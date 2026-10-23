A születésnapi programokról számoltak be
Fotó: Haáz Vince
Hetven évvel ezelőtt ezer jelentkező közül választották ki a legjobbakat és velük alakult meg az Állami Székely Népi Együttes. Utódjánál, a Maros Művészegyüttesnél tizenkét pár táncos viszi tovább az örökséget. Születésnapjukra mindenki hivatalos.
1956. október elején kezdték el toborozni a táncosokat, zenészeket az Állami Székely Népi Együtteshez. A kezdetekről mesélők szerint ezer táncos közel választották ki azt a két tucatnyit, aki színpadra léphetett.
A zenekar is jóval nagyobb volt, mint most és városon, vidéken nagyon szívesen fogadták őket.
Fotó: Haáz Vince
Akkor a néptáncegyüttes és a zenekar fellépése igazi ünnep volt különösen a vidéki településeken. A hetven éves születésnapot október 28-án ünnepli az egykori népi együttes utódja a Maros Művészegyüttes. A részletekről pénteken délelőtt számoltak be.
A Maros Művészegyüttes igazgatója, Moldován-Horváth István a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ünnepi program október 28-án, tíz órakor egy riportfilm vetítéssel kezdődik, ami megpróbálja
Érdekesnek ígérkezik a 12 órától kezdődő kerekasztal-beszélgetés is, amelyre régi táncosokat, zenekarvezetőket hívtak meg.
A gálaműsor 19 órakor kezdődik és A víz, ami elválaszt és összeköt címet viseli. Mint megtudtuk marosszéki táncokra épül fel az előadás, amelyet műsorra is tűznek, így mindenki megtekinteni az elkövetkező időszakban.
A néptánc virágkorát éli, sok az amatőr együttes is
Fotó: Barabási Attila
Az előadás után a jelenlegi és régi táncosokat is színpadra hívják, hogy közösen táncoljanak nyárádmenti táncokat. A születésnapi rendezvényeknek a művészegyüttes kövesdombi székháza ad otthont.
Kásler Magda és Kovács Szabolcs Zoltán tánckarvezetőktől megtudtuk, hogy nagy izgalommal készülnek a születésnapra és remélik, hogy minél többen eljönnek az egykori táncosok közül. Ami a jenlegi együttes kihívásait jelenti, elmondták, hogy nehézséget jelent, hogy a néptáncosok 52 éves korukban mehetnek nyugdíjba, ám negyven éves koruk után már
Könnyebben megsérülhetnek és ízületi gondjaik is lehetnek.
Ami az utánpótlást illeti, azzel nincs gond, hiszen Maros megyében van a legtöbb amatőr néptánccsoport, csak Marosvásárhelyen négy is működik. Míg a gyerekek, fiatalok esetében mindig kihívás, hogy elegendő fiú táncos kerüljön a csapatba, a felnőtteknél ez nem jelent gondot, mert több férfi táncos választja hivatásként a néptáncot.
Fotó: Maros Művészegyüttes Facebook-oldala
Megkérdeztük, hogy milyen jövőt látnak maguk előtt, hiszen a közönség figyelme nagyon megosztott, számtalan szórakozási, kikapcsolódási lehetősége van. A táncosok elmondták, hogy a program összeállításakor odafigyelnek a gyerekekre, de a felnőtteknek készült előadásaik sem csak nyers néptáncot, népzenét tartalmaznak, hanem ennél jóval összetettebbek.
Kifejtettek, több néptáncegyüttes már táncszínházzá alakult, ők az egyetlenek, akik
Moldován-Horváth István szerint kell az újítás, változás, de nem szeretnék, hogy csak ez irányítsa az együttest.
Kásler Magda úgy vélekedett, hogy mindig vissza kell térni a autentikus néptánchoz, fel kell fedezni, meg kell mutatni a tiszta, eredeti néptánc szépségét és abból, arra kell építkezni.
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