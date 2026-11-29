A Nagy Háború idejéből származó 650 levelet egy padláson találták meg

Különleges családi hagyaték vált közkinccsé Gelencén. A község egykori jegyzőjének, Héjja Istvánnak és szeretteinek a Nagy Háború idején folytatott levelezése a fronton harcolók sorsába és az itthon maradtak mindennapjaiba egyaránt betekintést enged.

Kocsis Károly 2026. november 29., 08:512026. november 29., 08:51

A 650 levelet egy padláson találták meg, feldolgozásukra pedig Kovács Attila helybéli jegyző vállalkozott. Az általa szerkesztett, „Ne sírjatok, mert a Jó Isten megsegít” – Héjja István főhadnagy és családja levelei a Nagy Háborúból (1914–1917) című kötetet nemrég mutatták be a gelencei művelődési otthonban.

A gelencei művelődési ház zsúfolásig megtelt a könyvbemutatóra Fotó: Kertész Attila

A könyvbemutatón a helyi férfidalárda korabeli katonadalokat adott elő, majd Dimény Attila, a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum vezetője méltatta a kiadvány történelmi jelentőségét. Ezt követően Kovács Attila beszélt a levelek megtalálásáról, feldolgozásáról és arról a személyes kötődésről, amely a munka során kialakult benne Héjja István iránt. Hirdetés Az eddigi leggazdagabb ilyen gyűjtemény Dimény Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy az első világháború az emberek közötti kommunikációban is korszakhatárt jelentett. A 19. század folyamán terjedő írni-olvasni tudás, a postai szolgáltatások fejlődése és a levelezőlapok megjelenése

megteremtette annak feltételeit, hogy a fronton szolgáló katonák rendszeresen kapcsolatot tarthassanak hozzátartozóikkal.

A tábori posta révén az írásos kapcsolattartás a korábbinál sokkal szélesebb körben vált mindennapossá.

Kovács Attila, a község jelenlegi jegyzője sok munkát fektetett a kötet összeállításába, de megérte Fotó: Kertész Attila

Háromszéken a mostani kiadványnak két fontos előzménye is van: 2016-ban Bereczki Ibolya és Pozsony Ferenc szerkesztésében jelent meg az Üzenet a frontról című, Ferenc tüzér 1914–1918 közötti leveleit közreadó kötet, 2023-ban pedig Makkai–Ilkei Ildikó és Pozsony Ferenc szerkesztésében a vargyasi Ilkei Ferenc és családja 1915–1918 közötti levelezését bemutató munka. Ezek azonban jóval kevesebb – 280, illetve 470 – levelet dolgoznak fel.

A Héjja-hagyaték különlegessége a terjedelmében és a levelezés kétirányúságában rejlik.

A fennmaradt 650 dokumentum között ugyanis nemcsak a frontról hazaküldött levelek találhatók meg, hanem azok is, amelyeket a feleség és a család küldött a fronton harcoló családfőnek.

Dimény Attila tágabb történelmi összefüggésbe helyezte a levelek keletkezését Fotó: Kertész Attila

Számuk eredetileg ennél jóval több lehetett, ám az évek során számos küldemény elkallódott, mások el sem jutottak a címzetthez. A megőrzött írások így is

kivételesen gazdag, több szempontot tükröző képet nyújtanak a háborús évekről.

Dobpergéssel kihirdetett mozgósítás Héjja István 1878. december 23-án született Petőfalván, kisbirtokos szülők gyermekeként. Elemi iskoláit szülőfalujában, gimnáziumi tanulmányainak első négy évét Kézdivásárhelyen végezte, majd a kolozsvári római katolikus főgimnáziumban érettségizett 1897-ben. Közigazgatási pályára lépett, a marosvásárhelyi jegyzői tanfolyam elvégzése után 1901-ben kitüntetéssel tette le szakvizsgáját.

Pályafutása során több településen szolgált, Gelencére 1904-ben került segédjegyzőként.

Közben Imecsfalván is dolgozott körjegyzőként, majd 1912-től ismét Gelencén, ezúttal adóügyi jegyzőként tevékenykedett. Katonai kiképzésben már fiatalon részesült: 1898–1899-ben önkéntesként szolgált a brassói császári és királyi 24. gyalogezrednél, ahol tiszti vizsgát tett.

A gelencei férfidalárda katonadalokat adott elő a könyvbemutatón Fotó: Kertész Attila

1908-ban feleségül vette Cseh Valériát, a tekintélyes gelencei Cseh család leszármazottját. A házaspár kezdetben Imecsfalván élt, majd 1912-ben beköltözött a gelencei községháza szomszédságában, a feleség örökölt telkén felépített új otthonába.

A polgári jellegű faház nemcsak lakóhelyük, hanem a most előkerült hagyatéknak is fontos helyszíne lett.

Amikor 1914 augusztusában kitört a háború, Héjja István a 36. életévében járt. Feleségét és három kisgyermekét kellett otthon hagynia: az ötéves Erzsébetet, a hároméves Istvánt és az alig néhány hónapos Gabriellát. A levelekben Böske, Pityu és Elluska néven szereplő gyermekek, valamint édesanyjuk iránti szeretete folyamatosan tetten érhető a háborús esztendőkben született írásaiban.

A szerző-szerkesztő alig győzte a dedikálást Fotó: Kertész Attila

Gelencén 1914. augusztus 1-jén éjfélkor dobpergéssel hirdették ki a mozgósítást. Sólyom Géza esperes feljegyzése szerint 170 hadköteles vonult be, a falut pedig komor hangulat kerítette hatalmába. A pap úgy emlékezett, mintha augusztus elseje hamvazószerda lett volna, egy hosszú és bizonytalan böjt kezdete.

Héjja István népfelkelő őrmesterként, hadapródjelöltként vonult be Kézdivásárhelyre,

a magyar királyi 24. népfelkelő gyalogezredhez. Első fennmaradt levelét 1914. augusztus 5-én írta. Ebben fogalmazta meg azt a mondatot, amely több mint egy évszázaddal később a könyv címévé vált:

Ne sírjatok, mert a Jó Isten megsegít.

Kovács Attila hangsúlyozta, Héjja István esetében az Istenbe vetett bizalom nem pusztán a háborús veszélyhelyzetben született kapaszkodó volt.

Héjja István 22 évesen, a jegyzői vizsga letételekor Fotó: Héjja István hagyatéka

Már bevonulása előtt is mély vallásosságról tett tanúbizonyságot, és meggyőződése később sem rendült meg; a háború után, 1918-ban született fia, Héjja János bizonyára nem véletlenül választotta a papi hivatást, s lett később aradi minorita rendfőnök és plébános.

Leveleiben szinte minden megpróbáltatás után hálát adott azért, hogy életben maradt, és igyekezett feleségét is megnyugtatni.

„Ne busulj, hiszen mennél nagyobb a veszély, annál erősebbnek kell lenni az embernek. Gondolj gyermekeidre, azokért élned kell!” – írta 1914 szeptemberében Valériának. Galíciai harctereken A frontra 1914. október 15-én indult el. Az elválás fájdalmát utolsó, még Kézdivásárhelyről küldött sorai is érzékeltetik. A következő években

a galíciai harctereket, kórházakat és más katonai állomáshelyeket megjárva rendszeresen küldte haza híreit.

A legsúlyosabb veszélyek közepette is igyekezett bizakodó hangot megütni, hogy szeretteit megkímélje az aggodalmaktól.

A levelekből azonban a háború kegyetlen valósága is feltárul.

Héjja beszámolt a súlyos veszteségekről, a bajtársak haláláról, a nélkülözésről és a betegségekről.

Héjja István főhadnagy frontszolgálat idején, 1917-ben Fotó: Héjja István hagyatéka

Előfordult, hogy hosszabb ideig nem tudott írni, ezért 1914 novemberében, amikor Gelencére már a halálhíre is eljutott, a lábán megsebesült Szigyártó Imre hadnaggyal küldött levelet feleségének, amelyben saját kezű aláírásával is igyekezett bizonyítani, életben van. Az 1915. január 6-án írt levelében megdöbbentő számadatokkal érzékeltette az addigi veszteségeket:

A két zászlóaljban volt 1662 ember, és jelenleg van 280 ember, volt 38 tiszt, és jelenleg vagyunk 4-en.

Hozzátette, hogy a hiányzók nagy része elesett, az utóbbi időben pedig mintegy 250 katonát vérhas és rüh miatt kellett kórházba szállítani. „Már meg elégeltük a háboru viszontagságait, a Mindenható Isten nagy jót tenne, ha mielőbb végét adná, de sok könnyet szárítana fel, de sok gyermek vissza kapná apját és sok asszony a kenyér keresőjét” – írta. Töretlen hittel a kommunizmusban is A háború során többször került kórházba, illetve gyógykezelésre. A hosszabb kórházi tartózkodásoknak a levelezés megőrzésében is szerepük volt: ilyenkor lehetősége nyílt a családjától érkező írások összegyűjtésére.

A kötet tanúsága szerint összesen négy alkalommal került ki a frontra.

1917 szeptemberében népfelkelő főhadnagyként felmentést kapott a további harctéri szolgálat alól, hogy ismét a gelencei községházán láthassa el feladatait.

A háború után, 1920-tól a község közigazgatási jegyzőjeként dolgozott egészen 1928-as, betegség miatti nyugdíjazásáig.

A család is tovább gyarapodott: a háború után még három gyermekük született Cseh Valériával, így összesen hatot neveltek fel.

Hadnagyi kinevezése emlékére készült fotó (1914) Fotó: Héjja István hagyatéka

Héjja István nyugdíjazása után is tevékenyen részt vett Gelence közéletében: szerepet vállalt a közbirtokosságok és a helyi szövetkezetek munkájában, különösen a katolikus egyház és az egyházi iskola ügyeinek támogatásában. 1927-ben az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség gelencei tagozatának első elnökévé választották.

1946-ban Márton Áron püspök személyesen is felkereste otthonában,

1957-től pedig egyházgondnokként szolgált.

Héjja István fényképes levele feleségének (Brassó, 1915) Fotó: Héjja István hagyatéka

Életének későbbi szakasza sem volt mentes a megpróbáltatásoktól. A kommunista hatalom 1950-ben kuláknak minősítette, megszüntette nyugdíjának folyósítását, a következő években pedig arra kényszerült, hogy „önként” lemondjon mezőgazdasági birtokairól. Hitét azonban mindvégig megőrizte. 1969. július 15-én, kilencvenéves korában hunyt el, a gelencei központi templom melletti Cseh családi sírkertben nyugszik. A padlásról majdnem kidobták a leveleket A könyv születésének története legalább annyira érdekfeszítő, mint maga a levelezés. Kovács Attila elmondta: 2023-ban Gelence önkormányzata megvásárolta a Héjja család egykori házát és telkét. A leszármazottakkal folytatott egyeztetések során felmerült, hogy az épületet meg kellene őrizni a közösség számára, és egykori lakója emlékének szentelt tájházat, helytörténeti gyűjteményt lehetne kialakítani benne. korábban írtuk Évszázados múltat őriz Gelence emlékháza Ünnepi műsorral nyitották meg a gelencei emlékházat szombaton. A faluközösség apraját-nagyját megmozgató rendezvényen történelmi visszatekintéssel, néptáncelőadással és gyermekfoglalkozásokkal avatták fel az újonnan berendezett Héjja-házat és udvarát. A család bizalmat szavazott az önkormányzatnak az ott maradt bútorok, fényképek és más emlékek megőrzésében is.

A ház rendbetétele, a felhalmozódott holmik átválogatása közben került elő a levelezés,

amikor Kovács Attila felment a padlásra, ahol egy kartondobozban különös papírcsomóra bukkant. Az iratokat vastag por és szennyeződés borította, így először a kidobásra szánt holmik közé kerültek. Szerencsére később, alaposabb vizsgálat után rájöttek, micsoda kincsről van szó.

Fotó: Héjja István hagyatéka

A majdani szerkesztő a vargyasi Ilkei család levelezését bemutató könyvet olvasva határozta el, hogy módszeresen átvizsgálja a Héjja-hagyatékot is. A tényleges feldolgozásnak 2024 decemberében látott hozzá. Előbb megtisztította és szétválogatta a dokumentumokat, majd időrendbe rendezte őket. Már ez a munka is egész napot vett igénybe.

A levelek olvasása során fokozatosan tárult fel előtte, milyen kivételes értéket őriztek meg a Héjja család tagjai.

2025 januárjában Kovács Attila váratlanul kórházba került súlyos betegséggel. A könyvbemutatón személyes hangon beszélt arról, hogy ebben az időszakban Héjja István hite és kitartása számára is kapaszkodót jelentett. Úgy érezte, a megkezdett munkát be kell fejeznie. Felépülése után újult erővel látott hozzá a levelek feldolgozásához, szabadságot is kivett, hogy minél több időt fordíthasson rá.

Héjja Valéria (Mezőtúr, 1916) Fotó: Héjja István hagyatéka

A szerkesztés során arra törekedett, hogy a leveleket elsősorban történeti forrásként kezelje.

Szövegüket eredeti formájukban, a korabeli helyesírási sajátosságokat is megőrizve adta közre.

A kötetet Gelence 20. század eleji társadalmát és Héjja István életútját bemutató tanulmány, névjegyzék, valamint korabeli fényképeket és dokumentumokat tartalmazó melléklet egészíti ki. Több mint családi levelezés A 650 levél értéke messze túlmutat a Héjja család történetén. A feleség beszámolóiból megismerhetjük a gelencei hétköznapokat, a gazdaság irányításának nehézségeit, az egyházi ünnepek megélésének, a családi és rokoni kapcsolatok ápolásának, sőt a betegségek korabeli kezelésének módjait is.

Különösen sokatmondóak az 1916-os román betörés és az emiatti menekülés idején született levelek.

Sólyom Géza plébános feljegyzése szerint mindössze 8–9 családnak sikerült elmenekülnie a faluból, köztük Héjja Valériának, aki három gyermekével lovas kocsin hagyta el gelencei otthonát. A család előbb Nagyváradon, majd Mezőtúron kapott menedéket. A levelekből a menekültek elhelyezésének, kapcsolattartásának és hazatérésük reményének története is kibontakozik.

A kiadvány megjelenését Gelence önkormányzata és a helyi ifjúsági szervezet is támogatta,

utóbbi pályázatokkal és egyéni adományok gyűjtésével járult hozzá a megvalósításhoz.

Héjja Albert (Berci) levele sógornőjének, Valériának Fotó: Héjja István hagyatéka

A bemutatóhoz Kékben marad, kékben megmarad címmel cianotípia-kiállítás is kapcsolódott, amelyet a helyi Jancsó Benedek Általános Iskola nyolcadikos diákjai készítettek a kézdivásárhelyi Kreakids Studio szakmai irányításával. A több mint százéves levelek és felvételek kék árnyalatú képeken, textíliákon és képeslapokon elevenedtek meg, QR-kódok segítségével pedig a diákok felolvasásában is meghallgathatók a levelek részletei.

Cseh Imre levele sógorának, Héjja Istvánnak Fotó: Héjja István hagyatéka

A könyvbemutató végén Kovács Attila arról is beszámolt, hogy

a kutatómunka folytatódhat: egy másik gelencei ház padlásáról újabb régi dokumentumok kerültek elő,

amelyek feldolgozását már meg is kezdte.

Héjja István családja Fotó: Héjja István hagyatéka