Az utóbbi évek tapasztalata alapján úgy tűnik, a kedvezőtlen időjárás sem rettenti el a sepsiszentgyörgyieket attól, hogy közösségben éljék meg az első adventi gyertya lángjának fellobbanását.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az utóbbi évek tapasztalata alapján úgy tűnik, a kedvezőtlen időjárás sem rettenti el a sepsiszentgyörgyieket attól, hogy közösségben éljék meg az első adventi gyertya lángjának fellobbanását.
Tavaly esővel, most csikorgó hideggel lepte meg a szentgyörgyieket az első adventi vasárnap, de közösségben ünnepelni, a gyermekek énekeit hallgatni olyan szívmelengető élmény, amelyért sokan hajlandóak kimozdulni.
Ha hideg van, úgy még igazibb a gyertyagyújtás, és a meleg tea is jobban esik
Fotó: Tuchiluș Alex
A főtéri kőszínpadon a Váradi József Általános Iskola 5–8 osztályos diákjai kezdték meg az ünnepi műsort, majd Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szólt a jelenlevőkhöz. Beszédének sok megszívlelendő gondolata közül különösen elgondolkodtató volt, hogy nem csupán az ünnep érkezik, nekünk is meg kell érkeznünk az ünnephez fejben, szívben, tetteinkkel.
Tóth-Birtan Csaba alpolgármester arról is beszélt, hogy sok minden el kell engedni ahhoz, hogy igazán jelen legyünk egymás életében. És ez is igazi ünnep.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az elöljáró arra is rámutatott, hogy
ugyanakkor, hogy nem kell várnunk, míg minden sötétség eloszlik, mi magunk is lehetünk a fény.
Gyermekhangon hallani a karácsonyi énekeket szívmelengető élmény
Fotó: Tuchiluș Alex
A sepsiszentgyörgyi és árkosi unitárius, valamint árkosi református gyermekek egyesített kórusának éneke közben az alpolgármester meggyújtotta a koszorú első gyertyáját.
A gyertya lángjából pedig a jelenlévők, aki saját gyertyát hoztak, meggyújthatták sajátjaikat, hogy a lángot, fényt megsokszorozzák.
Fotó: Tuchiluș Alex
Péterfi Ágnes unitárius lelkész beszéde összecsengett a korábban elhangzott gondolatokkal. Mint megfogalmazta, az advent értelme nem lehet csupán annyi, hogy négy hétig – karácsonyig – várakozunk, tervezünk. Magunknak is el kell jutni, valahova, egymáshoz, önmagunkhoz, a gondviseléshez. „Isten által összekapcsolt úton járunk, és
– hangoztatta a fiatal lelkész.
A műsort a Plugor Sándor Művészeti Líceum Sípos Zoltán karnagy által vezetett Eufónia kórusának produkciója zárta.
Fotó: Tuchiluș Alex
Felállították már a sepsiszentgyörgyi főtéren az ünnepi fenyőfát. A már megszokott menetrend szerint az adventi időszak a főtéri gyertyagyújtással kezdődik, de lesz vásár, fényfestés, ünnepi koncert is.
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