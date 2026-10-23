A község történetében már volt egy hosszú szünet a vízszolgáltatásban, akkor nyolc napig keresték, majd javították a meghibásodást. Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Nehéz az élet csapvíz nélküli Málnás község lakóinak, szerencsére már csak ma estig kell várniuk. A vízvezetékrendszer és a tározók tisztítása kicsit elhúzódott, de már ennél hosszabb vízszünetet is kibírtak a helybéliek.
Málnás polgármestere érdeklődésünkre kifejtette, a közösség érdekében volt szükség a rendszer karbantartására, javítására, pontosabban azért, hogy télen ne legyenek fennakadások a vízszolgáltatásban. Egyúttal a rendszert is automatizálták.
Nyáron
– indokolta Szotyori Angéla polgármester az intézkedés időzítését. „Málnásfürdőn hét forrás van, a brassóiak is ide járnak borvízért, de édesvizű forrás is akad, a legszükségesebbekhez be lehet szerezni a vizet, még akkor is, ha a kutak kiszáradtak” – vélekedik az elöljáró.
Kedd estétől péntekig folyamatosan dolgozott a kivitelező bihari cég, a víztározó vasas iszaptól való megtisztításában pedig helyiek is segítettek. Mivel csapokat is kellett cserélni a nyomócsövön, muszáj volt leállítani a szolgáltatást.
hogy a tűzcsapokon át átmossák a tartályt és a csöveket, tudtuk meg.
Péntek délelőtt megkönnyebbülve közölte a polgármester asszony, hogy Málnásfürdőn visszaadták a vizet, legkésőbb ma estére a községközpontban is folyni fog a csapokon.
Kézdivásárhelyen, akárcsak október 6-án, ezúttal is egy diák fogalmazta meg, milyen tanulságokkal szolgál számára az 1956-os magyar szabadságharc. A református temetőben a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium tanulói adtak elő ünnepi műsort.
A bentlakó idősek tiltakozása sem állíthatja meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzati alárendeltségben működő Zathureczky Berta Központ átszervezését. Muszáj végrehajtani, ugyanis a szociális intézménynél ötvennél alacsonyabb az alkalmazotti létszám.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulóján Háromszék négy városában is megemlékezéseket tartanak október 23-án. Ünnepi műsorral, koszorúzással, fáklyás felvonulással és kiállítással tisztelegnek a hősök és áldozatok előtt.
Bár némelyiket már sikerül befejezni, számos beruházás még mindig folyamatban van Kézdivásárhelyen. Mint kiderült, több munkálat a közbeszerzési eljárások, a kivitelezők késlekedése vagy más, az önkormányzattól független körülmény miatt húzódik.
Nem szokványos, de már Kovászna megyében is lehet ilyenre számítani: helikopterről figyelték a közúti forgalmat kedden Kovászna megye főbb közlekedési útvonalain.
Közúti baleset miatt mindkét menetirányban leállították a forgalmat kedden délelőtt Sepsiszentgyörgy elkerülőútjának egy szakaszán. A balesetben egy személygépkocsi és egy kisteherautó volt érintett.
A hét elején hazatérhetnek a Csíkszeredában, mindössze 26 hetes terhesség után világra jött négyes ikrek. A három kislány és egy kisfiú közel három hónapot töltött a brassói szülészeten, ahol folyamatos orvosi felügyelet alatt álltak.
Október 19-től Baróton, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön, 20-tól pedig Kovásznán is igényelhető a 2026–2027-es fűtési idényre vonatkozó fűtéstámogatás. A teljes idényre szóló támogatás megszerzéséhez november 20-ig kell benyújtani a kérelmeket.
A heves esőzések miatt átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Teleken.
Idős helybéliek fényképeiből nyílt kiállítás minap az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A Gyulafehérvári Caritas helyi közösségi központjának kezdeményezése Kézdivásárhely ismert és kevésbé ismert értékeire is ráirányítja a figyelmet.
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