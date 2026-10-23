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Régi és új táncosok együtt ünnepelnek Erdély egyetlen, hivatásos néptáncegyüttesében

A születésnapi programokról számoltak be • Fotó: Haáz Vince

A születésnapi programokról számoltak be

Fotó: Haáz Vince

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Hetven évvel ezelőtt ezer jelentkező közül választották ki a legjobbakat és velük alakult meg az Állami Székely Népi Együttes. Utódjánál, a Maros Művészegyüttesnél tizenkét pár táncos viszi tovább az örökséget. Születésnapjukra mindenki hivatalos.

Simon Virág

2026. október 23., 16:422026. október 23., 16:42

1956. október elején kezdték el toborozni a táncosokat, zenészeket az Állami Székely Népi Együtteshez. A kezdetekről mesélők szerint ezer táncos közel választották ki azt a két tucatnyit, aki színpadra léphetett.

A zenekar is jóval nagyobb volt, mint most és városon, vidéken nagyon szívesen fogadták őket.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Akkor a néptáncegyüttes és a zenekar fellépése igazi ünnep volt különösen a vidéki településeken. A hetven éves születésnapot október 28-án ünnepli az egykori népi együttes utódja a Maros Művészegyüttes. A részletekről pénteken délelőtt számoltak be.

Beszélgetés, találkozás, ünnepélés

A Maros Művészegyüttes igazgatója, Moldován-Horváth István a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ünnepi program október 28-án, tíz órakor egy riportfilm vetítéssel kezdődik, ami megpróbálja

bemutatni az elmúlt hetven évet.

Érdekesnek ígérkezik a 12 órától kezdődő kerekasztal-beszélgetés is, amelyre régi táncosokat, zenekarvezetőket hívtak meg.

A gálaműsor 19 órakor kezdődik és A víz, ami elválaszt és összeköt címet viseli. Mint megtudtuk marosszéki táncokra épül fel az előadás, amelyet műsorra is tűznek, így mindenki megtekinteni az elkövetkező időszakban.

A néptánc virágkorát éli, sok az amatőr együttes is • Fotó: Barabási Attila Galéria

A néptánc virágkorát éli, sok az amatőr együttes is

Fotó: Barabási Attila

Az előadás után a jelenlegi és régi táncosokat is színpadra hívják, hogy közösen táncoljanak nyárádmenti táncokat. A születésnapi rendezvényeknek a művészegyüttes kövesdombi székháza ad otthont.

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Kásler Magda és Kovács Szabolcs Zoltán tánckarvezetőktől megtudtuk, hogy nagy izgalommal készülnek a születésnapra és remélik, hogy minél többen eljönnek az egykori táncosok közül. Ami a jenlegi együttes kihívásait jelenti, elmondták, hogy nehézséget jelent, hogy a néptáncosok 52 éves korukban mehetnek nyugdíjba, ám negyven éves koruk után már

nehezebben bírják a ritmust a húszévesekkel.

Könnyebben megsérülhetnek és ízületi gondjaik is lehetnek.

Ami az utánpótlást illeti, azzel nincs gond, hiszen Maros megyében van a legtöbb amatőr néptánccsoport, csak Marosvásárhelyen négy is működik. Míg a gyerekek, fiatalok esetében mindig kihívás, hogy elegendő fiú táncos kerüljön a csapatba, a felnőtteknél ez nem jelent gondot, mert több férfi táncos választja hivatásként a néptáncot.

• Fotó: Maros Művészegyüttes Facebook-oldala Galéria

Fotó: Maros Művészegyüttes Facebook-oldala

Mindig az autentikus néptáncból kell kiindulni

Megkérdeztük, hogy milyen jövőt látnak maguk előtt, hiszen a közönség figyelme nagyon megosztott, számtalan szórakozási, kikapcsolódási lehetősége van. A táncosok elmondták, hogy a program összeállításakor odafigyelnek a gyerekekre, de a felnőtteknek készült előadásaik sem csak nyers néptáncot, népzenét tartalmaznak, hanem ennél jóval összetettebbek.

Kifejtettek, több néptáncegyüttes már táncszínházzá alakult, ők az egyetlenek, akik

még nem vették fel ezt az elnevezést.

Moldován-Horváth István szerint kell az újítás, változás, de nem szeretnék, hogy csak ez irányítsa az együttest.

Kásler Magda úgy vélekedett, hogy mindig vissza kell térni a autentikus néptánchoz, fel kell fedezni, meg kell mutatni a tiszta, eredeti néptánc szépségét és abból, arra kell építkezni.

Marosszék Néptánc
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