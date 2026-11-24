Látványos bevonulással érkezik minden reggel és este a varjúsereg Marosvásárhely több lakónegyedébe
Fotó: Haáz Vince
Minden ősszel ellepik Marosvásárhely egyes részeit a varjak: hajnalban és esténként több ezer madár vonul be a városba éjszakázni, és a ragadozók is kevésbé fenyegetik őket. A cél az, hogy olyan helyeken maradjanak, ahol keveseket zavarnak.
Bár néhány varjú nálunk is áttelel és helyben fészkel, hozzájuk csatlakozik a keletről, Ukrajna és Oroszország felől érkező téli varjúsereg is – magyarázta Papp Tamás, a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetője.
Ilyenkor a madarak nem fészkelnek, nappal alig látni őket a városban. Esténként érkeznek éjszakázni, hiszen
Néhány ezer példány ilyenkor rendszeresen behúzódik, de a természetvédő maga is látott már öt-tízezres csapatot, csókákkal vegyesen, amelyek még a varjaknál is hangosabbak.
Fotó: Haáz Vince
Ez bizonyos mértékig zavaró lehet, a szakember szerint azonban nem kellene nagy gondot jelentenie, hiszen a madarak hajnalban vagy kora reggel kirepülnek, késő este pedig visszatérnek.
A másik jelenség márciustól indul, amikor a varjak fészkelni kezdenek. A város egyes részein, például a November 7 negyedben, vagy a Kornisán nagy számban telepednek meg, és körülbelül március közepétől júniusig nevelik fiókáikat. Ezek az időszakok
A megoldás kérdése összetett, erről az egyesület már számos egyeztetést folytatott a polgármesteri hivatallal és a zöldövezet-kezelőkkel is, de egyszerű recept nincs – tette hozzá a természetvédelmi szakember.
Általános tanácsuk, hogy
Ilyen volt a Kárpátok sétányán, a vasúti sínek mentén álló néhány jegenyefa és nyárfa, amelyeken 25–50 pár varjú fészkelt, távol a tömbházaktól. Valakinek a tanácsára lenyesegették az ágakat, hogy a madarak ne költhessenek rajtuk. A varjak ezután közvetlenül a tömbházak melletti fákra költöztek, így jóval több embert zavarnak, sokkal erősebben. Papp Tamás úgy véli, az ilyen hibákat érdemes elkerülni.
Fotó: Haáz Vince
A legtanulságosabb eset pár évvel ezelőtt a Maros-parton lévő, közismert nevén Pártszigeten történt, ahová komppal lehet átkelni: itt egy háromszáz-négyszáz párból álló varjútelep egy vendéglőt zavart. A madarakat elkergették, és áttelepültek a November 7 negyedbe.
– foglalta össze Papp Tamás a lehetséges megoldást, hozzátéve, hogy emellett a lakosság szemléletformálására is szükség van.
Szerinte a varjúban nem ellenséget kell látni:
miközben általában szeretjük a természetet, csak éppen a károgást nem.
A varjak szívesen fogyasztják a diót, a szakember tapasztalata szerint azonban a városiak jórészt nem szedik le a fák termését. A madarak novemberben is a fákról csipegetik a diót, tehát nem azért, mert elveszik azt előlünk, hanem mert egyszerűen ott hagyjuk. Az alma és más gyümölcs is gyakran a fákon marad, így számottevő kárról nem beszélhetünk a városban.
Fotó: Haáz Vince
A mezőgazdasági kár és haszon kérdése vitatott, az 1950-es évek óta számos tanulmány vizsgálta. A szakember rámutatott:
Ezt az egyensúlyt kellene látnunk, bár manapság már többnyire nem a mezőgazdasági károkról van szó, hanem arról, hogy a madarak beköltöztek a településekre, amelynek megvan az oka.
A varjú telepesen fészkelő, intelligens madár. Papp Tamás véleménye szerint a városon kívüli költőtelepeket erősen zavarták:
Egy mező közepén álló facsoportban zavartalanul lehetett lövöldözni és háborgatni a telepet, hiszen nem volt, aki feljelentse.
Ősszel éjszakázni járnak be a madarak, tavasszal fészkelni
Fotó: Haáz Vince
A városban azonban egy telep közelében mindig él legalább egy állatvédő, aki zavarás esetén értesíti a hatóságokat.
Ha a városon kívül békén hagynánk őket, ahogy a Maros-parti esetnél is kellett volna, a szakember szerint sokkal kevesebb bajunk lenne velük a városban, még akkor is, ha a szemétért továbbra is bejárnának a madarak.
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