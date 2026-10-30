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Háromszék pulzusát vizsgálta az indiai nagykövet

• Fotó: Tamás Sándor / Facebook

Fotó: Tamás Sándor / Facebook

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Háromszékre látogatott dr. Manoj Kumar Mohapatra, India rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. A vendég a megyeházán találkozott helyi önkormányzati vezetőkkel.

Bodor Tünde

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2026. október 30., 16:032026. október 30., 16:03

A találkozót követően Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök azt mondta, a nagykövettel a térség gazdasági adottságairól, helyi infrastrukturális fejlesztésekről, a lehetséges indiai befektetésekről és a jövőbeni gazdasági együttműködés lehetőségeiről egyeztettek.

A nagykövet szerint az Európai Unió és India közötti, előkészítés alatt álló szabadkereskedelmi megállapodás új távlatokat nyithat a két ország gazdasági együttműködésében, kedvező lehetőségeket teremthet a befektetések számára is.

India, amely a világ gazdaságilag legerősebb országai között is előkelő helyen áll, Romániát fontos partnernek tekinti az európai piacon való jelenlétének erősítésében,

Háromszéket pedig stratégiai szempontból kedvező elhelyezkedése okán is figyelemre méltatta a nagykövet.

Az előzetes elképzelések szerint az indiai vállalkozások Romániában termelési csomópontokat hoznának létre, helyi embereket foglalkoztatva.

• Fotó: Tamás Sándor / Facebook Galéria

Fotó: Tamás Sándor / Facebook

A megbeszélésen jelen volt Gyerő József, Kovászna város polgármestere is, mert a diplomatavendéget érdekelte a kovásznai gyógyturizmusban rejlő potenciál is; különösen a mofetták hatásmechanizmusáról faggatta az elöljárót.

És miután szó volt arról is, hogy jövőre ünnepelik a Dardzsilingben eltemetett Kőrösi Csoma Sándor születésének 185. évfordulóját – akinek személye és munkássága nem volt ismeretlen a korábban Budapesten is szolgáló nagykövet számára – a polgármester meghívta az indiai nagykövetet, illetve az ország kulturális képviselőjét a 2027. évi Csoma-napokra.

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A megyeházán megtartott találkozó után Miklós Zoltán képviselő az ipari parkba is elvitte a nagykövetet és tájékoztatta azokról a lehetőségekről, amelyeket a város nyújt a befektetőknek. Arra is felhívta a figyelmét, hogy eltérően más vidékektől,

a beruházók számíthatnak a helyi alkalmazottak munkafegyelmére.

„Megállapodtunk abban, hogy a közeljövőben hetven indiai üzletemberből álló csoport látogat Háromszékre, hogy személyesen is megismerjék a térség adottságait, többek között a sepsiszentgyörgyi és a kézdivásárhelyi ipari parkokat” – zárta beszámolóját Tamás Sándor.

Háromszék Turizmus Gazdaság
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