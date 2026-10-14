Munkába tartó tűzoltók találtak rá egy roncsba szorult, eszméletlen nőre

Szolgálaton kívüli, Kovászna megyei tűzoltók siettek egy balesetet szenvedett nő segítségére Brassó megyében. A sérült eszméletlenül feküdt az összeroncsolódott autóban, amikor a munkába tartó tűzoltók rátaláltak.

Székelyhon 2026. október 14., 15:572026. október 14., 15:57

A Kovászna megyei tűzoltóság két tűzoltója, Tican Răzvan és Racoviță Robert munkába tartottak kedd reggel fél hét után, amikor Brassó megyei Keresztényfalva kijáratánál két lovat vettek észre az úttesten. Megálltak, hogy az egyik állatot letereljék a veszélyes útszakaszról, ekkor azonban néhány száz méterrel távolabb

egy összetört, útról lesodródott személyautóra lettek figyelmesek.

Mint kiderült, a jármű az egyik lóval ütközött össze. Az autóban egy eszméletlen, beszorult nőt találtak, aki a tűzoltók elsődleges vizsgálata szerint lélegzett.

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

A két férfi azonnal értesítette a 112-es segélyhívót, és biztosították, hogy az autó nehogy kigyulladjon. A sérültet nem próbálták meg kiemelni a járműből, mivel a mozgatásával súlyosbíthatták volna esetleges sérüléseit, de

folyamatosan figyelték az állapotát a mentőegységek megérkezéséig.

Hirdetés A Kovászna megyei tűzoltóság közleménye szerint Tican Răzvan közel hat éve dolgozik tűzoltóként, Racoviță Robert pedig mindössze három hónapja csatlakozott az állományhoz.

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság