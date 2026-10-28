Fotó: Székelyhon
Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen szerdán, kora délután, az egész utcát lezárták a mentés idejére.
Helyszíni információink szerint egy parkoláshoz készülő autónak ütközött, majd a kerítésnek csapódott egy személygépkocsi a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás utcában.
A helyszínre a rendőrség mellett a tűzoltóság is kivonult. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
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