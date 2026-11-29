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Közösségben ünnepelni, várakozni sokak számára kihagyjatatlan élmény volt Sepsiszentgyörgyön Az utóbbi évek tapasztalata alapján úgy tűnik, a kedvezőtlen időjárás sem rettenti el a sepsiszentgyörgyieket attól, hogy közösségben éljék meg az első adventi gyertya lángjának fellobbanását. Bodor Tünde 2026. november 29., 21:412026. november 29., 21:41

Fotó: Tuchiluș Alex

Az utóbbi évek tapasztalata alapján úgy tűnik, a kedvezőtlen időjárás sem rettenti el a sepsiszentgyörgyieket attól, hogy közösségben éljék meg az első adventi gyertya lángjának fellobbanását.

Bodor Tünde 2026. november 29., 21:412026. november 29., 21:41

Tavaly esővel, most csikorgó hideggel lepte meg a szentgyörgyieket az első adventi vasárnap, de közösségben ünnepelni, a gyermekek énekeit hallgatni olyan szívmelengető élmény, amelyért sokan hajlandóak kimozdulni.

Ha hideg van, úgy még igazibb a gyertyagyújtás, és a meleg tea is jobban esik Fotó: Tuchiluș Alex

A főtéri kőszínpadon a Váradi József Általános Iskola 5–8 osztályos diákjai kezdték meg az ünnepi műsort, majd Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szólt a jelenlevőkhöz. Beszédének sok megszívlelendő gondolata közül különösen elgondolkodtató volt, hogy nem csupán az ünnep érkezik, nekünk is meg kell érkeznünk az ünnephez fejben, szívben, tetteinkkel. Hirdetés

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester arról is beszélt, hogy sok minden el kell engedni ahhoz, hogy igazán jelen legyünk egymás életében. És ez is igazi ünnep. Fotó: Tuchiluș Alex

Az elöljáró arra is rámutatott, hogy

a várakozásnak önmagában is értéke van, mert ez az időszak lehetőség arra, hogy mi magunk is változzunk, növekedjünk,

ugyanakkor, hogy nem kell várnunk, míg minden sötétség eloszlik, mi magunk is lehetünk a fény.

Gyermekhangon hallani a karácsonyi énekeket szívmelengető élmény Fotó: Tuchiluș Alex

A sepsiszentgyörgyi és árkosi unitárius, valamint árkosi református gyermekek egyesített kórusának éneke közben az alpolgármester meggyújtotta a koszorú első gyertyáját. A gyertya lángjából pedig a jelenlévők, aki saját gyertyát hoztak, meggyújthatták sajátjaikat, hogy a lángot, fényt megsokszorozzák.

Fotó: Tuchiluș Alex

Péterfi Ágnes unitárius lelkész beszéde összecsengett a korábban elhangzott gondolatokkal. Mint megfogalmazta, az advent értelme nem lehet csupán annyi, hogy négy hétig – karácsonyig – várakozunk, tervezünk. Magunknak is el kell jutni, valahova, egymáshoz, önmagunkhoz, a gondviseléshez. „Isten által összekapcsolt úton járunk, és

az advent arra szólít fel, hogy ezen az úton szeretettel járjunk

– hangoztatta a fiatal lelkész.

A műsort a Plugor Sándor Művészeti Líceum Sípos Zoltán karnagy által vezetett Eufónia kórusának produkciója zárta.