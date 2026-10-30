Háromszék pulzusát vizsgálta az indiai nagykövet

Fotó: Tamás Sándor / Facebook
Háromszékre látogatott dr. Manoj Kumar Mohapatra, India rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. A vendég a megyeházán találkozott helyi önkormányzati vezetőkkel.
2026. október 30., 15:452026. október 30., 15:45
2026. október 30., 16:032026. október 30., 16:03
A találkozót követően Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök azt mondta, a nagykövettel a térség gazdasági adottságairól, helyi infrastrukturális fejlesztésekről, a lehetséges indiai befektetésekről és a jövőbeni gazdasági együttműködés lehetőségeiről egyeztettek.
A nagykövet szerint az Európai Unió és India közötti, előkészítés alatt álló szabadkereskedelmi megállapodás új távlatokat nyithat a két ország gazdasági együttműködésében, kedvező lehetőségeket teremthet a befektetések számára is.
India, amely a világ gazdaságilag legerősebb országai között is előkelő helyen áll, Romániát fontos partnernek tekinti az európai piacon való jelenlétének erősítésében,
Az előzetes elképzelések szerint az indiai vállalkozások Romániában termelési csomópontokat hoznának létre, helyi embereket foglalkoztatva.
Fotó: Tamás Sándor / Facebook
A megbeszélésen jelen volt Gyerő József, Kovászna város polgármestere is, mert a diplomatavendéget érdekelte a kovásznai gyógyturizmusban rejlő potenciál is; különösen a mofetták hatásmechanizmusáról faggatta az elöljárót.
És miután szó volt arról is, hogy jövőre ünnepelik a Dardzsilingben eltemetett Kőrösi Csoma Sándor születésének 185. évfordulóját – akinek személye és munkássága nem volt ismeretlen a korábban Budapesten is szolgáló nagykövet számára – a polgármester meghívta az indiai nagykövetet, illetve az ország kulturális képviselőjét a 2027. évi Csoma-napokra.
A megyeházán megtartott találkozó után Miklós Zoltán képviselő az ipari parkba is elvitte a nagykövetet és tájékoztatta azokról a lehetőségekről, amelyeket a város nyújt a befektetőknek. Arra is felhívta a figyelmét, hogy eltérően más vidékektől,
„Megállapodtunk abban, hogy a közeljövőben hetven indiai üzletemberből álló csoport látogat Háromszékre, hogy személyesen is megismerjék a térség adottságait, többek között a sepsiszentgyörgyi és a kézdivásárhelyi ipari parkokat” – zárta beszámolóját Tamás Sándor.
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