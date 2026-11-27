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Fotó: Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat Facebook-oldala
Ne tévesszen meg senkit a napsütés, a Kelemen-havasokban rendkívül hideg lesz a hosszú hétvégén – figyelmeztetnek a hegyimentők.
A Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat közösségi oldalán figyelmeztet, hogy bár a hosszú hétvége várhatóan napos lesz, a fagyos idő maradni fog a Kelemen-havasokban.
Az időjárás-előrejelzések szerint vasárnaptól többnyire napos időre számíthatunk, de rendkívül alacsony hőmérsékletekkel. „Az alacsonyabb hegyvidéki régiókban az éjszakai hőmérséklet mínusz 13 Celsius-fokig, míg a magasabb régiókban akár mínusz 20 fokig is süllyedhet. A magashegyi területeken napközben is mínusz 15 fok lehet” – figyelmeztetnek a hegyimentők, kitérve a hóréteg vastagságára is.
1300 méteres magasság felett már 15–30 cm vastag hóréteg borítja a hegyeket.
A szél tovább csökkenti a hőérzetet, növelve a kihűlés és a fagyási sérülések veszélyét – figyelmeztetnek.
A hegyimentők azt ajánlják, hogy aki kirándulni, túrázni indul, az az útvonalnak megfelelő, teljes téli felszerelésben tegye, öltözete legyen réteges, legyen nála tartalék kesztyű és sapka. Fontos, hogy ne maradjon otthon a meleg folyadék, fejlámpa és feltöltött telefon. A túrák megtervezésekor mindenki a tapasztalatának és fizikai felkészültségnek megfelelő útvonalat válasszon, és vegye figyelembe, hogy rövidek a nappalok. Vészhelyzet esetén hívni kell a 112-t vagy a 0SALVAMONT – 0725 826 668-as számot.
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