Villanypásztor alatt nyúlt át a medve, és megsebesített egy embert

Megtámadott egy embert a medve a Bardoc melletti Erdőfülén hétfőn: a villanypásztor alatt átnyúlva harapta meg a kert végében ellenőrző tulajdonos lábát. A vadat a szomszéd és a kutyák riasztották el, a sérültet kórházba szállították és megműtötték.

Bodor Tünde 2026. november 03., 11:392026. november 03., 11:39 2026. november 03., 12:032026. november 03., 12:03

Hétfő reggel nyolc óra körül a Bardoccal összenőtt Erdőfülén az egyik helyi lakos kiment a kertje végébe ellenőrizni a villanypásztort, amikor a kukoricásban rejtőző medve

a drót alatt átnyúlva megragadta és megharapta az illető lábát.

Mielőtt azonban még súlyosabb következményei lettek volna a támadásnak, az áldozat segítségére sietett a szomszéd, sőt a kutyák is előjöttek, a medve pedig elvonult. A sebesültet a fia a baróti kórházba vitte, ahol

megműtötték, mivel térd alatt roncsolódtak az izmai a harapástól.

Már jobban van, de megfigyelés alatt tartják – számolt be a Székelyhonnak Balázs Dénes, Bardoc polgármestere. Hirdetés Noha a sürgősségi bizottság a hír hallatán azonnal összegyűlt, az állatnak nyoma veszett. Éjjel és kedden reggel is kint voltak az illetékesek megfigyelésen, de eseménytelenül teltek az órák. A polgármester nehezményezte az ilyen esetekben törvényben rögzített eljárást, mert az meglátása szerint nem hatékony:

mire összejön a sürgősségi bizottság, ki-ki a maga lakhelyéről vagy munkahelyéről, a támadó állat messze járhat.