A Nagy Háború idejéből származó 650 levelet egy padláson találták meg
Fotó: Kertész Attila
Különleges családi hagyaték vált közkinccsé Gelencén. A község egykori jegyzőjének, Héjja Istvánnak és szeretteinek a Nagy Háború idején folytatott levelezése a fronton harcolók sorsába és az itthon maradtak mindennapjaiba egyaránt betekintést enged.
A 650 levelet egy padláson találták meg, feldolgozásukra pedig Kovács Attila helybéli jegyző vállalkozott. Az általa szerkesztett, „Ne sírjatok, mert a Jó Isten megsegít” – Héjja István főhadnagy és családja levelei a Nagy Háborúból (1914–1917) című kötetet nemrég mutatták be a gelencei művelődési otthonban.
A gelencei művelődési ház zsúfolásig megtelt a könyvbemutatóra
Fotó: Kertész Attila
A könyvbemutatón a helyi férfidalárda korabeli katonadalokat adott elő, majd Dimény Attila, a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum vezetője méltatta a kiadvány történelmi jelentőségét. Ezt követően Kovács Attila beszélt a levelek megtalálásáról, feldolgozásáról és arról a személyes kötődésről, amely a munka során kialakult benne Héjja István iránt.
Dimény Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy az első világháború az emberek közötti kommunikációban is korszakhatárt jelentett. A 19. század folyamán terjedő írni-olvasni tudás, a postai szolgáltatások fejlődése és a levelezőlapok megjelenése
A tábori posta révén az írásos kapcsolattartás a korábbinál sokkal szélesebb körben vált mindennapossá.
Kovács Attila, a község jelenlegi jegyzője sok munkát fektetett a kötet összeállításába, de megérte
Fotó: Kertész Attila
Háromszéken a mostani kiadványnak két fontos előzménye is van: 2016-ban Bereczki Ibolya és Pozsony Ferenc szerkesztésében jelent meg az Üzenet a frontról című, Ferenc tüzér 1914–1918 közötti leveleit közreadó kötet, 2023-ban pedig Makkai–Ilkei Ildikó és Pozsony Ferenc szerkesztésében a vargyasi Ilkei Ferenc és családja 1915–1918 közötti levelezését bemutató munka. Ezek azonban jóval kevesebb – 280, illetve 470 – levelet dolgoznak fel.
A fennmaradt 650 dokumentum között ugyanis nemcsak a frontról hazaküldött levelek találhatók meg, hanem azok is, amelyeket a feleség és a család küldött a fronton harcoló családfőnek.
Dimény Attila tágabb történelmi összefüggésbe helyezte a levelek keletkezését
Fotó: Kertész Attila
Számuk eredetileg ennél jóval több lehetett, ám az évek során számos küldemény elkallódott, mások el sem jutottak a címzetthez. A megőrzött írások így is
Héjja István 1878. december 23-án született Petőfalván, kisbirtokos szülők gyermekeként. Elemi iskoláit szülőfalujában, gimnáziumi tanulmányainak első négy évét Kézdivásárhelyen végezte, majd a kolozsvári római katolikus főgimnáziumban érettségizett 1897-ben. Közigazgatási pályára lépett, a marosvásárhelyi jegyzői tanfolyam elvégzése után 1901-ben kitüntetéssel tette le szakvizsgáját.
Közben Imecsfalván is dolgozott körjegyzőként, majd 1912-től ismét Gelencén, ezúttal adóügyi jegyzőként tevékenykedett. Katonai kiképzésben már fiatalon részesült: 1898–1899-ben önkéntesként szolgált a brassói császári és királyi 24. gyalogezrednél, ahol tiszti vizsgát tett.
A gelencei férfidalárda katonadalokat adott elő a könyvbemutatón
Fotó: Kertész Attila
1908-ban feleségül vette Cseh Valériát, a tekintélyes gelencei Cseh család leszármazottját. A házaspár kezdetben Imecsfalván élt, majd 1912-ben beköltözött a gelencei községháza szomszédságában, a feleség örökölt telkén felépített új otthonába.
Amikor 1914 augusztusában kitört a háború, Héjja István a 36. életévében járt. Feleségét és három kisgyermekét kellett otthon hagynia: az ötéves Erzsébetet, a hároméves Istvánt és az alig néhány hónapos Gabriellát. A levelekben Böske, Pityu és Elluska néven szereplő gyermekek, valamint édesanyjuk iránti szeretete folyamatosan tetten érhető a háborús esztendőkben született írásaiban.
A szerző-szerkesztő alig győzte a dedikálást
Fotó: Kertész Attila
Gelencén 1914. augusztus 1-jén éjfélkor dobpergéssel hirdették ki a mozgósítást. Sólyom Géza esperes feljegyzése szerint 170 hadköteles vonult be, a falut pedig komor hangulat kerítette hatalmába. A pap úgy emlékezett, mintha augusztus elseje hamvazószerda lett volna, egy hosszú és bizonytalan böjt kezdete.
a magyar királyi 24. népfelkelő gyalogezredhez. Első fennmaradt levelét 1914. augusztus 5-én írta. Ebben fogalmazta meg azt a mondatot, amely több mint egy évszázaddal később a könyv címévé vált:
Kovács Attila hangsúlyozta, Héjja István esetében az Istenbe vetett bizalom nem pusztán a háborús veszélyhelyzetben született kapaszkodó volt.
Héjja István 22 évesen, a jegyzői vizsga letételekor
Fotó: Héjja István hagyatéka
Már bevonulása előtt is mély vallásosságról tett tanúbizonyságot, és meggyőződése később sem rendült meg; a háború után, 1918-ban született fia, Héjja János bizonyára nem véletlenül választotta a papi hivatást, s lett később aradi minorita rendfőnök és plébános.
„Ne busulj, hiszen mennél nagyobb a veszély, annál erősebbnek kell lenni az embernek. Gondolj gyermekeidre, azokért élned kell!” – írta 1914 szeptemberében Valériának.
A frontra 1914. október 15-én indult el. Az elválás fájdalmát utolsó, még Kézdivásárhelyről küldött sorai is érzékeltetik. A következő években
A legsúlyosabb veszélyek közepette is igyekezett bizakodó hangot megütni, hogy szeretteit megkímélje az aggodalmaktól.
Héjja beszámolt a súlyos veszteségekről, a bajtársak haláláról, a nélkülözésről és a betegségekről.
Héjja István főhadnagy frontszolgálat idején, 1917-ben
Fotó: Héjja István hagyatéka
Előfordult, hogy hosszabb ideig nem tudott írni, ezért 1914 novemberében, amikor Gelencére már a halálhíre is eljutott, a lábán megsebesült Szigyártó Imre hadnaggyal küldött levelet feleségének, amelyben saját kezű aláírásával is igyekezett bizonyítani, életben van.
Az 1915. január 6-án írt levelében megdöbbentő számadatokkal érzékeltette az addigi veszteségeket:
Hozzátette, hogy a hiányzók nagy része elesett, az utóbbi időben pedig mintegy 250 katonát vérhas és rüh miatt kellett kórházba szállítani. „Már meg elégeltük a háboru viszontagságait, a Mindenható Isten nagy jót tenne, ha mielőbb végét adná, de sok könnyet szárítana fel, de sok gyermek vissza kapná apját és sok asszony a kenyér keresőjét” – írta.
A háború során többször került kórházba, illetve gyógykezelésre. A hosszabb kórházi tartózkodásoknak a levelezés megőrzésében is szerepük volt: ilyenkor lehetősége nyílt a családjától érkező írások összegyűjtésére.
1917 szeptemberében népfelkelő főhadnagyként felmentést kapott a további harctéri szolgálat alól, hogy ismét a gelencei községházán láthassa el feladatait.
A család is tovább gyarapodott: a háború után még három gyermekük született Cseh Valériával, így összesen hatot neveltek fel.
Hadnagyi kinevezése emlékére készült fotó (1914)
Fotó: Héjja István hagyatéka
Héjja István nyugdíjazása után is tevékenyen részt vett Gelence közéletében: szerepet vállalt a közbirtokosságok és a helyi szövetkezetek munkájában, különösen a katolikus egyház és az egyházi iskola ügyeinek támogatásában. 1927-ben az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség gelencei tagozatának első elnökévé választották.
1957-től pedig egyházgondnokként szolgált.
Héjja István fényképes levele feleségének (Brassó, 1915)
Fotó: Héjja István hagyatéka
Életének későbbi szakasza sem volt mentes a megpróbáltatásoktól. A kommunista hatalom 1950-ben kuláknak minősítette, megszüntette nyugdíjának folyósítását, a következő években pedig arra kényszerült, hogy „önként” lemondjon mezőgazdasági birtokairól. Hitét azonban mindvégig megőrizte. 1969. július 15-én, kilencvenéves korában hunyt el, a gelencei központi templom melletti Cseh családi sírkertben nyugszik.
A könyv születésének története legalább annyira érdekfeszítő, mint maga a levelezés. Kovács Attila elmondta: 2023-ban Gelence önkormányzata megvásárolta a Héjja család egykori házát és telkét. A leszármazottakkal folytatott egyeztetések során felmerült, hogy az épületet meg kellene őrizni a közösség számára, és egykori lakója emlékének szentelt tájházat, helytörténeti gyűjteményt lehetne kialakítani benne.
Ünnepi műsorral nyitották meg a gelencei emlékházat szombaton. A faluközösség apraját-nagyját megmozgató rendezvényen történelmi visszatekintéssel, néptáncelőadással és gyermekfoglalkozásokkal avatták fel az újonnan berendezett Héjja-házat és udvarát.
A család bizalmat szavazott az önkormányzatnak az ott maradt bútorok, fényképek és más emlékek megőrzésében is.
amikor Kovács Attila felment a padlásra, ahol egy kartondobozban különös papírcsomóra bukkant. Az iratokat vastag por és szennyeződés borította, így először a kidobásra szánt holmik közé kerültek. Szerencsére később, alaposabb vizsgálat után rájöttek, micsoda kincsről van szó.
Fotó: Héjja István hagyatéka
A majdani szerkesztő a vargyasi Ilkei család levelezését bemutató könyvet olvasva határozta el, hogy módszeresen átvizsgálja a Héjja-hagyatékot is. A tényleges feldolgozásnak 2024 decemberében látott hozzá. Előbb megtisztította és szétválogatta a dokumentumokat, majd időrendbe rendezte őket. Már ez a munka is egész napot vett igénybe.
2025 januárjában Kovács Attila váratlanul kórházba került súlyos betegséggel. A könyvbemutatón személyes hangon beszélt arról, hogy ebben az időszakban Héjja István hite és kitartása számára is kapaszkodót jelentett. Úgy érezte, a megkezdett munkát be kell fejeznie. Felépülése után újult erővel látott hozzá a levelek feldolgozásához, szabadságot is kivett, hogy minél több időt fordíthasson rá.
Héjja Valéria (Mezőtúr, 1916)
Fotó: Héjja István hagyatéka
A szerkesztés során arra törekedett, hogy a leveleket elsősorban történeti forrásként kezelje.
A kötetet Gelence 20. század eleji társadalmát és Héjja István életútját bemutató tanulmány, névjegyzék, valamint korabeli fényképeket és dokumentumokat tartalmazó melléklet egészíti ki.
A 650 levél értéke messze túlmutat a Héjja család történetén. A feleség beszámolóiból megismerhetjük a gelencei hétköznapokat, a gazdaság irányításának nehézségeit, az egyházi ünnepek megélésének, a családi és rokoni kapcsolatok ápolásának, sőt a betegségek korabeli kezelésének módjait is.
Sólyom Géza plébános feljegyzése szerint mindössze 8–9 családnak sikerült elmenekülnie a faluból, köztük Héjja Valériának, aki három gyermekével lovas kocsin hagyta el gelencei otthonát. A család előbb Nagyváradon, majd Mezőtúron kapott menedéket. A levelekből a menekültek elhelyezésének, kapcsolattartásának és hazatérésük reményének története is kibontakozik.
utóbbi pályázatokkal és egyéni adományok gyűjtésével járult hozzá a megvalósításhoz.
Héjja Albert (Berci) levele sógornőjének, Valériának
Fotó: Héjja István hagyatéka
A bemutatóhoz Kékben marad, kékben megmarad címmel cianotípia-kiállítás is kapcsolódott, amelyet a helyi Jancsó Benedek Általános Iskola nyolcadikos diákjai készítettek a kézdivásárhelyi Kreakids Studio szakmai irányításával. A több mint százéves levelek és felvételek kék árnyalatú képeken, textíliákon és képeslapokon elevenedtek meg, QR-kódok segítségével pedig a diákok felolvasásában is meghallgathatók a levelek részletei.
Cseh Imre levele sógorának, Héjja Istvánnak
Fotó: Héjja István hagyatéka
A könyvbemutató végén Kovács Attila arról is beszámolt, hogy
amelyek feldolgozását már meg is kezdte.
Héjja István családja
Fotó: Héjja István hagyatéka
Fotó: Héjja István hagyatéka
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