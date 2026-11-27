Ne tévesszen meg senkit a napsütés, a Kelemen-havasokban rendkívül hideg lesz a hosszú hétvégén – figyelmeztetnek a hegyimentők.

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A Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat közösségi oldalán figyelmeztet, hogy bár a hosszú hétvége várhatóan napos lesz, a fagyos idő maradni fog a Kelemen-havasokban.

Az időjárás-előrejelzések szerint vasárnaptól többnyire napos időre számíthatunk, de rendkívül alacsony hőmérsékletekkel. „Az alacsonyabb hegyvidéki régiókban az éjszakai hőmérséklet mínusz 13 Celsius-fokig, míg a magasabb régiókban akár mínusz 20 fokig is süllyedhet. A magashegyi területeken napközben is mínusz 15 fok lehet” – figyelmeztetnek a hegyimentők, kitérve a hóréteg vastagságára is.

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1300 méteres magasság felett már 15–30 cm vastag hóréteg borítja a hegyeket.