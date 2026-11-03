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Villanypásztor alatt nyúlt át a medve, és megsebesített egy embert

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Megtámadott egy embert a medve a Bardoc melletti Erdőfülén hétfőn: a villanypásztor alatt átnyúlva harapta meg a kert végében ellenőrző tulajdonos lábát. A vadat a szomszéd és a kutyák riasztották el, a sérültet kórházba szállították és megműtötték.

Bodor Tünde

2026. november 03., 11:392026. november 03., 11:39

2026. november 03., 12:032026. november 03., 12:03

Hétfő reggel nyolc óra körül a Bardoccal összenőtt Erdőfülén az egyik helyi lakos kiment a kertje végébe ellenőrizni a villanypásztort, amikor a kukoricásban rejtőző medve

a drót alatt átnyúlva megragadta és megharapta az illető lábát.

Mielőtt azonban még súlyosabb következményei lettek volna a támadásnak, az áldozat segítségére sietett a szomszéd, sőt a kutyák is előjöttek, a medve pedig elvonult.

A sebesültet a fia a baróti kórházba vitte, ahol

megműtötték, mivel térd alatt roncsolódtak az izmai a harapástól.

Már jobban van, de megfigyelés alatt tartják – számolt be a Székelyhonnak Balázs Dénes, Bardoc polgármestere.

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Noha a sürgősségi bizottság a hír hallatán azonnal összegyűlt, az állatnak nyoma veszett. Éjjel és kedden reggel is kint voltak az illetékesek megfigyelésen, de eseménytelenül teltek az órák.

A polgármester nehezményezte az ilyen esetekben törvényben rögzített eljárást, mert az meglátása szerint nem hatékony:

mire összejön a sürgősségi bizottság, ki-ki a maga lakhelyéről vagy munkahelyéről, a támadó állat messze járhat.

„Ha a 112-n jelzett hívás miatt helyszínelni kell, a polgármester vagy alpolgármester hiába üldögél ott fegyvertelenül, amíg a többi bizottsági tag megérkezik. Azonnali beavatkozásra kellene jogi keretet teremteni, vagy visszaadni a vadászati egyesületeknek az állománykezeléssel járó jogokat és felelősségeket” – jelezte a polgármester.

Mint megtudtuk, az erdővidéki községben a háztáji gazdaságokban is sok pusztítást végez a medve, legutóbb éppen múlt pénteken ölt meg egy tehenet.

Háromszék medve
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