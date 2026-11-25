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Fotó: Kristó Róbert
Olyan nők jelentkezését várják egy műhelyfoglalkozásra, akik egészséges és egészségtelen kapcsolatok, a segítségkérés lehetőségei vagy az asszertív kommunikáció témájában szeretnének tanulni, fejlődni. Jelentkezni november 30-áig lehet.
2026. november 25., 20:012026. november 25., 20:01
2026. november 25., 20:022026. november 25., 20:02
Az RMDSZ Nőszervezet által elindított NEEEM-hez (Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom) csatlakozik az Outward Bound Románia Horizont ifjúsági tanácsadó központja is egy érzékenyítő és támogató foglalkozással, amelyre húsz nő jelentkezését várják. A foglalkozásra december 5-én 9 óra és 13.30 között kerül sor Marosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius egyházteremben. A műhely fő témáit képezik az egészséges és egészségtelen kapcsolatok, felelősség és önérvényesítés, segítségkérés lehetőségei vagy az asszertív kommunikáció.
A foglalkozásra november 30-áig lehet előzetesen bejelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, majd visszajelzéssel válik érvényessé az iratkozás.
A szervezők hangsúlyozzák, mivel a helyek száma korlátozott, ezért előnyt élveznek a nehéz sorsú jelentkezők. A foglalkozás idején a gyerekfelügyelet is biztosított.
A projekt fő támogatója az RMDSZ Nőszervezet, szakmai támogatója pedig a Noe Psihocenter.
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