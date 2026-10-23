Késsel pózolt egy 13 éves diák az osztályteremben, rendőrségi ügy lett belőle

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Fotó: Tuchiluș Alex
Hivatalból vizsgálatot indított a rendőrség egy temesvári iskola 13 éves diákjának ügyében, miután az interneten elterjedt egy fénykép, amelyen a fiú egy tanteremben kést tart a kezében.
A Temes megyei rendőrség pénteki tájékoztatása szerint a felvételről az iskola képviselői értesítették a temesvári 1-es számú rendőrőrsöt. Az első ellenőrzések szerint a fénykép október 21-én készülhetett, és egy közösségi oldalon osztották meg.
A bejelentéskor az iskolai biztonságért felelős osztály munkatársai és a körzeti rendőr már a tanintézetben tartózkodtak, ahol éppen megelőző foglalkozásokat tartottak. Az iskola vezetőségének segítségével
majd tanulókkal és az intézmény képviselőivel beszéltek a felvétel készítésének és terjesztésének körülményeiről.
A fiú édesapját is behívták az iskolába. A férfi a vezetőség jelenlétében beszélt a körzeti rendőrrel, és elmondta: nincs tudomása arról, hogy fia ilyen eszközt tartana magánál. Sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. A helyszínen a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság munkatársai is felmérték a helyzetet.
Pénteki közleményében a rendőrség képviselői hangsúlyozták, hogy
Az érintett iskolában a tanév kezdete óta 27 ilyen tevékenységet szerveztek az erőszakos és más jogsértő magatartás megelőzésére, legutóbb október 22-én.
Az ügyben veszélyes tárgy jogosulatlan viselése vagy használata miatt folytatnak vizsgálatot.
Az ügy kapcsán Aura Danielescu Temes megyei főtanfelügyelő pénteken közölte: súlyos biztonsági incidensként kezelik a Nikolaus Lenau Elméleti Líceumban történt esetet, függetlenül a 13 éves diák szándékától és attól, hogy nem történt sérülés.
Hangsúlyozták azt is, hogy a körülményeket a rendőrség vizsgálja, az iskola pedig megteszi a szükséges fegyelmi és biztonsági intézkedéseket, valamint pszichológiai támogatást biztosít az érintett diáknak és az eset szemtanúinak.
A tanfelügyelőség ugyanakkor részletes jelentést kért az intézmény vezetőségétől, egyúttal elrendelte a biztonsági szabályok felülvizsgálatát valamennyi Temes megyei iskolában – írja az Agerpres.
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