Munkába tartó tűzoltók találtak rá egy roncsba szorult, eszméletlen nőre

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Szolgálaton kívüli, Kovászna megyei tűzoltók siettek egy balesetet szenvedett nő segítségére Brassó megyében. A sérült eszméletlenül feküdt az összeroncsolódott autóban, amikor a munkába tartó tűzoltók rátaláltak.
A Kovászna megyei tűzoltóság két tűzoltója, Tican Răzvan és Racoviță Robert munkába tartottak kedd reggel fél hét után, amikor Brassó megyei Keresztényfalva kijáratánál két lovat vettek észre az úttesten. Megálltak, hogy az egyik állatot letereljék a veszélyes útszakaszról, ekkor azonban néhány száz méterrel távolabb
Mint kiderült, a jármű az egyik lóval ütközött össze. Az autóban egy eszméletlen, beszorult nőt találtak, aki a tűzoltók elsődleges vizsgálata szerint lélegzett.
Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
A két férfi azonnal értesítette a 112-es segélyhívót, és biztosították, hogy az autó nehogy kigyulladjon. A sérültet nem próbálták meg kiemelni a járműből, mivel a mozgatásával súlyosbíthatták volna esetleges sérüléseit, de
A Kovászna megyei tűzoltóság közleménye szerint Tican Răzvan közel hat éve dolgozik tűzoltóként, Racoviță Robert pedig mindössze három hónapja csatlakozott az állományhoz.
Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Amikor megkérdezték tőlük, miért álltak meg segíteni, egyszerűen így válaszoltak: „A tűzoltói hivatás megtanít arra, hogy ne menjünk el közömbösen amellett, akinek segítségre van szüksége.”
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