a kutyák riasztották el, a sérültet kórházba szállították és megműtötték.
2026. november 03., 11:392026. november 03., 11:39
2026. november 03., 12:032026. november 03., 12:03
Hétfő reggel nyolc óra körül a Bardoccal összenőtt Erdőfülén az egyik helyi lakos kiment a kertje végébe ellenőrizni a villanypásztort, amikor a kukoricásban rejtőző medve
Mielőtt azonban még súlyosabb következményei lettek volna a támadásnak, az áldozat segítségére sietett a szomszéd, sőt a kutyák is előjöttek, a medve pedig elvonult.
A sebesültet a fia a baróti kórházba vitte, ahol
Már jobban van, de megfigyelés alatt tartják – számolt be a Székelyhonnak Balázs Dénes, Bardoc polgármestere.
Noha a sürgősségi bizottság a hír hallatán azonnal összegyűlt, az állatnak nyoma veszett. Éjjel és kedden reggel is kint voltak az illetékesek megfigyelésen, de eseménytelenül teltek az órák.
A polgármester nehezményezte az ilyen esetekben törvényben rögzített eljárást, mert az meglátása szerint nem hatékony:
„Ha a 112-n jelzett hívás miatt helyszínelni kell, a polgármester vagy alpolgármester hiába üldögél ott fegyvertelenül, amíg a többi bizottsági tag megérkezik. Azonnali beavatkozásra kellene jogi keretet teremteni, vagy visszaadni a vadászati egyesületeknek az állománykezeléssel járó jogokat és felelősségeket” – jelezte a polgármester.
Mint megtudtuk, az erdővidéki községben a háztáji gazdaságokban is sok pusztítást végez a medve, legutóbb éppen múlt pénteken ölt meg egy tehenet.
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