Háromszék pulzusát vizsgálta az indiai nagykövet

Háromszékre látogatott dr. Manoj Kumar Mohapatra, India rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. A vendég a megyeházán találkozott helyi önkormányzati vezetőkkel.

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A találkozót követően Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök azt mondta, a nagykövettel a térség gazdasági adottságairól, helyi infrastrukturális fejlesztésekről, a lehetséges indiai befektetésekről és a jövőbeni gazdasági együttműködés lehetőségeiről egyeztettek.

A nagykövet szerint az Európai Unió és India közötti, előkészítés alatt álló szabadkereskedelmi megállapodás új távlatokat nyithat a két ország gazdasági együttműködésében, kedvező lehetőségeket teremthet a befektetések számára is.

India, amely a világ gazdaságilag legerősebb országai között is előkelő helyen áll, Romániát fontos partnernek tekinti az európai piacon való jelenlétének erősítésében,