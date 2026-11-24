Látványos bevonulással érkezik minden reggel és este a varjúsereg Marosvásárhely több lakónegyedébe

Minden ősszel ellepik Marosvásárhely egyes részeit a varjak: hajnalban és esténként több ezer madár vonul be a városba éjszakázni, és a ragadozók is kevésbé fenyegetik őket. A cél az, hogy olyan helyeken maradjanak, ahol keveseket zavarnak.

Hajnal Csilla 2026. november 24., 21:232026. november 24., 21:23

Bár néhány varjú nálunk is áttelel és helyben fészkel, hozzájuk csatlakozik a keletről, Ukrajna és Oroszország felől érkező téli varjúsereg is – magyarázta Papp Tamás, a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetője. Hirdetés Ilyenkor a madarak nem fészkelnek, nappal alig látni őket a városban. Esténként érkeznek éjszakázni, hiszen

a város számukra védett övezet: melegebb van, és a ragadozók is kevésbé fenyegetik őket.

Néhány ezer példány ilyenkor rendszeresen behúzódik, de a természetvédő maga is látott már öt-tízezres csapatot, csókákkal vegyesen, amelyek még a varjaknál is hangosabbak.

Fotó: Haáz Vince

Ez bizonyos mértékig zavaró lehet, a szakember szerint azonban nem kellene nagy gondot jelentenie, hiszen a madarak hajnalban vagy kora reggel kirepülnek, késő este pedig visszatérnek. Ne zavarjuk el onnan, ahol senkit nem zavarnak A másik jelenség márciustól indul, amikor a varjak fészkelni kezdenek. A város egyes részein, például a November 7 negyedben, vagy a Kornisán nagy számban telepednek meg, és körülbelül március közepétől júniusig nevelik fiókáikat. Ezek az időszakok

egész napos zajjal járhatnak, ami a szakember megítélése szerint sokkal zavaróbb a téli éjszakázásnál.

A megoldás kérdése összetett, erről az egyesület már számos egyeztetést folytatott a polgármesteri hivatallal és a zöldövezet-kezelőkkel is, de egyszerű recept nincs – tette hozzá a természetvédelmi szakember. Általános tanácsuk, hogy

azokat a varjútelepeket, amelyek nem zavarnak sok embert, hagyják békén.

Ilyen volt a Kárpátok sétányán, a vasúti sínek mentén álló néhány jegenyefa és nyárfa, amelyeken 25–50 pár varjú fészkelt, távol a tömbházaktól. Valakinek a tanácsára lenyesegették az ágakat, hogy a madarak ne költhessenek rajtuk. A varjak ezután közvetlenül a tömbházak melletti fákra költöztek, így jóval több embert zavarnak, sokkal erősebben. Papp Tamás úgy véli, az ilyen hibákat érdemes elkerülni.

Fotó: Haáz Vince

A legtanulságosabb eset pár évvel ezelőtt a Maros-parton lévő, közismert nevén Pártszigeten történt, ahová komppal lehet átkelni: itt egy háromszáz-négyszáz párból álló varjútelep egy vendéglőt zavart. A madarakat elkergették, és áttelepültek a November 7 negyedbe.

A cél nem lehet a varjak kiűzése a városból, sokkal inkább az, hogy olyan helyekre tereljük őket, ahol kevés embert vagy senkit sem zavarnak”

– foglalta össze Papp Tamás a lehetséges megoldást, hozzátéve, hogy emellett a lakosság szemléletformálására is szükség van. Szerinte a varjúban nem ellenséget kell látni:

nem helyes a természetnek azt a részét gyorsan elkergetni, amely egy kicsit kényelmetlen,

miközben általában szeretjük a természetet, csak éppen a károgást nem. Vitatott kérdés: hasznos-e vagy káros a mezőgazdaságban? A varjak szívesen fogyasztják a diót, a szakember tapasztalata szerint azonban a városiak jórészt nem szedik le a fák termését. A madarak novemberben is a fákról csipegetik a diót, tehát nem azért, mert elveszik azt előlünk, hanem mert egyszerűen ott hagyjuk. Az alma és más gyümölcs is gyakran a fákon marad, így számottevő kárról nem beszélhetünk a városban.

Fotó: Haáz Vince

A mezőgazdasági kár és haszon kérdése vitatott, az 1950-es évek óta számos tanulmány vizsgálta. A szakember rámutatott:

a fiókanevelés idején a varjú alapvetően rovarevő, ilyenkor tehát hasznos, ám a kukoricát is megeszi, így hasznot és kárt egyaránt okozhat.

Ezt az egyensúlyt kellene látnunk, bár manapság már többnyire nem a mezőgazdasági károkról van szó, hanem arról, hogy a madarak beköltöztek a településekre, amelynek megvan az oka. A varjú telepesen fészkelő, intelligens madár. Papp Tamás véleménye szerint a városon kívüli költőtelepeket erősen zavarták:

ahol az embereknek útban voltak, ott többen is úgy gondolták, minek nekik ide varjú

Egy mező közepén álló facsoportban zavartalanul lehetett lövöldözni és háborgatni a telepet, hiszen nem volt, aki feljelentse.

Ősszel éjszakázni járnak be a madarak, tavasszal fészkelni Fotó: Haáz Vince

A városban azonban egy telep közelében mindig él legalább egy állatvédő, aki zavarás esetén értesíti a hatóságokat.

Mivel a fészkelés idején tilos háborgatni a madarakat, a városban nem is zavarják őket, a varjak pedig az évek során rájöttek, hogy itt védelmet élveznek.