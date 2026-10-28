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Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen szerdán, kora délután, az egész utcát lezárták a mentés idejére.

Székelyhon

2026. október 28., 13:242026. október 28., 13:24

Helyszíni információink szerint egy parkoláshoz készülő autónak ütközött, majd a kerítésnek csapódott egy személygépkocsi a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás utcában.

Az autó női sofőrjét kórházba szállították.

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A helyszínre a rendőrség mellett a tűzoltóság is kivonult. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Háromszék Baleset Kézdivásárhely
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