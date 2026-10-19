Földgázzal való fűtés esetén legtöbb 250 lej támogatásra számíthatunk
Fotó: Borbély Fanni
Október 19-től Baróton, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön, 20-tól pedig Kovásznán is igényelhető a 2026–2027-es fűtési idényre vonatkozó fűtéstámogatás. A teljes idényre szóló támogatás megszerzéséhez november 20-ig kell benyújtani a kérelmeket.
2026. október 19., 14:202026. október 19., 14:20
2026. október 19., 14:322026. október 19., 14:32
A 2021. évi 226-os számú törvény értelmében a rászorulók földgázzal, villamos energiával, távhővel, fával vagy más szilárd, illetve kőolajalapú tüzelőanyaggal történő fűtéshez kaphatnak támogatást. Ennek összege a háztartás jövedelmétől és az alkalmazott fűtési módtól függ, a legalacsonyabb jövedelműek a megállapított referenciaérték teljes összegére jogosultak.
Kovászna megye városai közül egyedül Bodzafordulón működik még távfűtés.
A támogatás kiszámításánál földgáz esetében havi 250, villamos energiánál 500, fa és más szilárd vagy kőolajalapú tüzelőanyag esetében 320 lejes referenciaértéket vesznek alapul.
de a támogatás nem haladhatja meg a számlázott fogyasztás értékét. A jövedelem növekedésével a támogatás aránya fokozatosan csökken: 320 lejig 90, 440 lejig 80, 560 lejig 70, 680 lejig 60, 920 lejig 50, 1040 lejig 40, 1160 lejig 30, 1280 lejig 20, végül 1386 lejig 10 százalék jár.
Az egyedül élők 1280 és 2053 lej közötti havi nettó jövedelem esetén ugyancsak a referenciaérték 10 százalékára jogosultak.
amelyet a fűtési idényen kívül is folyósítanak. Ennek összege villamos energia esetében 30 lej, földgáznál 10 lej, szilárd vagy kőolajalapú tüzelőanyagoknál 20 lej. Amennyiben a háztartás kizárólag villamos energiát használ energiaforrásként, a kiegészítés havi 70 lej.
A támogatás odaítélésének nem csupán a jövedelem szab határt: sem a kérelmező, sem a vele egy háztartásban élő családtagok nem rendelkezhetnek a jogszabályban meghatározott kizáró vagyontárgyak valamelyikével. Ezek részletes listája a sepsiszentgyörgyi önkormányzat honlapján is megtalálható.
Bérlakásban élők is jogosultak lehetnek rá, amennyiben érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek.
Akkor is kérhetjük, ha fával tüzelünk
Fotó: Borbély Fanni
Az igényléshez a kitöltött formanyomtatvány és saját felelősségre tett nyilatkozat mellett szükség van
a kérelmező és családtagjai személyazonossági okmányainak másolatára,
a 14 év alatti gyermekek születési anyakönyvi kivonatára,
a lakás tulajdonjogát vagy használati jogát igazoló dokumentumra,
a jövedelmi igazolásokra,
valamint – a fűtési módtól függően – a legutóbbi gáz- vagy villanyszámlára.
Gépjármű-tulajdonosoknak a forgalmi engedély vagy törzskönyv másolatát is csatolniuk kell.
Kézdivásárhelyen a nyilatkozatban feltüntetett vagyontárgyakra vonatkozó adatokat előzetesen láttamoztatni kell a mezőgazdasági, illetve az adó- és illetékügyi irodában – tudtuk meg Mátyus Kálmántól, a szociális igazgatóság vezetőjétől.
A teljes idényre szóló támogatás megszerzéséhez november 20-ig kell benyújtani a kérelmeket. A később jelentkezők a hátralévő hónapokra kaphatják meg a juttatást, amennyiben kérelmüket az adott hónap 20-áig benyújtják.
A jogosultak kötelesek a család összetételében, jövedelmében vagy más, a kérelemben szereplő adatban bekövetkező változást öt napon belül jelenteni az illetékes szociális igazgatóságnak.
Hol és mikor lehet igényelni?
Baróton október 19-től fogadják a kérelmeket a polgármesteri hivatal szociális irodájában.
Sepsiszentgyörgyön ugyancsak október 19-től a Szociális Támogatási Igazgatóság Dália utca 1. szám alatti székhelyén, a 12-es tömbház földszintjén lehet jelentkezni. A formanyomtatványok az önkormányzat honlapjáról is letölthetők. További tájékoztatás a 0267 311 068-as telefonszámon kérhető.
Kézdivásárhelyen is október 19-től fogadják a kérelmeket a városházán működő szociális igazgatóságon. Az ügyfélfogadás hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 10–14, szerdán 10–16 óra között zajlik.
Kovásznán október 20-tól vehetők át az igénylőlapok, és ugyanezen időponttól nyújthatók be a kitöltött iratcsomók a művelődési házban működő szociális irodában (1918. december 1. utca 1. szám). Az ügyfélfogadás hétfőn és szerdán 8.30–13, kedden és csütörtökön 13–15.30, pénteken 8.30–12 óra között történik.
A heves esőzések miatt átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Teleken.
Idős helybéliek fényképeiből nyílt kiállítás minap az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A Gyulafehérvári Caritas helyi közösségi központjának kezdeményezése Kézdivásárhely ismert és kevésbé ismert értékeire is ráirányítja a figyelmet.
Minősített emberölés miatt vádat emeltek egy 52 éves, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen, aki a vád szerint halálra késelt egy 22 éves fiatalt egy Málnás közelében lévő erdőben – közölte pénteken a Kovászna megyei ügyészség.
Megugrott a vadkárok száma Kovászna megyében: az év első kilenc hónapjában annyi kárjelentést regisztráltak a mezőgazdasági igazgatóságnál, mint tavaly egész évben. A legtöbb jegyzőkönyv a medvékhez köthető.
Sepsiszentgyörgyön pár napon belül igényelni lehet a fűtéstámogatást a 2026–2027-es téli időszakra. Az iratcsomókat a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén lehet leadni.
Ötödik alkalommal szervezik meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amely idén is a dokumentumfilm-alkotók és a közönség találkozását segíti, miközben azon székelyföldi településekre is eljuttatja a filmeket, ahol ritkábban van mozis vetítés.
Bán Mór íróval, a népszerű Hunyadi-regénysorozat szerzőjével találkozhat a közönség október 15-én, csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, a Székelyföld Napok keretében.
Pénteken, október 16-án rendezik meg a III. Sepsi Inst. Run közösségi futóeseményt Sepsiszentgyörgy központjában, ezért 17.25 és 19 óra között több utcában ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani.
Szolgálaton kívüli, Kovászna megyei tűzoltók siettek egy balesetet szenvedett nő segítségére Brassó megyében. A sérült eszméletlenül feküdt az összeroncsolódott autóban, amikor a munkába tartó tűzoltók rátaláltak.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata folytatja a városi kerékpáros infrastruktúra bővítését, korszerűsítését. A megvalósításhoz azonban a város lakosságának egy része kritikusan viszonyul, és az indulatok nem akarnak csillapodni.
szóljon hozzá!