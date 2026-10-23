Késsel pózolt egy 13 éves diák az osztályteremben, rendőrségi ügy lett belőle

Hivatalból vizsgálatot indított a rendőrség egy temesvári iskola 13 éves diákjának ügyében, miután az interneten elterjedt egy fénykép, amelyen a fiú egy tanteremben kést tart a kezében.

Székelyhon 2026. október 23., 16:502026. október 23., 16:50

A Temes megyei rendőrség pénteki tájékoztatása szerint a felvételről az iskola képviselői értesítették a temesvári 1-es számú rendőrőrsöt. Az első ellenőrzések szerint a fénykép október 21-én készülhetett, és egy közösségi oldalon osztották meg. A bejelentéskor az iskolai biztonságért felelős osztály munkatársai és a körzeti rendőr már a tanintézetben tartózkodtak, ahol éppen megelőző foglalkozásokat tartottak. Az iskola vezetőségének segítségével

azonosították a felvételen szereplő diákot és a tantermet,

majd tanulókkal és az intézmény képviselőivel beszéltek a felvétel készítésének és terjesztésének körülményeiről. A fiú édesapját is behívták az iskolába. A férfi a vezetőség jelenlétében beszélt a körzeti rendőrrel, és elmondta: nincs tudomása arról, hogy fia ilyen eszközt tartana magánál. Sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. A helyszínen a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság munkatársai is felmérték a helyzetet. Pénteki közleményében a rendőrség képviselői hangsúlyozták, hogy

rendszeresen tartanak megelőző és tájékoztató jellegű foglalkozásokat az oktatási intézményekben.