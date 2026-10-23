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Előzetes letartóztatásban marad Călin Georgescu

• Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres

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Helyt adott pénteken a bukaresti ítélőtábla a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezésének, és úgy döntött, hogy Călin Georgescu volt államfőjelölt továbbra is előzetes letartóztatásban marad.

Székelyhon

2026. október 23., 16:112026. október 23., 16:11

Az ügyet eredetileg Cristian Dumitru és Daniela Maria Manolache bírók tárgyalták, de eltérő álláspontra jutottak. Emiatt egy harmadik bíró bevonásával újratárgyalták az ügyet, és Andreea Ionescu szavazatával többségbe került az előzetes letartóztatás fenntartását támogató álláspont.

A döntés jogerős.

A tárgyalás idején feszültté vált a helyzet az ítélőtáblánál, miután Georgescu mintegy ötszáz támogatója eltorlaszolta az Independenței sugárutat, megbénítva a forgalmat.

A bukaresti törvényszék bírája, Vlad Andriescu október 13-án helyt adott Georgescu kérelmének, és előzetes letartóztatását házi őrizetre változtatta, a DIICOT azonban megfellebbezte a határozatot.

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A törvényszéki bíró döntésének indoklásában elsősorban Georgescu „kedvező személyes körülményeire hivatkozott”. Figyelembe vette, hogy büntetlen előéletű, rendezett társadalmi és családi háttérrel rendelkezik, állandó lakóhelye van, házas, és két kiskorú gyermeket nevel. Úgy ítélte meg, hogy

a házi őrizet elrendelése nem veszélyeztetné a büntetőeljárás további zavartalan lefolytatását.

A bíró azt is figyelembe vette, hogy Georgescu a hatósági felügyelet idején eleget tett a rá rótt kötelezettségeknek. Miután a felügyelet megszűnt, külföldre távozott, később azonban visszatért Romániába, és megjelent a hatóságok idézéseire – érvelt.

Călin Georgescut szeptember 29-én helyezték előzetes letartóztatásba. Azzal gyanúsítják, hogy feltételezett bűntársaival egy nemesfém-kereskedelmi ügylethez ígért hitel megszerzésére hivatkozva 1,1 millió euróval károsított meg egy Buzău megyei üzletembert – írja az Agerpres.

Belföld Politika
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