Október 19-től Baróton, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön, 20-tól pedig Kovásznán is igényelhető a 2026–2027-es fűtési idényre vonatkozó fűtéstámogatás. A teljes idényre szóló támogatás megszerzéséhez november 20-ig kell benyújtani a kérelmeket.

Kocsis Károly 2026. október 19., 14:202026. október 19., 14:20 2026. október 19., 14:322026. október 19., 14:32

A 2021. évi 226-os számú törvény értelmében a rászorulók földgázzal, villamos energiával, távhővel, fával vagy más szilárd, illetve kőolajalapú tüzelőanyaggal történő fűtéshez kaphatnak támogatást. Ennek összege a háztartás jövedelmétől és az alkalmazott fűtési módtól függ, a legalacsonyabb jövedelműek a megállapított referenciaérték teljes összegére jogosultak. Hirdetés Kovászna megye városai közül egyedül Bodzafordulón működik még távfűtés. Havonta legfeljebb 500 lej A támogatás kiszámításánál földgáz esetében havi 250, villamos energiánál 500, fa és más szilárd vagy kőolajalapú tüzelőanyag esetében 320 lejes referenciaértéket vesznek alapul.

Azok a családok, amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 200 lejt, a referenciaérték 100 százalékára jogosultak,

de a támogatás nem haladhatja meg a számlázott fogyasztás értékét. A jövedelem növekedésével a támogatás aránya fokozatosan csökken: 320 lejig 90, 440 lejig 80, 560 lejig 70, 680 lejig 60, 920 lejig 50, 1040 lejig 40, 1160 lejig 30, 1280 lejig 20, végül 1386 lejig 10 százalék jár. Az egyedül élők 1280 és 2053 lej közötti havi nettó jövedelem esetén ugyancsak a referenciaérték 10 százalékára jogosultak.

A fűtéstámogatáson kívül havi energiaár-kiegészítés is igényelhető,

amelyet a fűtési idényen kívül is folyósítanak. Ennek összege villamos energia esetében 30 lej, földgáznál 10 lej, szilárd vagy kőolajalapú tüzelőanyagoknál 20 lej. Amennyiben a háztartás kizárólag villamos energiát használ energiaforrásként, a kiegészítés havi 70 lej. Nemcsak a fizetést nézik A támogatás odaítélésének nem csupán a jövedelem szab határt: sem a kérelmező, sem a vele egy háztartásban élő családtagok nem rendelkezhetnek a jogszabályban meghatározott kizáró vagyontárgyak valamelyikével. Ezek részletes listája a sepsiszentgyörgyi önkormányzat honlapján is megtalálható.

A támogatás lakásonként egyetlen fűtési rendszerre igényelhető, és nem részesülhetnek benne azok, akik más formában már kapnak támogatást otthonuk fűtéséhez.

Bérlakásban élők is jogosultak lehetnek rá, amennyiben érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek.

Akkor is kérhetjük, ha fával tüzelünk Fotó: Borbély Fanni

Az igényléshez a kitöltött formanyomtatvány és saját felelősségre tett nyilatkozat mellett szükség van a kérelmező és családtagjai személyazonossági okmányainak másolatára,

a 14 év alatti gyermekek születési anyakönyvi kivonatára,

a lakás tulajdonjogát vagy használati jogát igazoló dokumentumra,

a jövedelmi igazolásokra,

valamint – a fűtési módtól függően – a legutóbbi gáz- vagy villanyszámlára. Gépjármű-tulajdonosoknak a forgalmi engedély vagy törzskönyv másolatát is csatolniuk kell. Kézdivásárhelyen a nyilatkozatban feltüntetett vagyontárgyakra vonatkozó adatokat előzetesen láttamoztatni kell a mezőgazdasági, illetve az adó- és illetékügyi irodában – tudtuk meg Mátyus Kálmántól, a szociális igazgatóság vezetőjétől.

A fűtéstámogatás a novembertől márciusig tartó, öt hónapos időszakra jár.

A teljes idényre szóló támogatás megszerzéséhez november 20-ig kell benyújtani a kérelmeket. A később jelentkezők a hátralévő hónapokra kaphatják meg a juttatást, amennyiben kérelmüket az adott hónap 20-áig benyújtják. A jogosultak kötelesek a család összetételében, jövedelmében vagy más, a kérelemben szereplő adatban bekövetkező változást öt napon belül jelenteni az illetékes szociális igazgatóságnak.