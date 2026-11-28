Soós Zoltán: Nem fogom támogatni, hogy újabb terheket rójunk a lakosságra

Lemondásra szólította fel Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester a Maros megyei hulladékbegyűjtésért felelős ADI Ecolect vezetőjét, Tóth Andreát, aki a városvezető szerint rá akarja kényszeríteni a szemétilleték emelését a polgármesterekre.

Simon Virág 2026. november 28., 13:182026. november 28., 13:18

Nyílt konfliktussá alakult a marosvásárhelyi városvezetés és a hulladékbegyűjtési szolgáltatásért felelős közszolgálat közötti ellentét, amelynek nyomán Soós Zoltán nyílt levélben kéri az Ecolect vezetőségének lemondását. Előzmények Mint beszámoltunk róla, az elmúlt napokban két közgyűlés is volt abban a körzetben, amelynek tagja Marosvásárhely is, és mindkét esetben a jövő évben esedékes hulladékbegyűjtési szolgáltatási díjakról döntöttek. Első alkalommal

a polgármesterek arról kellett szavazzanak, hogy elfogadják-e a szolgáltató által kért áremelést.

Itt a jelenlevők közül öten igennel, négyen nemmel szavaztak és ugyanennyien tartózkodtak is. Hirdetés Végül mégis átment az áremelés, mert az önkormányzatok nem tartották be a törvény által előírt eljárást és

legtöbben nem tudták a szavazatukat önkormányzati határozattal alátámasztani.

Pénteken újabb közgyűlés volt, amikor a jövő évre javasolt szemétilletéket kellett volna elfogadni, amely átlagosan, személyenként két lejjel nagyobb, mint az idei. A polgármesterek ezt nem fogadták el. Az Ecolect vezetőjének lemondását követeli a polgármester Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán szombaton nyílt levélben kérte Tóth Andreának, az Ecolect vezetőjének lemondását. Mint írja: annak ellenére, hogy a 2-es övezethez tartozó 19 közigazgatási egységből 15 – köztük Marosvásárhely – nem értett egyet a hulladékgazdálkodási díj emelésével, az ADI Ecolect olyan jogi és eljárási mechanizmusokhoz folyamodik, amelyek révén

a gyakorlatban mégis rájuk kényszeríti ezt az emelést,

figyelmen kívül hagyva a helyi önkormányzatok által kifejezett álláspontot. „Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy olyan társulás, amelyet az önkormányzatok közös munkára hoztak létre, a többség akaratával ellentétes döntéseket hozzon. Ilyen körülmények között

úgy gondolom, hogy az ADI Ecolect jelenlegi vezetésének vállalnia kell a felelősséget a kialakult helyzetért.

Ennek következtében felszólítom Tóth Andreát, valamint az ADI Ecolect vezetőségének többi tagját is, hogy mondjanak le.”

Tóth Andrea, az Ecolect vezetője Fotó: Olti Angyalka

A társulásból való kilépést is mérlegelik A városvezető úgy értékeli, hogy amennyiben nem történik változás a jelenlegi hozzáállásban megvizsgálják a lehetőséget, hogy kilépjenek az ADI Ecolectből. A város már elindított egy folyamatot, hogy saját köztisztasági céget hozzon létre, elsősorban az utcák takarítására és a hóeltakarításra, de

hosszú távon akár a háztartási szemét összeszedését is saját kézbe vennék.

Korábban Segesvár is jelezte, nem ért egyet azzal, hogy nincs kellő beleszólása abba, hogy ki szedi össze és szállítja el a hulladékot a városból és elégedetlen a szolgáltatóval, a tarifával és a kilépést fontolgatja. Csakhogy

a kilépés nem egyszerű eljárás,

hiszen a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszert a teljes megye lakosságára méretezték és uniós forrásokból finanszírozták. Egy-két város, különösen

a megyeszékhely kiválása felborítaná a rendszer gazdasági fenntarthatóságát.