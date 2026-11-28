Soós Zoltán: Nem fogom támogatni, hogy újabb terheket rójunk a lakosságra
Fotó: Haáz Vince
Lemondásra szólította fel Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester a Maros megyei hulladékbegyűjtésért felelős ADI Ecolect vezetőjét, Tóth Andreát, aki a városvezető szerint rá akarja kényszeríteni a szemétilleték emelését a polgármesterekre.
Nyílt konfliktussá alakult a marosvásárhelyi városvezetés és a hulladékbegyűjtési szolgáltatásért felelős közszolgálat közötti ellentét, amelynek nyomán Soós Zoltán nyílt levélben kéri az Ecolect vezetőségének lemondását.
Mint beszámoltunk róla, az elmúlt napokban két közgyűlés is volt abban a körzetben, amelynek tagja Marosvásárhely is, és mindkét esetben a jövő évben esedékes hulladékbegyűjtési szolgáltatási díjakról döntöttek. Első alkalommal
Itt a jelenlevők közül öten igennel, négyen nemmel szavaztak és ugyanennyien tartózkodtak is.
Végül mégis átment az áremelés, mert az önkormányzatok nem tartották be a törvény által előírt eljárást és
Pénteken újabb közgyűlés volt, amikor a jövő évre javasolt szemétilletéket kellett volna elfogadni, amely átlagosan, személyenként két lejjel nagyobb, mint az idei. A polgármesterek ezt nem fogadták el.
Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán szombaton nyílt levélben kérte Tóth Andreának, az Ecolect vezetőjének lemondását. Mint írja: annak ellenére, hogy a 2-es övezethez tartozó 19 közigazgatási egységből 15 – köztük Marosvásárhely – nem értett egyet a hulladékgazdálkodási díj emelésével, az ADI Ecolect olyan jogi és eljárási mechanizmusokhoz folyamodik, amelyek révén
figyelmen kívül hagyva a helyi önkormányzatok által kifejezett álláspontot.
„Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy olyan társulás, amelyet az önkormányzatok közös munkára hoztak létre, a többség akaratával ellentétes döntéseket hozzon. Ilyen körülmények között
Ennek következtében felszólítom Tóth Andreát, valamint az ADI Ecolect vezetőségének többi tagját is, hogy mondjanak le.”
Tóth Andrea, az Ecolect vezetője
Fotó: Olti Angyalka
A városvezető úgy értékeli, hogy amennyiben nem történik változás a jelenlegi hozzáállásban megvizsgálják a lehetőséget, hogy kilépjenek az ADI Ecolectből. A város már elindított egy folyamatot, hogy saját köztisztasági céget hozzon létre, elsősorban az utcák takarítására és a hóeltakarításra, de
Korábban Segesvár is jelezte, nem ért egyet azzal, hogy nincs kellő beleszólása abba, hogy ki szedi össze és szállítja el a hulladékot a városból és elégedetlen a szolgáltatóval, a tarifával és a kilépést fontolgatja. Csakhogy
hiszen a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszert a teljes megye lakosságára méretezték és uniós forrásokból finanszírozták. Egy-két város, különösen
A kilépés ugyanakkor komoly pénzügyi terhet róhat Marosvásárhelyre, Segesvárra a szerződéses és finanszírozási kötelezettségek miatt.
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