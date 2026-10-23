Nehéz az élet csapvíz nélküli Málnás község lakóinak, szerencsére már csak ma estig kell várniuk. A vízvezetékrendszer és a tározók tisztítása kicsit elhúzódott, de már ennél hosszabb vízszünetet is kibírtak a helybéliek.

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Málnás polgármestere érdeklődésünkre kifejtette, a közösség érdekében volt szükség a rendszer karbantartására, javítására, pontosabban azért, hogy télen ne legyenek fennakadások a vízszolgáltatásban. Egyúttal a rendszert is automatizálták.

a nagy kánikulában szintén nem lett volna alkalmas időpont a vízszolgáltatás szüneteltetésére

– indokolta Szotyori Angéla polgármester az intézkedés időzítését. „Málnásfürdőn hét forrás van, a brassóiak is ide járnak borvízért, de édesvizű forrás is akad, a legszükségesebbekhez be lehet szerezni a vizet, még akkor is, ha a kutak kiszáradtak” – vélekedik az elöljáró.

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Kedd estétől péntekig folyamatosan dolgozott a kivitelező bihari cég, a víztározó vasas iszaptól való megtisztításában pedig helyiek is segítettek. Mivel csapokat is kellett cserélni a nyomócsövön, muszáj volt leállítani a szolgáltatást.