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Csapvíz hiánya miatt szenvednek a málnásiak, de már nem sokáig

A község történetében már volt egy hosszú szünet a vízszolgáltatásban, akkor nyolc napig keresték, majd javították a meghibásodást. Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

A község történetében már volt egy hosszú szünet a vízszolgáltatásban, akkor nyolc napig keresték, majd javították a meghibásodást. Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Nehéz az élet csapvíz nélküli Málnás község lakóinak, szerencsére már csak ma estig kell várniuk. A vízvezetékrendszer és a tározók tisztítása kicsit elhúzódott, de már ennél hosszabb vízszünetet is kibírtak a helybéliek.

Bodor Tünde

2026. október 23., 15:332026. október 23., 15:33

Málnás polgármestere érdeklődésünkre kifejtette, a közösség érdekében volt szükség a rendszer karbantartására, javítására, pontosabban azért, hogy télen ne legyenek fennakadások a vízszolgáltatásban. Egyúttal a rendszert is automatizálták.

Nyáron

a nagy kánikulában szintén nem lett volna alkalmas időpont a vízszolgáltatás szüneteltetésére

– indokolta Szotyori Angéla polgármester az intézkedés időzítését. „Málnásfürdőn hét forrás van, a brassóiak is ide járnak borvízért, de édesvizű forrás is akad, a legszükségesebbekhez be lehet szerezni a vizet, még akkor is, ha a kutak kiszáradtak” – vélekedik az elöljáró.

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Kedd estétől péntekig folyamatosan dolgozott a kivitelező bihari cég, a víztározó vasas iszaptól való megtisztításában pedig helyiek is segítettek. Mivel csapokat is kellett cserélni a nyomócsövön, muszáj volt leállítani a szolgáltatást.

Az éjjel már feltöltötték a málnásfürdői víztározót,

hogy a tűzcsapokon át átmossák a tartályt és a csöveket, tudtuk meg.

Péntek délelőtt megkönnyebbülve közölte a polgármester asszony, hogy Málnásfürdőn visszaadták a vizet, legkésőbb ma estére a községközpontban is folyni fog a csapokon.

Háromszék
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